Maxi Bonus famiglia 2.500€ per 3 anni solo con 2 requisiti e domanda alla Regione

Maxi Bonus famiglia da 2.500 euro al via. Un ghiotto contributo entrerà nelle tasche degli italiani per ben 3 anni senza alcun vincolo reddituale o patrimoniale, ISEE compreso. Occorre solo rispettare 2 requisiti e presentare domanda alla Regione. Scopriamo di quali si tratta e come richiedere il contributo.

L’emergenza da Covid-19, ma anche l’attuale crisi economica dovuta al conflitto Russia Ucraina ha portato all’introduzione di una serie di Bonus, compresi quelli indirizzati ai nuclei familiari, corrisposti prendendo in considerazione il valore dell’ISEE familiare.

Esiste, però, un pacchetto di agevolazioni definite “Bonus senza ISEE” progettate dagli enti locali per venire incontro alle famiglie titolari di un reddito basso, elargite ai potenziali beneficiari prendendo in considerazione altre variabili.

E’ il caso del Bonus famiglia 2.500 euro trattato in questo articolo, ossia dell’assegno di natalità annuale di 2.500 euro erogato ai nuclei familiari beneficiari per ben 3 anni, per un ammontare complessivo pari a 7.500 euro.

Stiamo parlando di un Bonus famiglia riservato ai neo genitori che fino al compimento del terzo anno di età del proprio figlio potranno ottenere 2.500 euro in un anno, per un triennio, anche nel caso di adozione o affido, rispettando solo 2 requisiti.

Ma vediamo subito in cosa consiste questo Bonus 2.500 euro pensato per i nuovi nati, quali sono questi 2 requisiti da rispettare per richiedere il contributo e come presentare domanda per beneficiare dello stesso.

Anticipiamo fin da subito che si tratta di un Bonus famiglia Regionale da richiedere, dietro presentazione della specifica domanda, alla Regione di pertinenza.

Vediamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti a disposizione.

Maxi Bonus famiglia 2.500€, in cosa consiste

Prima di soffermarci sui 2 requisiti da rispettare per accedere al maxi Bonus famiglia 2.500 euro, occorre specificare chi sono i beneficiari della misura e quale Regione ha aperto la finestra temporale per la presentazione delle domande.

Come già anticipato in apertura di articolo, destinatari del genero assegno di 2.500 euro corrisposto per 3 anni sono i genitori interessati da una nascita nel 2022.

Per quanto concerne la Regione, invece, è l’Abruzzo ad aver introdotto l’iniziativa, anche se molte altre Regioni d’Italia potrebbero presto seguirne il modo di operare.

Questo perché il Bonus famiglia da 2.500 euro è stato voluto per incentivare la ripopolazione dei territori montani facenti parte della Regione, in particolare quelli con un numero di abitanti sotto i 3.000, ad altro rischio di estinzione.

Ecco spiegato come mai l’Abruzzo ha optato per il l’introduzione del Bonus 2.500 euro a favore di chi vuole crearsi una famiglia in questi territori a bassa densità abitativa.

I Comuni interessati dall’iniziativa sono ben 173. Il maxi Bonus famiglia potrà essere richiesto in 20 Comuni appartenenti alla provincia di Teramo, 55 di Chieti, 24 di Pescara e ben 74 dell’Aquila.

Anche la modalità di richiesta è abbastanza semplice: i 2.500 euro di Bonus famiglia all’anno, pagati ai beneficiari per 3 anni, vanno richiesti a nascita del bambino avvenuta, compilando la domanda con i dati richiesti e inoltrandola dalla piattaforma accessibile dal sito internet della Regione Abruzzo.

L’unico accorgimento riguarda la residenza da mantenere per almeno 3 anni in uno dei Comuni per cui si può beneficiare del Bonus famiglia 2.500 euro.

Maxi Bonus famiglia 2.500€ per 3 anni solo con 2 requisiti e domanda alla Regione

Veniamo ora ai 2 requisiti da possedere per beneficiare del maxi Bonus famiglia 2.500 euro da richiedere alla Regione Abruzzo. Fino a questo momento ci siamo soffermati solo sulle condizioni base da soddisfare per accedere al contributo erogato dallo Stato alla Regione e da questa distribuito alle famiglie beneficiarie.

Partiamo dai 2 requisiti direttamente legati al nascituro.

Le domande per beneficiare del Bonus famiglia per 3 anni possono essere presentate solo per ogni nuovo nato nel 2022, oppure nel caso in cui il nucleo abbia adottato o preso in affido un bambino, sempre nello stesso anno.

Tale disciplina si applica anche se a richiedere il beneficio è una mamma sigle che decida di trasferirsi con il proprio figlio nei Comuni sopra elencati.

L’erogazione del maxi contributo spetta anche per i figli disabili, anche se in questo caso i 2.500 euro di Bonus famiglia verranno erogati fino al compimento dei sei anni di età del bambino. Tale assegno spetterà per i primi nati, mentre per i secondogeniti e oltre il contributo annuale scende a 2.300 euro.

Altro punto a favore del Bonus famiglia messo in campo dalla Regione Abruzzo riguarda la compatibilità con l’Assegno Unico e Universale e il Bonus asilo nido.

Come presentare domanda alla Regione per ottenere il maxi Bonus famiglia 2.500 euro

Come già anticipato nel corso dei precedenti paragrafi, presentare domanda per ottenere il riconoscimento dei 2.500 euro previsti dal Bonus famiglie, per 3 anni, è abbastanza semplice.

I cittadini residenti in uno dei Comuni abruzzesi aderenti all’iniziativa, ma anche chi decide di spostare la propria residenza nelle province di Chieti, Teramo, Pescara, L’Aquila, devono solo consultare il sito internet della Regione e scegliere il comune di pertinenza.