Mercato libero, come evitare le truffe: 4 consigli d'oro per non cadere in trappola

Il mercato libero diventerà una realtà per tutti i cittadini a partire dal prossimo anno, in particolare dal 1° gennaio 2024 per il gas e da aprile per l’energia.

Tanti sono i cittadini che si sono già messi alla ricerca dell’offerta più conveniente in base ai propri consumi e alle proprie esigenze.

Ma non sono solo gli utenti ad aver cominciato a confrontare le offerte. Anche i fornitori di energia, o presunti tali, si sono messi in cerca di nuovi clienti a cui proporre offerte irrinunciabili.

Purtroppo, proprio il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell’energia ha scatenato i più creativi truffatori, molti dei quali effettuano telefonate proponendo offerte vantaggiose. Facile immaginarlo, spesso di vantaggi non se ne vedono neanche all’orizzonte e, anzi, l’utente finisce per cadere trappola di truffe telefoniche.

Ci sono, però, diversi modi per proteggersi e capire, sin dal principio, che si tratti di una chiamata fuorviante o sospetta. Ecco perché vogliamo offrire 4 preziosi consigli per evitare le truffe sui contratti di energia.

No alle decisioni prese in fretta

La maggior parte delle volte, i fornitori di energia poco trasparenti – nella migliore delle ipotesi – o veri e propri truffatori – nella peggiore – cercano un contatto telefonico con l’utente.

Per prima cosa, va detto che quando un fornitore di energia effettua una telefonata, si ha sempre il diritto di chiedere di identificarsi e per quale motivo sta chiamando. Ed è bene sapere che nessuna Autorità o Ente pubblico chiama i clienti finali per attivare contratti.

In secondo luogo, è bene diffidare da chiunque voglia mettervi fretta. I truffatori hanno la precisa intenzione di chiudere il contratto telefonicamente, ma non vi è alcun obbligo in merito.

Se si ricevono pressioni di questo tipo, meglio abbandonare la conversazione. Al massimo, se l’offerta sembra davvero allettante (il che, in realtà, è un altro elemento a sfavore) si può richiedere una copia del contratto e analizzarlo con più calma in un secondo momento, magari in compagnia dei propri familiari.

Non credere a presunte sanzioni per il mancato passaggio al mercato libero

Uno degli argomenti su cui stanno facendo maggiormente leva i malintenzionati nell’ultimo periodo è proprio la presenza di presunte sanzioni per il mancato passaggio al mercato libero.

Se la persona al telefono utilizza questa motivazione per mettervi fretta e firmare un contratto, sappiate che ha cattive intenzioni. Qualora non si effettuasse il passaggio al mercato libero entro la data della fine della maggior tutela, l’utente non rischia alcuna sanzione, né tantomeno di rimanere senza forniture energetiche contro la sua volontà.

Qualora un utente decida di non passare al mercato libero, alla data di fine del mercato tutelato passerà in via del tutto automatica al Servizio a Tutele Graduali. Ciò significa anche che, pur non avendo scelto un fornitore nel mercato libero, non si rimarrà senza alcun fornitore.

La stessa cosa non vale per i soggetti vulnerabili. Questi ultimi, infatti, continueranno a seguire le condizioni del mercato tutelato.

Non fornire mai i codici POD e PDR

Un altro comportamento scorretto dal quale è necessario diffidare è la richiesta, da parte dell’operatore, dei codici POD (per l’energia elettrica) e PDR (per la fornitura del gas).

Parliamo di quei codici alfanumerici, segnati sulle bollette, atti a identificare l’utenza e che non cambiano neanche quando viene effettuato il passaggio a un altro operatore.

Anzi, questi vengono utilizzati, assieme ad alcuni dati personali come il codice fiscale, proprio per consentire di passare da un gestore all’altro senza che il servizio venga interrotto.

È chiaro, dunque, che se l’operatore chiede i codici POD e PDR è meglio non fornirli.

Ancor più se l’operatore si spaccia per il proprio fornitore di energia. Quest’ultimo, infatti, è già perfettamente a conoscenza dei vostri codici POD e PDR, per cui non ha alcun motivo per richiederli.

Segnalare sempre i tentativi di truffa

Può sembrare un consiglio banale, ma non lo è affatto.

Qualora ci fossimo trovati a subire telefonate sospette o truffaldine, è sempre fondamentale inviare una segnalazione. Questo per due diverse ragioni:

• perché in questo modo c’è la possibilità di richiedere maggiori chiarimenti al proprio fornitore di energia. Si può, infatti, scegliere di contattare il proprio fornitore, tramite telefono oppure online, e raccontare ciò che è successo, togliendosi ogni dubbio;

• perché così possiamo evitare che ciò che è successo a noi capiti ad altri o, perché no, ricapiti nuovamente a noi con una nuova telefonata.

Per segnalare comportamenti scorretti, truffe o attivazioni non richieste è sempre possibile contattare l’Antitrust.

Si può inviare segnalazione compilando il modulo online oppure inviando una pec all’indirizzo protocollo.agcm@ pec.agcm.it. In alternativa, si può inviare una raccomandata a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma.

