Mercato libero dell'energia: come funziona e quali sono le condizioni generali

Il 2024 termina il mercato tutelato del gas e dell'energia elettrica e moltissimi cittadini devono passare al mercato libero e ritrovarsi a scegliere l'offerta più conveniente. Come funziona il mercato libero?

Nel 2024, termina il mercato tutelato sulle bollette del gas e dell’elettricità. Non sono state disposte altre proroghe e, quindi, ci troviamo nella fase di transizione al mercato libero.

Una fase che spaventa molte famiglie, già duramente provate dal caro bollette. La transizione al mercato libero andrà direttamente ad impattare sulle bollette. È corsa, quindi, a cercare l’offerta più conveniente.

D’altra parte, la liberalizzazione del mercato dell’energia permette ai consumatori di beneficiare di un gran numero di offerte personalizzate.

Nel testo, andremo a vedere quali sono le condizioni generali del mercato libero dell’energia e del gas naturale, come funziona e quali sono le differenze con il mercato tutelato.

Quando saremo obbligati al passaggio al mercato libero

Alla fine ci siamo, bisogna necessariamente passare al mercato libero dell’energia. Per il passaggio sono previste tempistiche e periodi differenti per l’energia elettrica e per il gas.

Le scadenze, però, sono valide solo per gli utenti non vulnerabili. Sono esclusi dall’obbligo:

• I cittadini con gravi condizioni di salute certificate;

• I disabili ai sensi della Legge 104/92;

• I cittadini che abitano in strutture di emergenza al seguito di calamità;

• I cittadini che abitano in un’isola minore non interconnessa alla rete nazionale;

• Gli over 75.

Pur avendone le caratteristiche, alcuni cittadini vulnerabili potrebbero non essere riconosciuti automaticamente tali dal proprio fornitore e, quindi, dovranno compilare un’autocertificazione presente sul sito dell’Arera e inviarla al proprio fornitore di elettricità o gas.

Parliamo di date. Quando si deve effettuare il passaggio? Come abbiamo anticipato le date sono due: quella per il gas è stata il 10 gennaio 2024. Invece, quella per l’energia elettrica è fissata al 1° luglio 2024.

Come funziona il passaggio al mercato libero

Il mercato libero dell’energia consente di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia elettrica e gas naturale.

In sostanza, non si è vincolati al fornitore di servizi pubblico predefinito che opera con condizioni contrattuali ed economiche fissate dall’Arera, ma si verrà catapultati nel mare di fornitori e offerte concorrenziali e personalizzate.

Il passaggio è molto semplice. Il mercato tutelato si può lasciare semplicemente sottoscrivendo un nuovo contratto di fornitura con un fornitore del mercato libero. Non è neppure necessario comunicare la disdetta del vecchio contratto, in quanto se ne occuperà direttamente il nuovo. Solitamente, le bollette con il nuovo fornitore inizieranno ad arrivare nel giro di un mese.

Quali sono i dati necessari per sottoscrivere il nuovo contratto?

• Data anagrafici dell’intestatario;

• Indirizzo di fornitura e di fatturazione;

• Codice POD per l’energia elettrica e codice PDR per il gas;

• Iban per ricevere l’accredito sul conto;

• Indirizzo e-mail per ricevere le bollette sulla posta elettronica.

Cosa conviene di più il mercato libero o di maggior tutela

Prima di parlare di convenienza, è opportuno sapere quali sono le differenze tra il mercato tutelato e libero.

Nel primo, chiamato anche servizio a maggior tutela è possibile acquistare energia ad un prezzo e con un contratto definito dall’Arera. Per gli utenti che ne fanno parte, la tariffa viene aggiornata ogni tre mesi, nel caso dell’energia elettrica, e ogni mese, nel caso del gas.

A differenza del mercato libero, in quello tutelato non c’è nessun tipo di concorrenza.

Parliamo del mercato libero, il quale permette ai fornitori di acquistare e vendere energia in regime di libera concorrenza. Ciò vuol dire che saranno i fornitori a decidere, liberamente, il prezzo di vendita. Il prezzo dell’energia viene definito durante la firma del contratto e può essere fisso o variabile in base a particolari criteri.

Quale conviene di più? Dipende. Da una parte conviene di più passare al mercato libero, più concorrenziale, dove i fornitori gareggiano tra di loro per fare le offerte più convenienti e vantaggiosi.

Inoltre, ci sono moltissime società e, quindi, si può optare per il contratto personalizzato più vantaggioso per le proprie esigenze.

D’altra parte, nel mercato tutelato i prezzi sono fissati dall’Arera e non c’è libera concorrenza e le condizioni economiche vengono stabilite in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato. Ciò vuol dire che potrebbe essere conveniente, ma anche il contrario. Tutto dipende dal prezzo delle materie prime.

Cosa succede se non si sceglie il mercato libero

Chi non passa al mercato libero entro le date stabilite non rischia nessuna multa o sanzione e neppure l’interruzione della fornitura.

Se non si effettua il passaggio viene inserito in una fase transitoria, in cui si verrà forzatamente assegnati ad un operatore, tra quelli indicati, di un servizio di salvaguardia

In questo caso, l’unico svantaggio è che non si potrà scegliere il fornitore più conveniente per le proprie esigenze.

Leggi anche: Passaggio al mercato libero, oltre la beffa si rischia anche il danno: ecco perché