Mercato Libero, ecco tutti i consigli di Arera per gestire al meglio il passaggio

Il passaggio dal Mercato tutelato al Mercato Libero è ormai definitivo, ma per coloro che ancora non l’hanno fatta ecco i consigli di Arera per gestirlo al meglio.

Dopo tanti rinvii il 10 gennaio 2024 è scattata la definitiva chiusura del mercato tutelato per tutti gli utenti domestici e non solo.

Il nuovo mercato che garantisce una liberalizzazione dei mercati e di conseguenza una sana concorrenza, offre al momento la possibilità di beneficiare di tariffe sempre più convenienti per il cliente finale.

In realtà il passaggio ha subito numerosi rinvii dal 2018 a cui ne sono seguiti ben altri tre.

Ora l’addio al mercato tutelato è ufficiale da gennaio 2024 i gestori della maggior tutela hanno chiuso i battenti.

La data è stata quella del 10 gennaio 2024 per i clienti del gas mentre per la luce si è slittati da aprile a luglio 2024.

Dunque per tutti è previsto il passaggio tranne che per i clienti considerati vulnerabili che potranno continuare a rimanere nel mercato tutelato gestito da Arera e se sono passati al mercato libero potranno in realtà rientrare.

Ma intanto sono ancora tante le famiglie che non sono ancora passate al mercato libero, anche se sono note le condizioni generali di accesso.

Nessuno rimarrà senza fornitura nè di gas, oggi, né, a luglio 2024, quando finirà il servizio di tutela anche per l’energia elettrica.

Ed intanto arrivano i consigli di Arera per scegliere il miglior fornitore.

Se siete tra coloro che ancora non sono passati, ecco nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere per gestire al meglio la scelta del nuovo fornitore.

Mercato Libero, ecco tutti i consigli di Arera

Italiani ancora sono molto restii al passaggio al mercato libero. Molti sono preoccupati e tanti sono i dubbi.

Grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia gli italiani avranno la possibilità di accedere a migliori tariffe e perciò spuntare il prezzo più conveniente considerando le proprie abitudini e le proprie esigenze.

Allora come si effettua il passaggio da un fornitore all’altro?

La prima cosa da dire che gli utenti vulnerabili non devono fare nulla.

Sono considerati vulnerabili:

• coloro che hanno più di 75 anni

• chi è in condizioni economicamente svantaggiate,

• i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92,

• chi vive in abitazioni di fortuna a seguito di eventi calamitosi o in isole non interconnesse.

Questi utenti non dovranno fare nulla perché continueranno ad avere il diritto al regime di tutela di prezzo, e se sono passati possono tornare al tutelato.

Chi non è vulnerabile, dovrà passare al nuovo fornitore nel mercato libero: qualora non procedesse al passaggio passerà in automatico all’offerta placet in deroga definita da Arera, con l’eccezione della voce a relativa ai costi di commercializzazione, che invece viene stabilita liberamente da ciascun fornitore.

Mercato Libero, ecco alcuni consigli di Arera

Ma prima di procedere al passaggio è comunque opportuno seguire alcuni consigli offerti da Arera per gestire al meglio il cambio gestore.

Cambiare gestore non significa sostituzione fisica del contatore e ne tanto meno interruzione della fornitura.

A cambiare è solo il fornitore di energia e tutto viene fatto in maniera telematica e gratuito senza penali.

Gli unici costi da sostenere sono relativi al bollo e non possono superare gli 11,50 euro per kW.

L’altro consiglio molto importante è conoscere i consumi della propria famiglia, cioè quanti kilowattore si consumano in un anno.

Se si conosce tale dato è facile scegliere la tariffa migliore. Arera ha creato il Portale offerte che permette una stima annuale delle varie proposte attivabili dal consumatore.

Inoltre è possibile attuare un passaggio contestuale di luce e di gas, grazie alle “offerte dual” così da avere un solo interlocutore per luce e gas.

Attenzione al prezzo fisso o variabile

L’utente finale che effettua il passaggio al nuovo mercato libero può farlo in qualsiasi momento, senza interruzioni di fornitura.

Oltre ai consumi annuali molto importante è l’individuazione della tariffa monoraria o a fasce.

Ma è opportuno saper scegliere anche il prezzo: fisso o indicizzato. Con il prezzo fisso il costo viene bloccato per un certo periodo di tempo, di solito 12 o 24 mesi.

Nel secondo caso, il prezzo varia mensilmente sulla base dell’andamento del costo della materia prima.

Il prezzo fisso dovrebbe dare tranquillità ma potrebbe portare ad una spesa finale maggiore, è importante tenere d’occhio la durata dell’offerta, perché al termine della promozione la tariffa cambierà e potrebbe non essere conveniente.