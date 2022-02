Mercato libri sotto analisi. L’ISTAT ha recentemente pubblicato alcune stime sul numero di volumi venduti, sulla categoria dei lettori e sulla produzione libraia. Mentre quest’ultima segna un calo, si registra un aumento del numero di lettori italiani.

Per rimanere in tema, consigliamo ai nostri lettori la visione di un interessante intervista YouTube del canale Fanpage.it agli italiano sull’ultimo libro letto.

La pole position è tutta rosa. I dati fanno riferimento all’ultimo aggiornamento ISTAT, quello del 2020, anno del dilagare della pandemia da Covid-19 sul territorio della penisola.

Vediamoli nel dettaglio.

Mercato Libri: cala la produzione, ma cresce il numero di lettori

Partiamo dalla produzione libraia. I dati 2020 diffusi dall’ISTAT segnalano un calo importante della produzione di libri rispetto all’anno precedente (2019): -2,6%.

La situazione non migliora per le tirature che fanno registrare un calo del 7,2%. Rimane invariato il prezzo medio di copertina dei libri.

Ma andiamo al mercato digitale. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spostato gli interessi dei lettori sul canale online. Un fenomeno sempre più in crescita considerati i vantaggi delle vendite e degli acquisti di libri su internet.

Nel 2020 domina ancora la versione cartacea dei libri. Il 73,6% della popolazione italiana preferisce legge libri “fisici” piuttosto che e-book. La lettura dei libri online o scaricati in formato digitale è preferita dal 9,4% dei cittadini, mentre il 16,6% si dimostra indifferente alla lettura dei libri in entrambe le modalità.

Il dato più basso, invece, si registra per gli audiolibri. Lo 0,3% degli italiani si affida all’ascolto dei testi piuttosto che alla lettura.

Mercato Libri, come il Covid-19 ha influenzato il settore. Ecco i dati

Che l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha finito per influenzare tutti i settori dell’economia nazionale lo sappiamo benissimo. Anche se difficile da pensare, il mercato dei libri ha risentito della crisi economica causata dalla pandemia.

Gli effetti, però, sono stati diversi rispetto a quelli registrati per il comparto spettacolo, obbligato dalle disposizioni governative a sospendere le attività per un periodo piuttosto lungo.

Il mercato libri, infatti, si fonda su una tipologia di lavoro diversa fatta di un’offerta differenziata fornita al pubblico. Fortunatamente, l’influenza della pandemia si è fatta sentire solo marginalmente.

Ma veniamo ai numeri. Nel 2020, secondo l’analisi ISTAT, sono state 1.735 le imprese che hanno prodotto libri in Italia. Nei dettagli, il 53% sono micro-editori con una tiratura che non va oltre le 5.000 copie.

Appena sotto, al 38%, troviamo gli editori piccoli la cui tiratura non supera il tetto massimo di 100.000 copie. Gli editori medi, invece, con tiratura non superiore al milione di copie raggiungono quota il 6,8%, mentre quelli grandi solo il 2,1%, per una tiratura eccedente il milione di copie.

Mercato Libri: calano le opere pubblicate. Ecco di quanto

Continuiamo ad analizzare i dati ISTAT 2020. Questa volta spostiamo l’attenzione sulle opere pubblicate. Il dato segnala un calo della produzione, ma non molto rilevante.

Detta diversamente, il settore non cede. Nello specifico, nel 2020 si contano 82.719 libri pubblicati, una diminuzione rispetto al 2019 di solo il 2,6%.

Dati più importanti si registrano, invece, prendendo in considerazione il numero di copie stampate: nel 2020 la tiratura di libri è calata del 7,2% rispetto all’anno precedente.

Il calo più significativo riguarda i libri scolastici. In controtendenza ci sono i libri per bambini e ragazzi che fanno registrare un aumento più che soddisfacente del 16,5%.

Mercato Libri: cresce l’acquisto di e-book e libri online

Come già anticipato in apertura di articolo, anche il mercato dei libri ha subito gli effetti economici della crisi indotta dalla pandemia, seppur in misura diversa rispetto ad altri settori.

Tutto ciò ha portato a potenziare la vendita e l’acquisto dei libri online. Questo perché uscire per andare in libreria ad acquistare un libro non era consigliato, il più delle volte non sempre possibile considerate le limitazioni agli spostamenti.

In questo scenario, gli editori hanno dovuto invertire la rotta e potenziare la pubblicazione di libri sfruttando i canali digitali, abbandonando la classica copia cartacea dei testi.

Una pratica questa messa in atto non solo dalle case editrici di grandi dimensioni, ma anche da dei piccoli. Allo stesso tempo, sono stati stipulati una serie di accordi con le piattaforme web per consentire la lettura dei libri online a pagamento.

Alcuni editori hanno sviluppato una rete di podcast, altri ancora si sono cimentati nell’attivazione di audiolibri in numero maggiore rispetto al passato.

Mercato Libri: nessuna variazione di prezzo per la copertina

L’analisi condotta dall’ISTAT interessa anche il prezzo di copertina dei libri. Nel 2020 il prezzo medio di un libro “fisico” si attestava a 20,05 euro. Un leggero incremento rispetto all’anno pre-pandemia di 0,21 centesimi.

Questo porta a dichiarare che il prezzo medio dei libri non ha subito variazioni. Non si supera il costo di 15 euro per il 47,6% di libri, mentre il 28,8% dei titoli oscilla tra i 10 e i 15 euro.

In più, il valore delle opere pubblicare nel 2020 si attesta sui 3,5 miliardi di euro. Secondo i dati ISTAT, gli editori più grandi contribuiscono a questa cifra per il 69%, quelli di media dimensione per il 23%, i piccoli solo per l’8,1%.

Mercato Libri: chi legge di più? La pole position è delle donne

I dati ISTAT riferiti al 2020 segnalano un aumento del numero di lettori rispetto all’anno prima. Sono più del 41% i lettori che in Italia hanno superato l’età anagrafica dei 6 anni. Un aumento percentuale di 1,4 rispetto al 2019.

Una rilevazione che dimostra come la percentuale sia in incremento rispetto al 2019 quando lo stesso dato era del 38,6%. Il tetto massimo raggiunto è del 46,8%, poco più del 41% del 2020.

Ma chi sono i lettori più accaniti? Procediamo per fasce d’età. La vetta della classifica spetta ai giovani. Il 58% dei ragazzi legge un libro per scopo diversi da quelli scolastici. La concentrazione maggiore di lettori si registra nella fascia dagli 11 ai 14 anni.

La pole position dei lettori spetta alle donne rispetto agli uomini. Nel 2020, la percentuale di lettrici è stata del 46,4%, in aumento rispetto al 2019. La percentuale di lettori maschi, invece, segna un 10% in meno, quota 36,1%.

Spostando l’attenzione sui ragazzi, ancora una volta il podio dei maggiori lettori spetta alle ragazze, sempre nella fascia d’età da 11 a 14 anni.

Nello specifico, nel 2020 circa il 60% di ragazze ha letto almeno un lettrice. Percentuale in calo, invece, per gli ultra sessantenni.

Mercato Libri: più lettori preferiscono il digitale

Come anticipato nel corso dei paragrafi, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha spinto gli editori e i lettori verso nuove tecnologie. Nel 2020 cresce in maniera importante il numero di persone che si sono affidati alla lettura di e-book e di libri online.

Circa 2 milioni 175 mila persone hanno dichiarato di aver scaricato testi per sé o per parenti ed amici nell’intendo di poterli leggere con tutta calma appena se ne presenti l’occasione.

Tuttavia, in testa rimangono i libri cartacei: sono ben 21 milioni che preferiscono sfogliare un libro fisico.