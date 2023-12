Bollette luce e gas, ecco cosa succede agli over 75 con la fine del mercato tutelato

Il 2024 si avvicina e con lui anche la fine del mercato tutelato dell'energia e del gas. Milioni di cittadini sono chiamati ad effettuare il passaggio al mercato libero, ad esclusione dei vulnerabili. Cosa accade per gli over 75?

La fine del mercato tutelato e il passaggio al mercato libero dell’energia sta per diventare realtà, così come stanno diventando sempre più reali le preoccupazioni dei cittadini che si troveranno catapultati nella miriade di offerte concorrenziali.

Il passaggio, per milioni di cittadini, sarà obbligatorio. Ma non bisogna pensare che sia una novità dell’ultimo minuto, in quanto era un percorso già avviato da tempo, ma semplicemente di anno in anno rinviato.

A partire dal 10 gennaio 2024, l’Italia deve rispettare l’obbligo del passaggio al mercato libero del gas e, a partire dal 1° aprile 2024, il passaggio al mercato libero toccherà anche all’energia elettrica. Però, restano esonerate dal passaggio alcune categorie di cittadini considerate vulnerabili, tra cui gli over 75.

Cosa succede per loro e per le altre categorie di cittadini fragili esonerati?

Da quando è obbligatorio il passaggio al mercato libero dell’energia

Dopo tante attese, proroghe, rinvii e discussioni, il 2024 segnerà la fine del mercato tutelato dell’energia e del gas. In particolar modo, il mercato tutelato del gas finirà il 10 gennaio 2024, mentre quello dell’energia elettrica il 1° aprile 2024.

Nel mercato tutelato, le tariffe per la fornitura dell’energia elettrica e del gas vengono stabilite dall’Arera. L’Autorità calcola eventuali variazioni in base all’andamento del prezzo della materia prima. In che modo? Il calcolo viene effettuato mensilmente per il gas e trimestralmente per l’energia elettrica.

Al contrario, nel mercato libero, prezzi e condizioni contrattuali vengono stabilite liberamente e, in modo molto concorrenziale, dai fornitori. Bisogna sempre considerare che si tratta di prezzi di mercato, in quanto i fornitori si fanno concorrenza per accaparrarsi nuovi clienti.

Il mercato tutelato dell’energia elettrica è stato molto conveniente fino al 2021. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, è diventato poco conveniente, a vantaggio del mercato libero. Caso diverso per il gas: è molto difficile pagare meno con il mercato libero.

Attualmente, però, bisogna considerare che i prezzi sono poco convenienti nel mercato tutelato e quelli del mercato libero non sono da meno. Il modo migliore per evitare ulteriori rincari è tenere sempre sotto controllo il prezzo della materia energia, ovvero la variabile su cui i fornitori del mercato libero possono farsi concorrenza.

Cosa succede se non si passa al mercato libero

Non tutti i cittadini sono obbligati al passaggio al mercato libero. I cittadini non vulnerabili devono effettuare il passaggio, anche se non si tratta di una vera e propria imposizione: chi non passa al mercato libero non rischia di incorrere in sanzioni o interruzioni delle forniture.

Cosa succede allora? Chi non stipula un nuovo contratto nel mercato libero del gas entro il 10 gennaio 2024, passa automaticamente nel regime di Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela (Plaget). In questo regime, le condizioni contrattuali saranno stabilite dall’Arera e il prezzo dal fornitore.

Per quanto riguarda, invece, il mercato libero dell’energia, chi non sceglie un fornitore entro il 1° aprile 2024, passerà automaticamente nel Servizio a tutele graduali (Stg).

Cosa succede agli over 75 con la fine del mercato tutelato

C’è, poi, un’altra categoria di cittadini considerati vulnerabili. Questi utenti potranno comunque continuare a rimanere nel mercato tutelato, proprio in virtù della loro fragilità. Chi sono i vulnerabili?

• Anziani over 75;

• Disabili;

• Chi vive in condizioni economiche disagiate;

• Malati che utilizzano macchinari medici nella propria abitazione;

• Residenti in aree colpite da gravi calamità;

• Residenti delle isole minori.

Tra questi, ci sono anche gli anziani over 75, i quali non sono obbligati a passare al mercato libero, con l’inizio del 2024. In sostanza, per loro, le utenze domestiche di luce e gas rimarranno invariate anche con l’arrivo del 2024. Comunque gli verrà garantita la possibilità di aderire al mercato libero, qualora avessero intenzione di farlo.

Chi vorrà continuare a rimanere nel mercato tutelato, sarà l’Arera ad indicare il costo delle forniture, almeno per il prossimo anno. Per quanto riguarda, invece, chi si trova nel mercato libero, ma vuole tornare in quello tutelato anche dopo la scadenza, dovrà farne espressamente richiesta al proprio venditore per continuare ad essere servito nel servizio di tutela della vulnerabilità.

In che modo? È sufficiente compilare un’autocertificazione, con la quale si dichiara di soddisfare i requisiti che danno diritto a restare nel mercato tutelato. Il modulo deve essere compilato e firmato dall’intestatario della bolletta e deve essere inviato al fornitore che, dopo le opportune verifiche, procederà con l’approvazione.

È opportuno far presente che il passaggio dal mercato tutelato a quello libero, o viceversa, i clienti vulnerabili, tra cui gli over 75, potranno effettuarlo in qualsiasi momento.

