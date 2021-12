Quando si parla di monete rare occorre sempre andarci con molta cautela. Ci sono monete rare di grande, grandissimo valore. E ci sono monete che hanno una diffusione tale da non avere valore.

Spesso occorre anche avere la fortuna di avere un pezzo non troppo raro ma incontrare il collezionista interessato a quell'esemplare. E in questo caso si possono fare anche affari molto importanti.

Analizziamo oggi una moneta che nel nostro paese ha avuto una diffusione molto ampia. Si tratta della moneta da 10 Lire. Vediamo valori e quotazioni. E alcune monete hanno valori davvero importanti.

Monete rare: le 10 lire che possono valere una fortuna

Le 10 Lire hanno una tradizione immensa. E' una moneta che una una lunga, lunghissima storia. Ci sono esemplari che risalgono anche al periodo di Vittorio Emanuele II.

Ma non perdiamo altro tempo e vediamo quelle che sono le monete da 10 Lire che hanno maggiore valore. Quelle che, se ne possedete una copia, potrete davvero festeggiare.

Le 10 Lire vennero coniate dal 1850 al 1860 siamo nel periodo di Vittorio Emanuele II. Queste monete da 10 Lire hanno un grandissimo valore e possono toccare quota 12.000 euro.

Occorre prima di inoltrarci in questo discorso parlare di che cosa si intende per moneta in stato Fior di Conio. Una moneta di questo tipo è una moneta in stato perfetto. Senza nessun tipo di usura legata alla circolazione.

Di questi tipo di monete hanno particolare valore le monete che sono state coniate nel 1850, nel 1855 e nel 1860.

Monete rare: le 10 Lire del periodo dell'Unità d'Italia

Facendo un piccolo balzo avanti nel tempo si arriva al 1860, Siamo alla vigilia dell'Unità d'Italia e si coniano nella zecca di Bologna le monete da 10 Lire che vengono così definite: 10 Lire Vittorio Emanuele II Re Eletto.

Queste monete se le avete potete davvero festeggiare. Sono monete coniate in un numero molto piccolo di esemplari. E per questa ragione quindi che ne dovesse possedere una è baciato dalla fortuna visto che ha per le mani un valore di circa 25.000 euro. Si parla sempre di moneta in Stato Fior di Conio.

Ma se avere questo esemplare non state a dare troppo peso allo stato Fior di Conio. Anche se dovesse presentare qualche segno di usura e non essere nello stato migliore possibile è talmente rara che ha comunque valori molto importanti.

Nel 1861 sono poi arrivate le 10 Lire Vittorio Emanuele II. Queste monete coniate nel 1861, nel 1863 e nel 1865 hanno diverse varianti.

La moneta da 10 Lire del 1861, arriviamo al pezzo forte: se avete un esemplare di moneta da 10 Lire Vittorio Emanuele II del 1861 avete un valore di circa 20.000 euro. Hanno valore minore quelle del 1863 e del 1865 ma 2.500 euro circa da una moneta non è certo qualcosa da disprezzare.

Monete rare: l'era di Vittorio Emanuele III e le monete da 10 lire di quel periodo

Passiamo ora al periodo di Vittorio Emanuele III. Anche qui ci sono molte monete da 10 Lire che hanno oggi grande valore. Vediamo di analizzare il dettaglio delle monete che oggi sono più ricercate da parte dei numismatici.

Le 10 Lire Aratrice sono le monete coniate dal 1910 al 1912. Di queste poi ne sono state coniate altre monete nel 1926 e nel 1927 ma in questo caso si tratta solamente di edizioni speciali per appassionati di numismatica.

Banale dire che sono proprio queste monete del 1926 e del 1927 che hanno le caratteristiche di rarità che rendono la moneta di grandissimo valore. Tra 25.000 e i 28.000 euro è la quotazione odierna di queste monete. Niente male davvero.

Non che le monete del 1912 abbiano valori così bassi ma siamo su un'altra dimensione. 9.000 euro è il valore di questa moneta nel migliore stato di conservazione possibile. Le ragioni per andare a vedere nei portafogli di casa se per puro caso ci sono monete da 10 Lire sembrano già essere molto evidenti.

Sempre durante il Regno di Vittorio Emanuele III arrivò e venne coniata un'altra moneta da 10 Lire. In questo caso si parla della cosiddetta moneta da 10 Lire Biga.

Che valore ha la 10 Lire biga? Va detto subito che siamo su livelli decisamente inferiori rispetto alla precedente moneta da 10 Lire aratrice.

Queste monete sono state stampate nel periodo dal 1926 al 1934: una moneta da 10 Lire biga del 1926 arriva oggi ad avere un valore di 1.100 euro. Ad eccezione che si tratti di una moneta di prova.

In questo caso la valutazione aumenta esponenzialmente e la moneta arriva anche a valere 3.500 euro. Anche in questo caso ci sono edizioni più rare della moneta: sono quelle coniate tra il 1931 e il 1934. Queste monete oggi possono valere circa 4.000 euro.

Monete Rare: ci si avvicina alla Seconda Guerra Mondiale, il valore delle 10 Lire

A partire dal 1936 arriva una nuova moneta da 10 Lire. Si tratta delle 10 Lire Impero.

In stato migliore possibile ovvero in Fior di Conio possono raggiungere i 2.000 euro. Ma attenzione deve trattarsi della versione di prova di questa moneta.

Dal 1938 al 1941 questa moneta ha avuto una tiratura in numeri decisamente inferiori: per questa ragione quindi queste monete possono arrivare a valere oggi cifre molto importanti anche sui 13.000 euro. Attenzione quindi a queste 10 Lire.

Monete rare: le monete dell'Italia del secondo dopoguerra

Le monete di cui abbiamo parlato fino a questo punto sono sicuramente delle rarità. Le monete da 10 Lire che nell'immaginario collettivo vengono ricordate di più sono quelle che sono state coniate dopo la seconda guerra mondiale. Si tratta di due monete principalmente.

Le monete da 10 Lire cosiddette Olivo e le monete da 10 Lire spiga.

Nella storia della numismatica italiana arriva prima la moneta da 10 Lire Olivo. Questa moneta ha avuto un breve periodo di conio nell'immediato secondo dopoguerra. La moneta è stata coniata dal 1946 al 1950.

Va subito detto per onestà che queste monete da 10 Lire hanno valori decisamente più bassi rispetto ai valori che hanno avuto le monete di cui abbiamo parlato fino a poco fa. Una moneta da 10 Lire Olivo coniata nel 1946 con la scritta prova può oggi essere valutata nel mondo del collezionismo su una cifra pari a 750 euro.

La moneta più pregiata della versione 10 Lire Olivo è quella del 1947: chi possiede questo esemplare nelle migliori condizioni possibili di conservazione ha un bene tra le mani che può valere circa 4.500 euro.

La tiratura di livello superiore delle monete degli anni successivi in un rapporto inversamente proporzionale abbassa il valore delle monete in questione.

Quella che forse è la moneta più famosa da 10 Lire e della quale gli italiani conservano il migliore ricordo è la 10 Lire spiga.

Questa moneta è la più ricordata non fosse altro per il motivo che ha avuto una lunghissima vita. Sono state coniate dal 1951 e praticamente sono state in circolazione per numerosi decenni prima di scomparire. Scomparsa ufficiale e definitiva avvenuta poi quando la Lira è uscita di scena per fare spazio all'euro.

Le 10 Lire Spiga sono monete molto comuni e non raggiungono grandi valori: arrivano al massimo valore quelle del 1954 che, complice una bassa tiratura, hanno un valore odierno di 110 euro.

Monete rare: cosa fare se avete un pezzo raro?

Avete letto l'articolo e vi trovate a possedere uno di questi pezzi? Vi state chiedendo come muovervi? In questi casi la strada maestra è quella di affidarsi a persone esperte del settore.

Che possono consigliarvi per una valutazione del materiale e poi se lo desiderate possono accompagnarvi anche nel percorso di messa all'asta della moneta. Ci sono diversi siti che si occupano di questo. In questa maniera si possono massimizzare anche i guadagni.