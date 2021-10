Gli euro in moneta circolano di mano in mano ormai da parecchio tempo. Nonostante siano di uso comune, è importante sapere che di alcune di queste monete sono state prodotte in tiratura limitata e, di conseguenza, hanno assunto un valore economico importante e sono molto ambite dagli appassionati di numismatica. In quest'articolo vedremo più precisamente quali sono.

La numismatica, non è solo una passione o una forma di collezionismo ma un vero e proprio studio scientifico delle monete. La numismatica riguarda principalmente lo studio delle monete ma non solo: si estende infatti allo studio delle banconote, delle medaglie e dei gettoni. Le monete attraggono moltissime persone da secoli: i primi collezionisti di monete infatti sembrano essere vissuti nel periodo romano mentre studi scientifici in merito ad esse si sono diffusi tra il XIV e il XV secolo.

In quest’articolo parleremo principalmente delle monete rare da 2 euro, che sono spesso le cosiddette monete da 2 euro commemorative, ovvero delle monete che sono state coniate per festeggiare dei momenti importanti. Sono monete infatti che, spesso, sono state prodotte in quantità limitata e sono molto ambite dai collezionisti. Non sempre però rarità è sinonimo di costoso quindi è sempre importante fare una piccola ricerca nel caso in cui ci ritroviamo con in mano una moneta da 2 euro che ci sembra particolare e diversa dalle altre.

Tra le più ambite che vedremo all'interno di quest'articolo è sicuramente la moneta da 2 euro commemorativa coniata dal Principato di Monaco che raffigura il volto di profilo della principessa Grace Kelly.

Iniziamo quest’articolo cercando di capire perché alcune monete euro sono così difficili da trovare. Sembra strano dal momento che l’euro ha cominciato a circolare a partire dal 1 gennaio 2002.

Perché alcune monete sono così rare?

È normale chiedersi come mai gli euro in moneta siano così rari. È più plausibile infatti che siano le lire ad essere oggetto di interessamento da parte di molti collezionisti dal momento che si tratta di monete che non vengono più prodotte da molti anni e che quindi sono, per così dire, “fuori catalogo”.

Normalmente infatti il valore economico di un oggetto, nell’ambito del collezionismo, aumenta proprio quando non viene più riprodotto o non è più riproducibile, come ad esempio l’autografo di un personaggio famoso defunto.

Anche alcuni euro in moneta hanno però il loro valore economico importante. Il sito moneterare.net, fornisce una spiegazione in merito al perché alcune di queste monete, per motivi diversi, valgono così tanto:

“Ad esempio, alcune monete euro rare di valore, anche se prodotte recentemente e con grandi tirature, sono difficili da reperire. Quindi in questo caso la rarità è dovuta al fatto che sono realmente introvabili, condizione che le rende ancora più interessanti per i collezionisti”.

I motivi per i quali queste monete sono difficili da reperire sono quindi dovuti al fatto che di alcune monete ne esistono pochi esemplari.

Addirittura esistono delle monete che sono riservate agli appassionati di numismatica i quali le conservano con attenzione. Tuttavia, può capitare che queste monete, per un errore, finiscano sul mercato.

Come precisa però un articolo di pensioniefisco.it, ci sono due tipi di valori legati alla moneta. Sul mercato corrente, una moneta da 1 euro che viene utilizzata abitualmente per fare acquisti avrà sempre il medesimo valore, ovvero 1 euro. Il valore economico che invece assumono le monete rare deriva dal mercato della numismatica, che è secondario.

Tra le monete più rare che possiamo trovare sul mercato ci sono sicuramente i famosi 2 euro commemorativi. Vediamo più nel dettaglio quali sono.

Monete da 2 euro rare: scopri quali sono i 2 euro commemorativi!

Per raccontare quali sono le monete da 2 euro commemorative più rare abbiamo preso come riferimento il sito moneterare.net.

I 2 euro commemorativi sono delle monete create in occasione di eventi speciali che però possono circolare tranquillamente. Si tratta di monete coniate dai Paesi che fanno parte della Zona Euro ma anche dai piccoli Stati convenzionati e girano dall’anno 2004.

Di monete da 2 euro commemorative ne esistono parecchie, però qui parleremo di quelle che hanno un valore economico notevole.

Alcuni paesi sono più “produttivi” in merito a monete da 2 euro più ambite e costose. Ecco qui sotto elencate queste nazioni:

Andorra

Finlandia

Malta

Monaco

San Marino

Vaticano

Queste monete sono desiderate dai collezionisti sia perché ne esistono poche sul mercato ma anche perché molte di esse sono state subito messe in circolazione, rendendo la loro ricerca ancora più complicata.

Ma qual è stata la prima moneta commemorativa ad essere creata? Scopriamolo subito.

Monete da 2 euro rare: qual è stata la prima moneta da 2 euro commemorativa?

La prima moneta commemorativa da 2 euro è stata coniata in Grecia e risale all’anno 2004. La Grecia è stata quindi la prima nazione ad aver creato una moneta da 2 euro commemorativa. La moneta è stata coniata in occasione delle Olimpiadi di Atene che si sono svolte nell’anno 2004. La moneta raffigura infatti un discobolo.

Prima moneta da 2 euro commemorativa = moneta più costosa? La risposta è no. Nonostante infatti sia la prima moneta da 2 euro commemorativa non è assolutamente la più costosa in circolazione. Il valore economico è infatti di 2,30 euro circa se non presenta imperfezioni.

Vediamo adesso un’altra moneta commemorativa da 2 euro particolarmente ricercata dai collezionisti di numismatica.

Monete da 2 euro rare: ecco quella finlandese!

Tra le monete da 2 euro commemorative più ambite ci sono sicuramente quelle della Finlandia. Sono state prodotte in tiratura limitata e diffuse solamente nella nazione di conio. La moneta è facilmente riconoscibile perché riporta al suo interno dei germogli, simbolo di espansione dell’Unione Europea.

Il valore delle monete da 2 euro commemorative finlandesi si aggira attorno ai 50 euro se sono in ottimo stato.

Vediamo adesso altre due monete da 2 euro commemorative da tenere d’occhio!

Monete da 2 euro rare: quali sono quelle coniate da Città del Vaticano

Anche la Città del Vaticano ha emesso delle monete da 2 euro commemorative particolarmente ricercate.

Infatti i 2 euro commemorativi coniati da Città del Vaticano nell’anno 2005 in occasione della XX Giornata Mondiale della Gioventù possono valere anche fino a 250 euro.

Un'altra moneta emessa dal Vaticano è quella del 2006 invece, in occasione del 500esimo anniversario dell’istituzione della Guardia Svizzera Pontificia che può raggiungere un valore di 180 euro.

Vediamo adesso altre due monete da 2 euro commemorative rare, questa volta da San Marino.

Monete da 2 euro rare: le monete di San Marino

San Marino ha emesso due monete da 2 euro commemorative che sono particolarmente rare da trovare. La prima riporta il volto di Bartolomeo Borghesi e può valere fino a 139 euro.

La seconda invece è stata creata per celebrare l'Anno Internazionale della Fisica e può raggiungere anche i 119 euro.

Il loro valore economico non raggiunge quello delle monete del Vaticano che abbiamo presentato prima ma si tratta sicuramente di due modelli che i collezionisti di numismatica, ma non solo, dovrebbero tenere d'occhio!

Dopo aver presentato le monete da 2 euro commemorative rare di San Marino parliamo adesso di quelle coniate dall'Andorra.

Monete da 2 euro rare: Andorra anno 2014

In generale, le monete da 2 euro commemorative dell'Andorra sono particolarmente ambite dai collezionisti di numismatica. Generalmente, il loro valore si aggira intorno ai 17 euro.

La moneta da 2 euro di Andorra più ricercata è quella che celebra l'Ingresso nel Consiglio d'Europa. Il valore di questa moneta parte da 45 euro.

Le monete da 2 euro commemorative che abbiamo presentato non sono però quelle più costose presenti sul mercato. A far impazzire i collezionisti di numismatica è infatti soprattutto una moneta da 2 euro commemorativa che vedremo nel paragrafo successivo.

Monete da 2 euro rare: quella più rara è del Principato di Monaco!

La moneta da 2 euro commemorativa più rara mai coniata è del Principato di Monaco. Ne esistono infatti solo 20.001 esemplari. La moneta si chiama “Grace Kelly” ed era stata creata esclusivamente per i collezionisti con tanto di cofanetto. Se la moneta si presenta in condizioni perfette, il suo valore può raggiungere i 1500 euro. Se invece presenta delle imperfezioni, il suo valore può scendere fino a più o meno 600 euro.

La moneta raffigura la celebre Grace Kelly, prima celebre attrice nel film di Hitchcock La finestra sul cortile e successivamente principessa del Principato di Monaco. Dietro a questa moneta si cela un alone di mistero. Scrive computermagazine.it:

"Si narra che nel 2007, un importante commerciante abbia acquistato 16.000 monete da 2 Euro raffiguranti la Principessa Grace Kelly pagandole cento euro in più rispetto al loro valore facciale, prima che fossero entrate in commercio. Solo i restanti 4.000 pezzi furono divisi tra importanti personalità, tra commercianti e numismatici. Non solo".

Questo commerciante avrebbe deciso di vendere la metà delle monete comprate, conservando quelle rimanenti.

Vediamo adesso dove è possibile acquistare, in generale, le monete rare.

Monete rare: dove acquistarle?

Il modo più semplice per trovare le monete rare è sicuramente navigando online. Uno dei siti più celebri dove si possono trovare le monete rare è sicuramente Ebay.

Da non sottovalutare però anche i mercatini dell'usato che si svolgono in città così come nei piccoli paesini. Spesso infatti è possibile trovare dei banchetti che vendono delle monete!

Se invece vi ritrovate in mano con una moneta rara potete recarvi presso un negozio fisico con esperti di numismatica. Si tratta infatti del modo migliore per avere più informazioni in merito al possibile valore di una moneta. Tuttavia, come precisa un articolo di greenme.it, è importante recarsi presso un luogo dove lavora un collezionista onesto e conosciuto per evitare le truffe!

Per evitare di subire delle fregature, un buon consiglio potrebbe essere sicuramente quello di fare una ricerca in rete per scoprire di più sul mondo della numismatica e delle monete rare, in modo da arrivare già un minimo preparati in materia. Moltissime informazioni in merito all'argomento sono facilmente reperibili e fruibili da tutti, anche ai non esperti in materia.