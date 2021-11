Il mondo delle monete rare è sempre affascinante. Ci sono persone che magari possiedono in casa tesori a loro insaputa. Monete che valgono una fortuna che magari non si pensa nemmeno di avere.

E poi ci sono situazioni opposte: collezionisti che farebbero carte false pur di avere monete rare. E che sono disponibili anche a pagare cifre importantissime pur di entrare in possesso di qualche pezzo pregiato. Ma già, quali sono i pezzi pregiati?

Analizziamo in questo articolo le monete che hanno più valore per i collezionisti. In questo articolo focalizziamo la nostra attenzione sulle monete delle Lire italiane coniate nel secondo dopoguerra.

Monete da 1 Lira italiana: ecco il valore maggiore

Ci sono monete in lire italiane di piccolo, piccolissimo taglio ma che sul mercato della numismatica assumono valori pazzeschi.

Le monete da 1 Lira possono avere un valore straordinario, anche superiore ai 1.000 euro di quotazione oggi. Ovviamente ci si riferisce a monete nello stato di migliore conservazione possibile ovvero in Stato Fior di Conio.

Vediamo tra le monete di piccolo taglio delle Lire italiane nel secondo dopoguerra quali sono quelle più ricercate e ambite da parte dei collezionisti.

Monete rare: la qualità e il valore più elevato con monete in Fior di Conio

Lo stato di conservazione è un aspetto importantissimo quando si parla di monete. Con più un moneta è in ottime condizioni (Fior di Conio) con maggiore è il suo valore.

Tra questi la tiratura della moneta stessa e il periodo storico nel quale la moneta è stata coniata. Vediamo con l'ausilio del sito specializzato moneterare.net le monete italiane che hanno più valore.

Monete rare: le monete da 1 Lira che valgono 1.500 euro

I collezionisti di monete amano molto le monete da 1 Lira. Tra queste monete oggi ha grande valore la moneta da 1 Lira coniata nel 1947. Quella che si definisce moneta da 1 Lira Arancia. Questa moneta se la possedete nel migliore stato di conservazione possibile in Fior di Conio vi vale una bella fortuna. Davanti all'interlocutore giusto la moneta può valere anche 1.500 euro.

Come detto non deve presentare nessun segno di usura o di circolazione. Deve essere una moneta in stato perfetto.

Monete rare: le monete da 2 Lire da 1.800 euro

Sembra incredibile a dirsi ma la moneta da 2 Lire ha valore ancora maggiore rispetto alla moneta di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente. Una moneta da 2 Lire del 1947 può valere di fronte al giusto appassionato di monete rare una cifra pari a 1.800 euro. Questa moneta è definita Lira Spiga.

Monete rare: occhio al valore delle 5 Lire Uva

Avanziamo nel nostro viaggio tra le monete rare e aumentiamo la pezzatura nel nostro esame. Passiamo adesso ad occuparci della moneta da 5 Lire. La moneta da 5 Lire che ha il maggiore valore nella storia della Repubblica Italiana è la cosiddetta 5 Lire Uva perchè ritrae un grappolo d'uva su un lato.

Le monete da 5 Lire che hanno valore maggiore tra gli appassionati e i collezionisti sono quelle coniate negli anni 1946 e 1947.

Il valore di queste monete coniate solo ed esclusivamente nei due anni citati in precedenza è pari a circa 1.200 euro.

Avanzando nel corso degli anni le monete di questa pezzatura calano progressivamente di valore mano a mano che passano gli anni.

Delle 5 Lire però non vanno ricordate solo le 5 Lire a grappolo d'uva. Occorre ricordare anche le 5 Lire Defino. Ci sono annate in cu la moneta da 5 Lire è stata coniata in quantità industriali quindi il valore di queste monete non è granchè.

Ma ci sono anche rare eccezioni di valore: ad esempio nel 1956 venne coniato solamente un numero ridotto di monete. 2.000 euro è il valore che oggi hanno queste monete. E questo valore aumentato è legato alla tiratura ridotta che ha avuto questa moneta.

Monete 10 Lire: Spiga e Olivo, ma Olivo è quella di valore maggiore

Le 10 Lire Spiga sono le più note ma le 10 Lire olivo sono quelle che hanno il valore maggiore. Dieci lire Spiga che hanno avuto sempre un conio molto importante. Grandi tirature ma non raggiungono mai quotazioni e valutazioni davvero importanti. Invece caso diverso va fatto per la moneta precedente rispetto alle 10 Lire Spiga.

Parliamo delle 10 Lire olivo. Questa moneta nella sua versione coniata nel 1947 ha grande valore perchè si tratta di una moneta rara. La moneta in questione può valere 4.000 euro.

Monete da 20 Lire: attenzione alle monete di prova da 20 Lire

Verrebbe da dire per le 20 Lire attenzione alle monete di prova. Una moneta, quella da 20 Lire, che è relativamente giovane visto che la prima volta che venne alla luce fu nel 1956. Di queste monete quelle che hanno il valore più elevato sono quelle che recano la scritta prova in bella vista.

Una moneta da 20 Lire coniata nel 1956 e con la scritta prova oggi ha una quotazione all'incirca di 300 euro. Una moneta di prova realizzata nel 1968 ha un valore che può arrivare quasi a 800 euro.

Monete rare: le monete da 50 Lire. Occhio alle peculiarità

La storia del nostro paese nel secondo dopoguerra è stata fatta anche dalla moneta da 50 Lire.

Le monete da 50 Lire del 1956 in condizioni Fior di conio valgono circa 110 euro.

Una moneta da 50 Lire del 1958 è una moneta che tecnicamente si può definire rara dal punto di vista della tiratura.

La moneta da 50 Lire del 1958 in stato perfetto ovvero in Fior di Conio può raggiungere un valore di 2.000 euro.

Monete rare: ecco le monete da 100 Lire. Occhio al valore

Le monete da 100 Lire raggiungono il loro valore maggiore nei primissimi anni in cui questa moneta è stata coniata.

Ad esempio una moneta da 100 Lire del 1955 oggi può valere attorno ai 1.000 euro. Una cifra niente male che merita di dare un'occhiata con maggiore attenzione a dove sono stati collocati magari vecchi portafogli dei nonni. Le altre monete da 100 lire hanno valor sempre più bassi.

Comunque non disprezzabile nemmeno il valore delle 100 Lire degli anni dal 1957 al 1961 che nel migliore stato di conservazione possibile possono essre valutate anche 600 euro.

Delle monete da 500 Lire abbiamo ampiamente parlato in questo articolo. Ecco il link all'articolo specifico monotematico sulla moneta da 500 Lire.

Monete rare: come venderle nella maniera più efficace cercando di massimizzare il guadagno

A volte una persona che si trova in mano una moneta importante, una moneta rara, una moneta di valore ha un problema.

Non essendo comune e di ogni giorno questo importante ritrovamento, questa importante scoperta, come ci si deve muovere adesso per potere massimizzare il guadagno relativo ad una moneta che non si ha nessun interesse a conservare?

Non è ovviamene vietato il fai da te. Se qualcuno ha persone di famiglia che hanno competenze nella valutazione di monete fa bene a percorrere questa strada.

Per chi non ne ha il consiglio solito è quello di affidarsi a mani esperte e competenti. Ci sono oggi molti siti internet con dietro persone che si occupano di valutare le monete e di visionare tutto il materiale.

Se si entra in un rapporto di fiducia tra possessore delle monete e persona che effettua la valutazione o la perizia si può passare al passo successivo. Ovvero la vendita all'asta della moneta. Questa procedura consente anche di mettere in vetrina mondiale la moneta e quindi di aumentarne la possibilità di guadagno sulla moneta stessa. Un'asta online è sempre uno strumento molto efficace per dare visibilità alla propria monete che se ha particolare pregio può essere anche venduta ad un ottimo prezzo.

Da una moneta in stato di abbandono ad un bel gruzzoletto il passo quindi può essere breve.