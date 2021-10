Ci sono tesori che non hanno tempo. E spesso queste fortune si trovano nascoste in posti in cui non avremmo mai pensato di cercarle. Le vecchie soffitte, i ripostigli di case antiche ereditate dai nonni, o salvadanai dimenticati tra gli oggetti nascosti in cantina. Ebbene, in tutti questi luoghi, per chi ha la pazienza di cercare, si possono scovare segreti nascosti che possono valere una fortuna. Parliamo delle monete rare!

Sembra strano parlare di beni materiali di così grande valore, proprio mentre gran parte del capitale circola in maniera digitale, tra criptovalute, derivati, e complessi algoritmi bancari che governano la finanza da un capo all’altro del globo. Eppure, è proprio così. A maggior ragione in un periodo storico di turbolenze monetarie, in cui aleggia lo spettro dell’inflazione, può essere una scelta vantaggiosa quella di rivolgere la propria attenzione alle monete rare.

Trattandosi, come i francobolli, l’oro o i diamanti, di beni rifugio, che non perdono il proprio valore nel tempo, le monete rare possono rappresentare una occasione per investire il proprio denaro in un oggetto fisico che ha la capacità di preservare i risparmi. Poiché, al contrario, qualora si abbia la necessità di denaro liquido, è sempre possibile rivendere le monete rare ad appassionati e collezionisti pronti a sborsare qualsiasi cifra pur di aggiungere alla propria collezione un esemplare di eminente valore storico.

In un articolo precedente, avevamo già preso in esame le monete rare italiane coniate durante il periodo repubblicano. Cioè a partire dal 1946. In questo articolo invece andiamo ancora più indietro con le lancette dell’orologio, per esaminare un particolare esemplare di moneta rara il cui valore è estremamente alto. Parliamo delle 10 Lire, le quali possono essere vendute anche a 30 mila euro.

Monete rare: le 10 Lire da 30 mila euro

La prima delle monete rare che prendiamo in esame è anche quella il cui valore può essere più elevato. Ossia le 10 Lire coniate per la prima volta nel 1850 e almeno fino al 1860, sotto il regno di Vittorio Emanuele II.

Un decennio prima dell’unità d’Italia, infatti, l’allora re savoiardo Vittorio Emanuele II fece coniare questo speciale esemplare di 10 Lire realizzate in oro. Esse si riconoscono per una particolare rappresentazione, con il collo leggermente allungato, del profilo del sovrano. Questo ha fatto sì che questi esemplari prendessero il soprannome di “collo lungo”, oltre a quello più istituzionale di 10 Lire Regno di Sardegna Vittorio Emanuele II.

Queste 10 Lire sono composte interamente in oro, presentano un contorno rigato e hanno un diametro di 18 millimetri. Dal lato opposto a quello del profilo del sovrano è presente lo stemma dei Savoia: lo scudo crociato dotato di corona sulla sua sommità. Tale stemma è inoltre circondato da due rami di lauro.

Monete rare: il valore delle 10 Lire “collo lungo”

I passaggi all’asta di questi esemplari sono letteralmente da capogiro. Trattandosi infatti di un tipo di moneta rara classificata R4 (vedremo più avanti che cosa significa questa sigla), essa ha assunto nel tempo un valore incredibile, tale da far impallidire anche i collezionisti più appassionati. Si stima infatti, che al momento circolino appena 600 esemplari di questa moneta: l’ultima 10 Lire coniata prima dell’unità d’Italia.

Si capisce allora come mai, in un’asta organizzata nel 2015 da Nomisma, un particolare esemplare prodotto dalla Zecca di Genova nel 1850 e proveniente dalla ex collezione Demicheli, in ottimo stato di conservazione (BB), sia stato venduto all’incredibile cifra di 29.500 euro. Con una base d’asta fissata a 15 mila euro!

Altri esemplari, sebbene non abbiano raggiunto lo stesso valore, sono comunque stati rivenduti a 9.760 euro (asta Bolaffi del 2016), a 11.040 euro (asta Varesi del 2010), a 7820 euro (asta Nomisma del 2009) e a 7670 euro (asta NAC del 2007).

In generale si può dire che gli esemplari di maggior valore sono proprio quelli risalenti al 1850 e prodotti dalla Zecca di Genova. In ogni caso, le 10 Lire “collo lungo” prodotte a Torino nello stesso anno possono arrivare a valere anche 12 mila euro, purché conservate in uno stato che le faccia apparire come “fior di conio” (anche qui, vedremo più avanti che cosa significa). Diversamente, per esemplari SPL (splendidi) o BB (bellissimi) possono comunque ricavarsi dai 1.500 ai 6.500 euro.

Monete Rare: le 10 Lire Re Eletto

Un altro esemplare di 10 Lire di estremo valore storico (e conseguentemente economico) sono le 10 Lire Re Eletto. Esse risalgono al 1860. Anche in questo caso, il sovrano rappresentato sul fronte della moneta è Vittorio Emanuele II. Sul lato opposto, invece, è stampato il valore della moneta (10 lire, appunto), inserito al centro di una corona di lauro.

Il nome di questa moneta rara, “Re eletto”, ha a che fare con la particolare storia italiana nel travagliato biennio che ha portato all’unificazione. Nel 1860, infatti, i regni del centro Italia (il Granducato di Toscana, il Ducato di Modena e il Ducato di Parma) elessero Vittorio Emanuele II come proprio sovrano attraverso votazioni di carattere plebiscitario. Successivamente all’annessione al regno sabaudo di buona parte della penisola, grazie alle conquiste militari di Garibaldi nel sud Italia, e dei Savoia per i restanti territori, anche il Regno delle Due Sicilie, la Romagna e gli altri territori che erano appartenuti al Vaticano, elessero tramite plebiscito Vittorio Emanuele II legittimo sovrano d’Italia.

Questo momento trionfale fu appunto celebrato con il conio delle 10 Lire di cui si è detto.

Monete Rare: il valore delle 10 Lire Re Eletto

Anche in questo caso, siamo di fronte a monete rare il cui valore è estremamente rilevante. Sia in ragione della rarità degli esemplari, sia a causa della rilevanza storica di queste monete.

Anche questa moneta è interamente composta di oro giallo, ha un contorno rigato e un diametro pari a 18,5 mm. Questi esemplari sono classificati R2 nella scala di rarità, poiché si stima ne siano presenti in circolazione circa 1150.

Il valore di una 10 Lire Re Eletto priva di qualsivoglia segno di usura (FDC) può così arrivare a 25 mila euro. Via via che lo stato di conservazione decresce, anche il prezzo stimato va di pari passo. Infatti, se un esemplare splendido (SPL) può essere ancora venduto a 10 mila euro, uno bellissimo (BB) può valere 6 mila euro, e uno molto bello (MB) non può essere venduto a più di 4 mila euro.

Monete Rare: le 10 Lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia

Seguendo la storia del Risorgimento italiano attraverso le monete coniate in quel periodo, veniamo dunque al 1861, anno della definitiva unificazione del regno.

Per celebrare questo importantissimo momento, il sovrano fece coniare una moneta dedicata, che prese appunto il nome di 10 Lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia. In esse è presente da un lato il profilo del sovrano, privo di corona, e dall’altro lo stemma dei Savoia, circondato da una corona di foglie di lauro e quercia e dalla scritta “Regno d’Italia”.

Di nuovo, siamo in presenza di una moneta realizzata completamente in oro, e il cui valore è estremamente rilevante. Un esemplare coniato nel 1861 (il cosiddetto “testa piccola”, classificato R4) può arrivare a valere anche 20 mila euro se ritrovato in condizioni di conservazione splendide (SPL).

Tuttavia, le monete coniate negli anni successivi hanno circolato molto, e sono presenti parecchi esemplari. Le 10 Lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia del 1863, ad esempio, presenti in più di 500 mila esemplari (classificate C) possono infatti essere vendute ad appena 300 euro (anche in stato di conservazione FDC).

La classificazione delle Monete Rare: scala di rarità

Gli appassionati di numismatica classificano le monete rare in base a due indicatori che, se incrociati in una tabella, permettono di cominciare a delineare il valore di un esemplare. Tali indicatori sono la scala di rarità e la scala di conservazione.

Va comunque precisato che questi due indicatori non sono gli unici elementi che permettono di stabilire il valore di una moneta rara. Poiché esso è costituito anche dalla sua importanza dal punto di vista storico e artistico. E, in generale, ciò che si può dire con certezza, è che, come qualsiasi altro bene, anche i prezzi delle monete rare sono determinati dalla concorrenza: più persone sono interessate a impossessarsene più il valore crescerà.

La prima identifica il valore di una moneta rara in rapporto al numero di esemplari in circolazione. E, naturalmente, meno ve ne sono più la moneta è preziosa. Tale scala prevede otto livelli di rarità:

CC se una moneta circola con facilità ed è di facile reperimento ;

se una moneta circola con facilità ed è di ; C se si tratta di una moneta comune ;

se si tratta di una ; NC se si ha a che fare con una moneta non comune ;

se si ha a che fare con una ; R è la sigla che comincia a identificare una moneta rara ;

è la sigla che comincia a identificare una ; R2 identifica una moneta la cui rarità comincia ad essere considerevole ;

identifica una moneta la cui comincia ad essere ; R3 si attribuisce a una moneta molto rara ;

si attribuisce a una ; R4 indica una moneta di estrema rarità ;

indica una moneta di ; R5 si attribuisce soltanto alle monete la cui rarità le rende praticamente introvabili.

La classificazione delle Monete Rare: scala di conservazione

Altro fattore, come abbiamo detto, è lo stato di conservazione. Questo indicatore ha assunto nel tempo un’importanza sempre maggiore, tanto da farlo risultare spesso come l’elemento decisivo, in grado di determinare una notevole oscillazione del valore delle monete rare. In questo caso, la scala convenzionale prevede sei livelli: