Ci sono tesori nascosti che possono valere una fortuna. Tra le Monete Rare, le 10 Lire sono tra quelle più preziose: possono valere 30 mila euro! Ripercorrendo la storia d'Italia, esaminiamo così queste particolari monete, quali sono le più preziose, e come riconoscerle.

Nelle nostre case sono presenti tesori che possono essere estremamente preziosi. Ed essi sono spesso nascosti proprio nei posti più impensabili e remoti. Lì dove raramente penseremo di cercare le nostre piccole grandi fortune.

Le monete rare, infatti, si possono rintracciare negli angoli più nascosti delle vecchie abitazioni, magari ereditate dai nonni, i quali possono aver conservato questi piccoli ma preziosi tesori in salvadanai mai aperti. Oppure, esse possono essere state semplicemente dimenticate nei portafogli conservati come ricordo, tra pile di documenti storici e in chissà quale altro nascondiglio impolverato.

È giunto però il momento di armarsi di pazienza e di cercare tra i vecchi cimeli se vi sono delle monete rare. Sì perché esse possono raggiungere un valore davvero notevole, e possono essere rivendute ad appassionati e collezionisti. I quali, se le monete in questione sono in buone condizioni, possono essere pronti a pagare cifre estremamente rilevanti.

Proprio oggi, mentre il denaro assume una forma sempre più smaterializzata, e abbiamo imparato a comprendere il significato di parole come criptovaluta, derivati, futures, e molto altro, e mentre le transazioni sono governate dai complessi algoritmi sviluppati dalle banche, le monete rare rappresentano ancora oggi un bene rifugio estremamente prezioso. Essi, infatti, in quanto oggetti fisici dotati di un grande valore storico, diventano oggetto di contesa per tutti quindi appassionati che intendono possedere all'interno della propria collezione un'esemplare di particolare rilievo.

La caratteristica dei beni rifugio è infatti proprio quella di poter conservare il proprio valore nel tempo. E questo rende le monete rare sia uno strumento di investimento, qualora si disponga di un capitale in denaro liquido, sia di uno strumento per ottenere facilmente e velocemente liquidità, nel caso se ne abbia bisogno.

Nell'articolo seguente esaminiamo per tanto alcune monete rare prodottw nel nostro paese e che assumono un valore storico ed economico incredibile. Parliamo in questo caso delle 10 lire. Alcuni particolari esemplari di queste monete sono state battute all'asta per cifre che si aggirano attorno ai 30.000 euro.

Monete rare: le 10 lire Vittorio Emanuele II “collo lungo”

Il primo esemplare di moneta rara che vogliamo esaminare è stata prodotta in un periodo che precede di pochi anni l'unificazione dell'Italia sotto la dinastia dei Savoia. Queste monete sono infatti state coniate nel 1850 durante il Regno di Vittorio Emanuele II.

Il materiale con il quale esse sono state coniate è già di per sé un elemento che le rende particolarmente preziose. Esse sono infatti state realizzate in oro. Queste 10 lire sono riconoscibili poiché in esse è rappresentato il profilo del sovrano con una raffigurazione particolare, ossia con il collo decisamente più lungo del normale, e che ha dato ad esse il soprannome di “collo lungo”. Sull'altro lato, e invece raffigurato lo scudo crociato che caratterizza la dinastia del sovrano: i Savoia.

Questo esemplare di 10 lire che, come detto, è composto interamente di oro giallo, ha un diametro di 18 mm.

Monete Rare: quanto valgono le 10 Lire “collo lungo”?

Come abbiamo detto, alcune monete prodotte in Italia negli ultimi due secoli possono raggiungere un valore estremamente elevato. Tra di esse vi sono sicuramente le 10 lire “collo lungo”. Esse, infatti, sono un tipo di moneta caratterizzata da un grado di rarità particolarmente elevato.

La stima degli esperti è che al momento ne siano presenti in circolazione non più di 600 esemplari. Questo le rende, ovviamente, estremamente rare. Se a ciò si aggiunge il fatto che esse hanno una notevole importanza storica, poi che raffigurano il sovrano che ha di fatto unificato la penisola, si capisce come mai il loro valore sia così alto.

In un'asta organizzata nel 2015 per una di queste monete (una 10 lire prodotta nel 1850 dalla Zecca di Genova) il prezzo finale di vendita è arrivato a 29.500 euro.

Questo non significa che ogni esemplare di 10 lire “collo lungo” possa effettivamente essere venduta a questa cifra. A incidere sul valore finale di vendita vi è infatti anche lo stato di conservazione della moneta. Non a caso alcune aste organizzate successivamente hanno rivenduto esemplari simili, ma in diverso stato di conservazione, a cifre che oscillano tra i 7000 e gli 11.000 euro.

Ciò che si può dire, in linea generale, a proposito di questa particolare tipologia di monete, è che gli esemplari più preziosi sono quelli che sono stati coniati nel 1850 dalla zecca di Genova. Negli anni successivi, e almeno fino al 1860, sono stati prodotti altri esemplari dalla zecca di Torino. Essi, se ritrovati in uno stato di conservazione impeccabile, ossia a fior di conio, possono essere rivenduti anche a 12.000 euro.

Monete Rare: le 10 Lire Re Eletto

La storia del Risorgimento italiano ci regala però un'altra moneta di eminente valore storico ed economico. Nel 1860, infatti, il re Vittorio Emanuele II ha proposto ad alcuni piccoli regni del centro Italia delle votazioni di carattere plebiscitario per decidere l'annessione al territorio governato dai Savoia. Tali plebisciti furono accolti favorevolmente dalla popolazione comportarono l'effettivo allargamento dei territori controllati dal sovrano nella penisola italiana.

Al fine di celebrare questo successo politico, il sovrano Vittorio Emanuele II (futuro re d'Italia) decise di far stampare un certo numero di monete che lo rappresentassero come il legittimo sovrano eletto dai nuovi sudditi della corona.

Queste 10 lire rappresentano così il profilo di Vittorio Emanuele II da un lato, mentre dall'altro e presente una corona di lauro al centro della quale e inciso il valore di scambio della moneta.

Monete Rare: quanto valgono le 10 Lire re eletto?

Il valore di queste monete sfiora quello che abbiamo annunciato per le 10 lire “collo lungo”. A patto, però, che anche in questo caso lo stato di conservazione sia assolutamente impeccabile.

Le 10 lire re eletto sono caratterizzate da una classe di rarità inferiore rispetto a quella attribuita alle 10 lire “collo lungo.” Se queste, lo ricordiamo, potevano vantare una classe di rarità R4 (o RRRR, ossia tra le più elevate), per le prime non si può attribuire una classe di rarità superiore alla R2.

Resta il fatto che valore storico di questa moneta è assoluto. Essa celebra infatti un evento di importanza primaria all'interno di quel complesso processo politico e sociale che è stata l'unificazione della penisola italiana. e questo è il motivo per il quale moltissimi appassionati si contendono il possesso di questo esemplare, e ne fanno schizzare il prezzo sempre più in alto.

Sei ci imbattessimo in un esemplare di 10 lire re eletto conservate in modo impeccabile (ossia a fior di conio) esse potrebbero essere rivendute anche a cifre attorno ai 25.000 euro. Tanto maggiori invece sono i segni di usura presenti sulla moneta, tanto minore è il suo valore di mercato.

Che può scendere a 10.000 euro per esemplari in uno stato di conservazione splendido (SPL), ma anche fino ma 4000 euro se la sigla attribuita allo stato di conservazione della moneta è MB (ossia molto bello).

Monete Rare: le 10 Lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia

La storia dell'unificazione italiana non poteva che concludersi anch'essa con la produzione di una moneta dedicata a questo evento fondamentale. La definitiva proclamazione del nuovo Regno, posto sotto la sovranità dei Savoia, e avvenuta nel 1861, è stata così celebrata grazie alla coniatura di un particolare esemplare di 10 lire.

Le 10 lire Vittorio Emanuele re d'Italia presentano così da un lato la raffigurazione del profilo del sovrano, e dall'altro lato l'iscrizione “Re d’Italia” attorno allo scudo crociato, simbolo della dinastia dei Savoia. anche in questo caso il materiale utilizzato per la realizzazione e l’oro.

Grazie alla coniatura di questa moneta il nuovo sovrano ha così potuto comunicare l'effettiva presa di potere della propria dinastia a tutti i nuovi sudditi presenti nel regno. Le monete, infatti, grazie alla loro capacità di circolare di mano in mano da un individuo all'altro sono da sempre un fondamentale strumento di comunicazione e di propaganda politica.

Sin dai tempi degli antichi greci le monete hanno rappresentato un veicolo di diffusione delle idee anche per quelle parti di popolazione che non sapevano leggere o scrivere o che non si interessavano della politica. L'utilizzo frequente e quotidiano della moneta ha permesso, e ancora permette, la propagazione di visioni politiche e la Diffusione di informazioni relative alle condizioni di governo di uno stato.

Monete Rare: quanto valgono le 10 Lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia?

Il valore delle 10 lire Vittorio Emanuele II Re d’Italia è estremamente variabile. Di esse ne sono state prodotte un gran numero di varianti, ognuna delle quali assume un suo specifico valore a seconda del grado di rarità, dello stato di conservazione e della sua importanza dal punto di vista storico.

Un'esemplare particolarmente prezioso è quello prodotto nel 1861. Esso costituisce una eccezione poiché presenta un errore. Come sappiamo, le monete in cui sono presenti degli errori di conio, oppure gli esemplari di prova, sono estremamente preziosi in ragione della loro particolarità e della loro rarità.

Uno degli esemplari di 10 lire prodotti nel 1861 presenta una raffigurazione del sovrano caratterizzata da una riduzione delle dimensioni della testa rispetto alla normale rappresentazione presente su molte altre monete prodotte nel medesimo periodo. Ciò ha fatto in modo che a questo speciale esemplare fosse attribuito il soprannome di “testa piccola.”

Le 10 lire “testa piccola” sono così diventate tra le monete più preziose prodotte in Italia. Ad esse viene attribuita la classe di rarità R4 (o RRRR) e il loro valore può sfiorare i 20.000 euro. A patto però che il loro stato di conservazione risulti assolutamente impeccabile, e cioè esse si trovino in una condizione classificabile come FDC (fior di conio).