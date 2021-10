Un tesoro nascosto per casa o in qualche vecchio porta monete? È possibile! Esistono delle Monete Rare che ora valgono un vero e proprio patrimonio. È il caso delle 5 Lire italiane valutate 110 mila euro. Vediamo come riconoscerle e il loro valore in euro.

Quando si parla di “tesoro” la nostra mente pensa a qualcosa di irreale legato a miti e leggende. Niente di più sbagliato. Anche se può sembrare inverosimile, le fonti di ricchezza possono essere proprio dietro l’angolo.

Per casa, nei cassetti, nell’armadio, nell’auto o perfino in abiti che ormai non utilizziamo più possono nascondersi tesori di inestimabile valore. Nessuna lotteria o gratta e vinci basta solo possedere un solo esemplare di Monete Rare.

Soprattutto gli spiccioli ormai fuori conio, ma che hanno comunque fatto la storia dell’Italia, possono arrivare a valere ora migliaia di euro. Siete così sorpresi? È pura realtà.

Alcuni esemplari sono così particolari o hanno un’importanza storico/culturale così rilevante tanto da accrescerne il loro valore economico.

Le Monete Rare permettono, infatti, di risalire ad una specifica epoca storica, studiare le caratteristiche di una popolazione e approfondire le tecniche di scambio utilizzate. Forse molti non sono a conoscenza di quanto le monete abbiano assunto un ruolo importante in passato.

Non venivano utilizzate solo come strumento per regolare le transazioni economiche, ma altresì come un potentissimo mezzo di comunicazione.

Per un popolo all’epoca in maggioranza analfabeta, la circolazione delle monete, rappresentava uno strumento di divulgazione politica di un certo spessore.

Ecco spiegato come mai sulle monete coniate in Francia, Napoleone appariva come un illustre imperatore. Stesso discorso vale per gli imperatori romani rappresentati sulle monete come dei veri e propri Dei.

Insomma, dietro un comune spicciolo si nascondono millenni di storia e di misteri. Nonostante i bitcoin dominano l’attuale scenario economico, le Monete Rare continuano a non mollare la presa e a valere un bel gruzzoletto di soldi, oltre ad avere un grande valore storico.

Pertanto, possono rappresentare una ghiotta opportunità per chi desidera fare un investimento corposo, oppure un bene da rivendere per incassarne l'intera somma stimata.

Ci siamo già occupati delle Monete rare nel corso di altre guide, ora invece passeremo sotto la lente di ingrandimento le monete coniate nella nostra penisola negli anni che vanno dal 1946 al 2001.

Maggiori informazioni sul valore economico delle 5 Lire italiane le trovate nel video YouTube di "Monete di Valore".

Nel corso dei paragrafi metteremo a disposizione tutte le informazioni necessarie al riconoscimento delle Monete Rare di maggior valore economico che, drizzate le antenne, potrebbero farvi guadagnare fino a 110 mila euro senza muovere un dito.

Scopriamo insieme quali sono.

5 Lire Aquila Sabauda: le Monete Rare di Vittorio Emanuele III

Iniziamo la nostra analisi partendo da un pezzo ricercatissimo dai collezionisti e degli appassionati di Monete Rare: le 5 Lire Aquila Sabauda di Vittorio Emanuele III.

Si tratta di una moneta prodotta nel 1901, in quantità ridotte. Un numero così basso da rendere difficile la conta esatta dei pezzi ancora circolanti.

Una moneta dal peso di 25 grammi, prodotta interamente in argento e con un diametro di 37 mm.

Per quanto riguarda le incisioni, su di un lato è rappresentata l’aquila araldica con lo scudo di casa Savoia impresso sul petto, l’indicazione dell’anno di conio (1901), del valore economico 5 Lire, contornato dalla dicitura “Regno d’Italia”.

Sul verso, invece, il ritratto e l’indicazione del nome di Vittorio Emanuele III Re della penisola italiana.

5 Lire Aquila Sabauda: Monete Rare dal valore di 110 mila euro!

Le 5 Lire Aquila Sabauda dedicate all’allora Re d’Italia Vittorio Emanuele III sono delle Monete Rare di rilevante valore economico, così importante da rientrare nella classificazione R4 di rarità. Il numero di esemplari coniati resta, però, un mistero.

I pareri dei professionisti di numismatica sono, infatti, contrastanti.

C’è chi accenna ad appena 50 esemplari di 5 Lire Vittorio Emanuele III (Aquila Sabauda) prodotti, di cui 40 ritirati dalla circolazione già all’epoca dal re Vittorio Emanuele III, un pezzo conservato presso il museo della Zecca nazionale e 9 date in dono ad altri enti.

Altri, invece, parlano di non meno di 100 esemplari coniati di queste Monete Rare coniate.

Poiché la confusione regna sovrana non si può dire con certezza quante 5 Lire Vittorio Emanuele III Aquila Sabauda sono state realizzate e quante attualmente potrebbero essere ancora in circolazione.

Ma vediamo il loro valore economico. Queste 5 Lire fanno letteralmente brillare gli occhi dei collezionisti e degli appassionati di numismatica. Un pezzo può raggiungere cifre impensabili.

Più nei dettagli, in ottimo stato di conservazione (senza segni di usura e di circolazione), ossia in stato Fior Di Conio, possono arrivare a valere fino a 110 mila euro.

Una somma che fa gola a tutti. Così tanto da aver spinto alcuni truffatori a riprodurne delle copie con l’intento di rivenderle ed incassarne l’importo. La conferma arriva dal sito web la Moneta.it.

Stando a quanto riportato nel portale, la Guardia di Finanza ha segnalato un’anomala ripresa del conio, recentemente, nel 1957.

Insomma, alcuni falsari si sarebbero cimentati nelle riconiazione delle Monete Rare. A destare sospetto è il materiale utilizzato per realizzare le 5 Lire Vittorio Emanuele III Aquila Sabauda, non conferme a quello utilizzato nel 1901 dalla Zecca d’Italia.

Questo spiega anche l’incertezza sul numero di 5 Lire Aquila Sabauda in circolazione.

Ma ritorniamo al suo valore. Ovviamente questo si riduce sensibilmente se le Monete Rare si presentano usurate a causa della circolazione o non tenute in perfetto stato. Monete con queste caratteristiche possono comunque avere un valore economico considerevole, inferiore allo stato Fior Di Conio, ma in ogni caso degno di nota.

Nello specifico, un esemplare di 5 Lire Vittorio Emanuele III Aquila Sabauda nello status “Spendido” (SPL) può arrivare a toccare i 55.000 euro di valore. Lo stesso scende a 15 mila euro nello stato “Molto Bello” (MB).

Cifre, insomma, da capogiro. Seppure sia quasi impossibile possedere queste 5 Lire, mai porre dei limiti alla fortuna!

5 Lire: le Monete Rare del Regno d’Italia 1861

Se si ha interesse a conoscere il valore di altre 5 Lire italiane bisogna fare qualche passo indietro nel tempo, fino ad arrivare al 1861, anno di formazione del Regno d’Italia.

Si tratta di Monete Rare coniate per celebrare l’unificazione del Regno avvenuta per mano di Giuseppe Garibaldi, il conte Cavour e del Re Vittorio Emanuele II, inciso di profilo su un lato della 5 Lire.

La loro importanza storica è così elevata da essere inserite nell’elenco delle Monete di altro prestigio.

Si tratta di esemplari facilmente riconoscibili alla vista, interamente coniati in argento 900 e dal peso di 25 grammi.

Per quanto riguarda le incisioni, su un lato troviamo la figura del Re Vittorio Emanuele II circondato dalle scritte “Re d’Italia” e “Vittorio Emanuele II”, mentre sul Dritto lo stemma di casa Savoia.

Le 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia sono un chiaro esempio di come in passato le monete rappresentavano un potente strumento di pubblicità politica.

5 Lire Unità d’Italia: Monete Rare dal valore di 22.000 euro

Inutile dire che, considerata l’occasione di conio, ci troviamo di fronte ad una delle Monete Rare più prestigiose dal punto di vista storico. Le 5 Lire dedicate all’Unità d’Italia rientrano nella l’elenco delle monete con sigla di rarità R2.

Tale etichetta è legata alla bassa tiratura degli esemplari. Si stima, infatti, ne siano stati coniati circa 21.000 pezzi. Per questo, il loro valore economico è degno di nota.

Nello specifico, una 5 Lire Vittorio Emanuele II Regno d’Italia può toccare i 22 mila euro di valore nello stato di perfetta conservazione, ossia in Fior Di Conio.

I pezzi in stato “Splendido”, invece, possono raggiungere i 7.500 euro, mentre quelli “Molto Buono” fino a 2 mila e 500 euro.

5 Lire Umberto I: le Monete Rare per celebrare il nuovo re

Andando avanti negli gli anni, troviamo un’altra moneta coniata per celebrare ancora una volta un evento storico di rilevanza nazionale. In occasione della successione al trono di Vittorio Emanuele del figlio Umberto I vennero realizzate delle bellissime monete, comprese nuove versioni di 5 Lire.

Coniate sempre in argento e mantenendo le stesse caratteristiche fisiche delle Monete Rare dedicate a Vittorio Emanuele II (25 grammi di peso e diametro di 37 millimetri), a fare la differenza è l’incisione su di un lato.

La vecchia figura del defunto Re d’Italia viene sostituita con quella de figlio Umberto I. Rimane invece inalterata la dicitura “Re d’Italia” e lo stemma incrociato simbolo di casa Savoia su di un lato.

5 Lire Umberto I: Monete Rare da 15.000 euro

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una 5 Lire italiana classificata come R2. Va, però, fatta una premessa: l’indicatore di rarità si riferisce alla prima versione (1878) della 5 Lire Umberto I realizzata dalla Zecca di Roma, con tiratura non superiore ai 100.000 pezzi.

Un esemplare di queste 5 Lire può toccare punte economiche riguardevole: sui 15.000 euro nello status Fior di Conio. Quelli in stato Splendido poco più di 2.500 euro, fino ad arrivare ai 600 euro per quelli “Molto Buono”.

Le Monete Rare prodotte nel 1879, invece, sono facilmente trovabili poiché coniate in abbondanza: all’incirca 4.000.000 di pezzi.

Naturalmente, l’alta tiratura contribuisce a ridurne il valore economico che, oggi in base alle ultime quotazioni, è inferiore ai 3.000 euro anche per le 5 Lire Umberto I in FDC.

5 Lire Quadriga Briosa: 15.000 euro di valore per le Monete Rare dedicate a Vittorio Emanuele III

Concludiamo il nostro viaggio storico analizzando le 5 Lire del 1914 coniate per celebrare il regno di Vittorio Emanuele III. È la versione di Prova a valere un gruzzoletto di euro.

Considerata una delle Monete rare più pregiate sul piano storico ed artistico nazionale, è tra le più ambite dai collezionisti e dagli appassionati di monete.

Su un lato troviamo la raffigurazione del profilo dell’allora Re d’Italia, mentre sull’altro un cocchio tirato da 4 cavalli, una quadriga, con sopra una figura che tiene in una mano un ramoscello d’ulivo.

Ma ritorniamo al valore del pezzo “Prova”. Un singolo pezzo di queste Monete Rare, in Fior di Conio, ora vale 15 mila euro. L’altra versione, sempre di prova ma di stampa, in FDC arriva a sfiorare i 12 mila euro.

.