Monete Rare nel portafoglio o conservate in qualche angolo di casa? Possono valere una vera e propria fortuna. Il particolare, le vecchie Lire possono raggiungere quotazioni da capogiro. A far gola ai collezionisti non è solo la moneta da 20 Lire che può arrivare a valere fino a 151.000 euro, ma altri esemplari. Scopriamo insieme quali sono e qual è il loro valore di stima in euro.

[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?] Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri! CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80] .

Ancora un articolo dedicato alle Monete Rare. Questa volta il viaggio fa tappa alle 20 Lire italiane: lo spicciolo che fa gola ai collezionisti e agli esperti di numismatica per le quotazioni da capogiro.

Una delle monete storiche della nazione, realizzata per la prima volta a Torino, nell’anno dell’Unità d’Italia (1861).

Prima di proseguire nella lettura dell'articolo, consigliamo agli appassionati di Monete Rare, ma anche ai curiosi, la visione del video YouTube di Monete di Valore.

20 Lire: le Monete Rare italiane

Il vecchio conio viene ricordato a distanza di anni per l’alto valore economico di molteplici esemplari non più in circolazione. Oltre alla 100 Lire, la banconota da 1.000 e le 500 Lire, sono tanti i pezzi che oggi valgono un bel gruzzoletto di euro.

Nella lunga lista troviamo anche le 20 Lire italiane coniate utilizzando svariati materiali. A partire dalle 20 Lire riprodotte in onore di Vittorio Emanuele II Re d’Italia si contano diversi esemplari ricercatissimi dai collezionisti più incalliti o dai semplici appassionati di Monete.

Anche questa volta, il viaggio storico nel mondo delle Monete Rare verrà intrapreso servendoci del supporto di un sito web specializzato nel campo, consultabile dal link www.moneterare.net.

Procediamo per gradi e scopriamo quali Monete Rare da 20 Lire valgono un tesoro e quali caratteristiche le rendono riconoscibili da una comune moneta comunque storica.

Monete rare fino a 1.000 euro: ecco le 20 lire Vittorio Emanuele II

Iniziamo la nostra panoramica sulle 20 Lire partendo dalla moneta dedicata a Vittorio Emanuele II: la 20 Lire Oro. Si tratta di Monete Rare coniate nell’anno dell’Unità d’Italia (1861), che ora arrivano a toccare stime riguardevoli in ragione della loro bassa tiratura.

Dal 1861, anno del primo conio, al 1870 le 20 Lire Orso Vittorio Emanuele II sono state prodotte da più Zecche, a partire da quella di Torino e Roma fino ad arrivare alla Zecca di Milano.

Facilmente riconoscibile ad occhio nudo, sul Dritto è incisa la figura del Re Vittorio Emanuele II su di un lato, sul Verso lo stemma sabaudo contornato dalla dicitura “Regno d’Italia”, le 20 Lire Oro coniate dalla Zecca di Torino (si contano all’incirca 3500 pezzi) sono quelle che ora valgono fior di euro.

A differenza di molte altre Monete Rare, il cui valore aumenta in considerazione della bassa tiratura e dello stato di mantenimento, l’importante quotazione in euro delle 20 Lire Oro dedicate al Re Vittorio Emanuele II è strettamente legata alla valenza storica dei pezzi.

In altri termini, è l’anno di coniazione a farne lievitare la stima in euro. Nello specifico, sono quelle prodotte nel 1861 ad avere un valore considerevole a seconda dello stato di conservazione.

Le 20 Lire Oro in stato FDC, senza segni di usura e circolazione ossia ben mantenute, sono quelle che valgono dai 700 ai 1.000 euro.

Monete Rare ora: per le 20 Lire Marengo ben 3.000 euro

Proseguendo il nostro viaggio cronologico ci troviamo di fronte alle 20 Lire dedicate ad Umberto I, diversamente conosciute come Marengo Umberto I.

Delle Monete Rare coniate in oro coniate a partire dal 1879 fino al 1897. Si tratta di una 20 Lire molto ambita dai collezionisti ed appassionati di monete che può arrivare a valere una fortuna.

I pezzi coniati nel 1879 in stato Fior di Conio (FDC), ben tenuti, privi di segni di circolazione, hanno un esiguo valore economico, stimato attorno ai 250 euro.

Un valore economico non così riguardevole.

Sono gli esemplari coniati nel 1883 ad essere considerati a pieno titolo delle Monete Rare. Il loro valore economico, infatti, può sfiorare i 3.000 euro in stato Fior Di Conio.

Appena sotto le 20 Lire Umberto I del 1883, in ordine di valore, troviamo le Monete Rare coniate un anno dopo, nel 1884.

Queste seppur non toccano le punte economiche degli esemplari prodotti l’anno prima hanno comunque un valore economico degno di nota: valgono a FDC fino a 1.600 euro.

Ma cosa contribuisce a fare aumentare la quotazione di queste Monete Rare? Le 20 Lire Umberto I del 1884 arrivano a valere oltre i 1.000 euro per il fatto di essere state prodotte in quantità limitata, ovvero hanno avuto tiratura non molto elevata.

Andando avanti con gli anni, le 20 Lire Marengo Umberto I del 1885 valgono oggi ben 1.850 euro, sempre nello stato Fior di Conio, mentre le 20 Lire coniate nel 1897 valgono ora meno di 500 euro.

20 Lire Vittorio Emanuele III: Monete Rare di immenso valore

Nel paragrafo a seguire l’attenzione sarà tutta per le 20 Lire Vittorio Emanuele III. Sono così tante le Monete Rare dedicate al Re Vittorio Emanuele III da rendere necessaria una specifica analisi. Ad essere passate sotto la lente d’ingrandimento saranno le 20 Lire Fascio, Aquila Sabauda, Littore, Cappellone d’Oro, Impero ed Elmetto.

Le analizzeremo nel dettaglio anticipando già da ora che si tratta di Monete Rare coniate in diverso materiale.

Una cosa va detta sin da subito per evitare di fare confusione: sono le versioni di prova (contraddistinte dalla lettera P) a valere cifre riguardevoli.

Ma non perdiamo altro tempo e iniziamo il nostro viaggio nelle 20 Lire Vittorio Emanuele III!

Monete Rare: quali 20 Lire Vittorio Emanuele III valgono fino a 16.000 euro?

La prima ad essere esaminata è la 20 Lire Vittorio Emanuele III Aquila Sabauda. Esteticamente molto interessante, presenta sul Verso la riproduzione dell’Aquila Araldica mentre sul Dritto il capo nudo del Re Vittorio Emanuele III sprovvisto di corona.

Si tratta di Monete Rare coniate per soli tre anni, dal 1902 fino al 1905. Facciamo un passo in avanti fino ad arrivare alle 20 Lire Fascio Littorio. Delle Monete Rare coniate per celebrare il primo anniversario della Marcia su Roma.

Sul Verso è raffigurato il fascio littorio con sopra la testa di un montone, mentre sul Dritto la rappresentazione regale di Vittorio Emanuele III.

L’importanza economica di tali Monete Rare è veramente considerevole, soprattutto per le edizioni di prova. Nel 2010 un solo pezzo prova di 20 Lire Fascio Littorio è stato battuto all’asta per ben 9.500 euro. Insomma, una vera e propria fortuna!

Pertanto, chi si ritrova in possesso di uno di questi pregiatissimi esemplari ha solo da festeggiare.

A queste fanno seguito le 20 Lire Littore prodotte per un anno dal 1927 al 1928. Si tratta di Monete Rare molto belle sul piano estetico.

Sul Dritto, come la maggioranza delle 20 Lire dedicate a Vittorio Emanuele III, troviamo inciso il profilo del Re d’Italia rivolto verso destra. Sul Verso, invece, un giovane littore con un fascio in mano a salutare romanamente l’Italia seduta che porta nella mano destra una fiaccola e nella sinistra lo scudo sabaudo.

Questi esemplari in prova valgono cifre da capogiro tanto da essere state battute all’asta per importi superiori a 16.000 euro.

Solitamente si tratta di Monete Rare con valore di quotazione raramente inferiore ai 2.000 euro. Ad esempio, le 20 Lire Littore (1927) nella versione di Prova solo 4 anni fa, nel 2017, sono state vendute per una cifra di 2.000 euro.

Anche le 20 Lire Littore 1928, però, valgono ora fior di euro. Basti pensare che nel 2010 un solo esemplare di queste Monete Rare è stato battuto all’asta per 12.650 euro.

Insomma, una cifra importante.

Considerato il valore economico delle 20 Lire Fascio Littore non vale la pena iniziare una caccia al tesoro per casa alla ricerca del prestigioso spicciolo?

Monete rare: le 20 Lire Vittorio Emanuele III valgono un tesoro, 151.000 euro

Passiamo ora alle Monete rare 20 Lire Elmetto. Prodotte interamente in oro a partire dal 1928, sono considerate un vero e proprio gioiellino di immenso valore economico. Realizzate in epoca post primo conflitto mondiale, ancora una volta sono le 20 Lire nella versione prova ad avere un valore economico riguardevole.

Ma analizziamo subito le caratteristiche fisiche affinché possano essere riconosciute. La sua particolarità risiede nella scritta presente sul Verso della moneta: “Meglio vivere vn giorno da leone che cento da pecora”. Sul Dritto, invece, è inciso il profilo del Re Vittorio Emanuele III.

Tenetevi forte perché le sue quotazioni in euro vi lasceranno a bocca aperta.

In FDC, mantenute in perfetto stato di conservazione, un solo pezzo di queste Monete Rare, coniate nel 1928 nella versione prova e in oro, è stato venduto all’asta per una cifra da capogiro: ben 151.800 euro!

Nel 2009, sempre una moneta di tale tipo è stata battuta all’asta per 129.000 euro. Ma come mai il valore di queste 20 Lire prova è così elevato?

Semplicemente perché si tratta di Monete Rare difficili da reperire. È infatti difficilissimo possederne una ma mai porre limiti alla fortuna.

Passiamo alle 20 Lire Vittorio Emanuele III Cappellone del 1928, coniate in argento. Ancora una volta, sono gli esemplari di prova a valere cifre astronomiche. Sul Dritto è inciso il profilo del Re Vittorio Emanuele III, mentre sul Verso compare la scritta “Prima Prova”.

Proprio questo esemplare in versione prova, nello status Fior di Conio, raggiunge quotazioni elevatissime. La stima di un solo pezzo oscilla tra i 12.000 e i 16.000 euro.

Spazio poi alla 20 Lire Vittorio Emanuele III Elmetto, coniata nel 1928 in occasione del decennale della fine del primo conflitto Mondiale. Anche in questo caso, sul Verso troviamo incisa la sagoma del Re d’Italia con lo sguardo rivolto verso destra.

Si tratta di Monete Rare, valutate 1.800 euro in status Fior di Conio.

20 Lire Impero Quadriga lenta: Monete Rare da 5.000 euro

Facciamo un salto nel tempo per arrivare alle 20 Lire Impero Quadriga Lenta. Nel 1936 venne coniato il primo esemplare raffigurante sul Dritto il capo nudo del Re Vittorio Emanuele III e sul Verso un cocchio tirato da quattro cavalli (quadriga lenta) con sopra la vittoria seduta con in mano il fascio.

Il primo esemplare di queste Monete rare fu prodotto nel 1936 dalla Zecca di Roma. Nel 1937 e 1941 vennero coniati degli esemplari esclusivamente per i professionisti numismatici.