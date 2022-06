Monete rare ancora una volta sotto i riflettori, ma questa volta con un cambio di programma. Non tratteremo delle Lire, bensì delle monete appartenenti al nuovo conio: l’Euro. Il valore di alcuni esemplari può addirittura avvicinarsi ai 2.000 euro. Ecco di quali si tratta e come riconoscerli.

Monete rare ancora sotto i riflettori, ma questa volta con un cambio di programma. Non tratteremo delle Lire, bensì delle monete appartenenti al nuovo conio: l’Euro. Il valore di alcuni esemplari può addirittura avvicinarsi ai 2.000 euro. Scopriamo subito quali sono e come riconoscerli.

Avete presente la piccola “numero 1” di Paperon di Paperoni? Bene, è il chiaro esempio di come un piccolo spicciolo possa cambiare le sorti della nostra vita. Dietro una moneta dal valore di scambio di qualche centesimo di euro potrebbe nascondersi un vero e proprio tesoro.

E non si tratta sempre di monete ormai non più in uso. I collezionisti e gli appassionati di monete rare lo sanno benissimo: anche i pezzi che circolano quotidianamente nelle nostre mani possono valere fior di quattrini.

Quando parliamo di Monete Rare, quindi, non abbandonate la caccia al tesoro prima di iniziarla! Il termine “monete rare” non è sempre sinonimo di esemplari non più in circolazione, come la vecchia e cara Lira italiana, ma anche di pezzi nuovi di zecca utilizzati di consueto negli scambi.

Tutto questo per dire che anche il più piccolo centesimo di euro può valere almeno quanto uno stipendio mensile. Siete ancora scettici?

Per convincervi vi forniremo una panoramica delle Monete rare in euro più ambite dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica, vi sveleremo i segreti per capire se lo spicciolo in vostro possesso ha un valore riguardevole e come riconoscerlo. Il tutto servendoci dell’ausilio del portale numismatico “Monete di Valore”.

Monete rare, record di valore per moneta da 1 centesimo: di quale si tratta

Per convincervi della veridicità delle parole appena dette, iniziamo il nostro viaggio nel mondo degli euro rari partendo dalla più piccola monetina appartenente al nuovo conio: il tanto odiato centesimo di euro.

Alzi la mano chi non lo hai mai utilizzato per pagare gli acquisti fatti a causa del suo ridotto valore economico? Da oggi inizierete ad amarlo, o per lo meno a farci caso. Nonostante la sua ridotta dimensione, rientra a pieno titolo nella lista delle monete rare più ambite al mondo per una caratteristica specifica che contribuisce a farne lievitare il valore.

Il riferimento è non ad un centesimo qualsiasi, ma a quello identificato da un errore di conio che lo rende al tempo stesso quasi introvabile. E stiamo parlando di uno spicciolo coniato proprio in Italia, precisamente dalla Zecca romana per circa 7.000 copie.

Ma a cosa deve la sua particolarità? A rendere particolarmente ambita questa moneta è l’incisione. Su di un verso troviamo infatti la rappresentazione della Mole Antonelliana di Torino.

Nulla di strano direte. Non è così. Togliete dal vostro portafoglio una moneta da 1 centesimo di euro…cosa notate? Su di un lato troviamo raffigurato Castel del Monte e non la Mole Antonelliana.

Non appena la Zecca di Roma si accorse dell’errore di conio cercò di ritirare tutti i pezzi prodotti e messi in circolazione. Avete capito bene, “cerco”. Non tutti i 7000 pezzi coniati furono recuperati. Si stimano che almeno un centinaio siano sfuggiti al ritiro e siano ancora in circolazione!

Monete rare, moneta da 1 centesimo di euro Mole Antonelliana: qual è il suo valore?

Come detto in chiusura del paragrafo precedente, alcune monete rare da 1 centesimo di euro “Mole Antonelliana” potrebbero nascondersi in qualsiasi cassetto della nostra casa, in auto, in qualche cappotto o semplicemente nel portamonete, poiché alcuni esemplari con l’errore di conio sono sfuggiti alla distruzione. Ebbene, quelli in giro possono valere oggi cifre da capogiro, tanto da spingere i collezionisti più incalliti a sborsare fior di quattrini per venirne in possesso.

Quanto potrebbe valere questo speciale centesimo di euro? Il suo valore vi lascerà senza parole: dalla sua vendita si possono incassare fino a 2.000 euro. Addirittura si potrebbe spuntare un prezzo ancora più alto se il migliore offerente si dimostrasse veramente interessato al nostro gioiellino.

Un po' come accaduto quale anno fanno nel corso di un’asta tenutasi nel 2013, quando il centesimo ambito fu acquistato per una cifra ancor più elevata. Quale?

Un appassionato di numismatica si è accaparrato la moneta da 1 centesimo di euro “Mole Antonelliana” per ben 6.000 euro.

Se la vostra caccia al tesoro ha, dunque, avuto esito positivo e vi ritrovate nelle mane una di queste Monete Rare, la prima cosa da fare è festeggiare! La seconda è di affidarsi ad un professionista del settore in grado di valutarne lo stato di conservazione e di conseguenza il suo valore.

Il passo immediatamente successivo è quello di vendere la moneta rara all’asta. Mal che vada si otterranno non meno di 2.000 euro dal suo scambio.

Se invece la fortuna è dalla vostra parte, potete incappare in un collezionista particolarmente interessato, disposto a pagare anche qualche migliaio di euro in più per appropriarsi del pezzo, proprio come avvenuto nell’asta del 2013.

Monete rare, 2 euro rari di valore? Ecco quali sono

Abbandonate le Monete rare da 1 centesimo Mole Antonelliana, passiamo ad un’altra moneta rara pur sempre appartenente al nuovo conio. Altri esemplari, infatti, possono valere cifre da capogiro.

Mentre nel caso del centesimo di euro appena visto l’aumento di valore è strettamente connesso all’errore di conio, la moneta da 2 euro rari tra poco analizzata deve la sua rarità ad un’altra caratteristica.

Non stiamo parlando di una moneta “sbagliata” nella raffigurazione, ma di un pezzo commemorativo. Per chi non lo sapesse, la rarità di una moneta dipende da un insieme di variabili che vanno oltre l’errore di conio.

Anche coniare spiccioli commemorativi per celebrare una particolare ricorrenza o una personalità di spicco del panorama europeo contribuisce ad accrescere il valore di una moneta.

E’ il caso della moneta da 2 euro coniata nel 2007 dal Principato di Monaco per commemorare il 25°anniversario della scomparsa dell’affascinante principessa Grace Kelly.

A bassa tiratura, cioè coniata per poco più di 6.000 pezzi, oggi ha un valore elevatissimo che le conferisce il titolo di Moneta rara a tutti gli effetti. Stando alle ultime informazioni disponibili, circa la metà di questi 2 euro rari celebrativi della principessa Kelly sono stati acquistati dai collezionisti.

Affascinante è anche la leggenda metropolitana nata attorno alla moneta. Si dice, infatti, che un collezionista tedesco si innamorò così tanto dei 2 euro rari Grace Kelly da rubare una grossa quantità delle stesse.

A prescindere dalla veridicità o meno della leggenda, di certo il numero di esemplari in circolazione di queste Monete Rare è veramente ridotto. Ciò giustifica l’interesse dei collezionisti a venire in possesso anche solo di un esemplare di 2 euro Grace Kelly.

Monete rare, quanto valgono i 2 euro rari Grace Kelly?

Anche se la rarità dei 2 euro Grace Kelly non deriva da un errore di conico come per la moneta da 1 centesimo di euro Mole Antonelliana, il valore di quotazione di queste Monete rare è molto alto complice la coniazione commemorativa.

Ma intorno a quanto si aggira il valore di una moneta da 2 euro rari Grace Kelly? La somma che i collezionisti sono disposti a sborsare per questa moneta è molto interessante.

Allo stesso modo del centesimo di euro Mole Antonelliana, il valore si attesta intorno ai 2.000-2.500 euro. Nulla toglie, però, che sia venduta ad un prezzo nettamente superiore.

Monete rare, 2 euro rari per un valore di 1.500 euro. Quali sono?

Oltre alle monete rare commemorative della principessa Grace Kelly, esistono altre monete, sempre coniate dal Principato di Monaco ad altro valore di quotazione.

Ancora una volta è una moneta da 2 euro a far gola ai collezionisti e gli appassionati di numismatica mondiali. Stiamo parlando di una moneta coniata per celebrare una particolare ricorrenza (gli 800 anni della Fortezza di Monaco), prodotta in quantità limitata e in proof. Materiale quest’ultimo che ha contribuito ad accrescerne il valore.

Ma quanto possono valere i 2 euro Fortezza di Monaco? Molto meno delle Monete rare viste in precedenza, ma comunque un valore riguardevole: fino a 1.500 euro.