Monete rare che valgono una vera e propria fortuna? Nella lista c’è posto per le 5 Lire che hanno fatto la storia d’Italia. Alcuni esemplari possono arrivare a sfiorare un valore di stima superiore ad ogni aspettativa: fino a 22.000 euro.

Chi si ritrova ad avere fra le mani queste monete storiche ha solo da festeggiare. Vediamo come riconoscerle servendoci dell’ausilio del portale moneterare.net.

Prima vi lasciamo alla visione di un dettagliato video YouTube del canale Monete di valore sulle 5 Lire più quotate al mondo.

Che il viaggio nel mondo delle monere rare abbia inizio.

Monete rare: le 5 Lire che hanno fatto la storia dell’Italia

Iniziamo la nostra analisi sulle 5 Lire italiane di immenso valore economico partendo dai tratti caratteristici della moneta.

Le 5 Lire italiane sono state coniate in diverse versioni, ma non tutte hanno un valore di quotazione in euro degno di nota. Sono infatti pochi i pezzi che fanno gola ai collezionisti e agli appassionati di numismatica.

Ma partiamo dalle origini. La prima 5 Lire d’Italia è stata coniata nel lontano 1807 ed ha attraversato le tappe storiche più importanti della nostra nazione. Un percorso lungo quello delle monete da 5 Lire passata per il primo ed il secondo confitto mondiale e successivi dopoguerra.

Stiamo parlando di una moneta prodotta utilizzando diversi materiali, argento e poi Italma, la lega fra magnesio e alluminio. Alcune di queste 5 Lire hanno assunto nel corso del tempo un valore inestimabile per un insieme di fattori che le rendono sostanzialmente diverse dalle 5 Lire tradizionali.

Naturalmente sono queste le monete rare più ambite e ricercata dai collezionisti più incalliti per l’alto valore economico. Ma quali sono le 5 Lire più preziose al mondo?

Monete rare: 5 Lire di valore? Quali caratteristiche le rendono preziose

In ogni caso, quando si tocca l’argomento “Monete rare” è sempre bene fare una serie di precisazioni. Sono diverse le caratteristiche che fanno di una moneta un vero e proprio pezzo pregiato.

Innanzitutto, il valore economico è legato all’anno di conio e al particolare periodo storico cui si allaccia. Tanto più una moneta è considerata rare, tanto più vale un’immensa fortuna.

A far diventate una semplice moneta un esemplare di prestigio è anche lo stato di conservazione. Ovviamente se la moneta è ben tenuta e non presenta segni di usura dovuti alla circolazione, maggiore sarà il suo valore in termini economici.

In termini tecnici viene definito Fior di Conio il massimo stato di conservazione della moneta. Rientrano in questo stato tutte le monete che non hanno avuto alcun tipo di circolazione e che si presentano quindi esteticamente perfette.

Il Fior di Conio (FDC) non è l’unico indice di classificazione della rarità di una moneta. Immediatamente sotto troviamo il “Quasi Fior di conio” e poi lo stato “Splendida” e “Bellissima”.

Ma ci sono anche tante altre variabili che fanno assumere alle monete rare un valore economico importante, come ad esempio gli errori di conio, il fatto di essere state prodotte per commemorare un particolare evento o un personaggio storico di spicco nel panorama europeo, oltre alla tiratura.

Tutti fattori questo che contribuiscono ad aumentare il valore delle monete.

Detto questo, torniamo ad occuparci delle 5 Lire italiane che oggi possono valere fior di quattrini.

Monete rare: le 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia valgono 22.000 euro

Iniziamo la nostra analisi sulle monete rare da 5 Lire con più alto valore di stima partendo dalle 5 Lire dedicate al Re Vittorio Emanuele II. Stiamo parlando di esemplari molto particolari coniati in tre differenti versioni, tutti di grande valore economico.

Il riferimento è alle 5 Lire Vittorio Emanuele II coniate per commemorare l’Unità d’Italia, le 5 Lire Vittorio Emanuele II Stemma e Stemma Oro.

Partiamo dalla 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia, la moneta prodotta nel 1861 celebrativa dell’Unità d’Italia e che rientra a pieno titolo nella lista delle monete rare di grande rilevanza economica.

Coniata dalla Zecca di Firenze, esteticamente presenta sul Dritto la rappresentazione del Re Vittorio Emanuele II, sul Verso invece lo stemma di casa Savoia su cui è posta una corona regale. Trattasi di una delle monete rare più prestigiose al mondo.

Nello stato Fior di Conio, infatti, le 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia possono valere una vera e propria fortuna. E non stiamo parlando di poche centinaia di euro.

Chi si ritrova ad avere fra le mani una 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia è ricco senza saperlo: un solo esemplare nella migliore condizione possibile (FDC) vale oggi ben 22.000 euro.

Degno di nota è anche il valore della stessa moneta in stato Splendida e Bellissima: rispettivamente si sfiorano i 7.500 euro e i 3.500.

Conviene o meno iniziare una vera e propria caccia al tesoro negli angoli più sperduti di casa o in qualche vecchio portamonete?

Monete rare: 5 Lire Vittorio Emanuele II Stemma. Quanto valgono?

Passiamo ora alla seconda 5 lire Vittorio Emanuele II, quella Stemma, coniata per dal 1861 fino al 1878 a Napoli, Milano, Torino e Roma.

Esteticamente presenta sul Dritto la raffigurazione di Vittorio Emanuele II, sul Verso invece lo stemma di casa Savoia. Anticipiamo sin da subito che il valore economico di queste 5 Lire si avvicina a quello delle 5 Lire Vittorio Emanuele II Unità d’Italia in FDC.

Anche questa moneta rientra nella classificazione di Monete rare e il suo valore non è affatto esiguo.

Ha molto pregio tra i collezionisti e gli appassionati lo spicciolo da 5 Lire coniato nel 1873. La moneta è classificata come rara e raggiunge un valore economico identico in Stato Fior di Conio di 22.000 euro.

Particolare attenzione suscitano anche le 5 Lire Vittorio Emanuele II Stemma coniate nel 1862, nel 1865, nel 1870 e nel 1872.

Le prime hanno un valore di 12.000 euro, le seconde di 3.200 euro, le terze di 2.500 e le ultime di 15.000 euro.

Monete rare: 5 Lire Vittorio Emanuele II Stemma Oro fino a 1.200 euro di valore

Vediamo ora la terza 5 Lire dedicata a Vittorio Emanuele II, quella Stemma Oro. Stiamo parlando di monete coniate dal 1863 al 1865 e che presentano sul Dritto l’incisione di Vittorio Emanuele II, mentre sul verso lo stemma sabaudo.

Delle monete anche queste rare, ma di valore inferiore rispetto a quelle già trattate.

La 5 Lire Vittorio Emanuele II Stemma Oro prodotta nel 1863 e conservata in ottime condizioni (FDC) non supera i 750 euro di valore, quella coniata nel 1865 (sempre in stato Fior di Conio) sfiora invece i 1.200 euro.

Monete rare: le 5 Lire Umberto I valgono 15.000 euro

Concludiamo il nostro viaggio nel mondo delle Monete rare con le 5 Lire Umberto I. Coniate per la prima volta nel 1878 dalla zecca di Roma fino al 1879, presentano sul Verso lo Stemma dei Savoia e sul Dritto il profilo di Re Umberto I.

Si tratta di una moneta dal considerevole valore economica. Chi possiede infatti una 5 Lire Umberto I in perfette condizioni (stato FDC) ha tra le mani un pezzo molto pregiato: dalla sua vendita si possono ricavare ben 15.000 euro.

L’edizione 1879 è stata messa in circolazione per un gran numero di pezzi e per questo motivo il valore economico in euro cala molto rispetto a quello visto per le precedenti 5 Lire.

Tuttavia, la cifra è apprezzabile: un solo esemplare di 5 Lire Umberto I coniato nel 1879 arriva a valere 3.000 euro.