[PRESTITI 2021: Arrivano le Convenzioni, ma non tutti rientrano, perché?]

Grazie a queste speciali Convenzioni alcune categorie di dipendenti e pensionati potranno richiedere prestiti a tassi vantaggiosi. Verifica subito se rientri!

CLICCA LA TUA ETA': [25-45]- [46-65] - [66-80]

Andrea Tebaldi

Giornalista pubblicista, classe 1979.

Sono residente nella bellissima città estense di Ferrara. Mi sono laureato in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi di Bologna, con indirizzo politico amministrativo. Collaboro dal 2003 con diverse testate cartacee e con giornali on line nei quali mi occupo, in particolare, di scrivere con molta versatilità. Amo spaziare da un tema all'altro e cimentarmi in variegati ambiti di scrittura: dalla cronaca alla politica, dall'economia fino ad arrivare anche allo sport. Di contenuti da raccontare non ne ho mai abbastanza!