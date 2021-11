Chi non ha nostalgia delle vecchie 500 Lire? Ebbene, la moneta che ha segnato l’adolescenza di molti italiani oggi potrebbe valere un vero e proprio tesoro, fino a 12mila euro. Non stiamo parlando solo delle 500 Lire bimetalliche, ma di tanti altri esemplari ancora in circolazione. Vediamo subito di quali si tratta e cosa fare per incassarne il valore economico.

Non stiamo parlando solo delle 500 Lire bimetalliche, ma di tanti altri esemplari ancora in circolazione che andremo ad esaminare nel corso dell’articolo servendoci, ancora una volta, dell’aiuto del portale numismatico “MoneteRare”.

Vediamo subito quanto possono valere oggi e quali caratteristiche rendono queste monete particolarmente preziose.

Monete Rare: come la tiratura influisce sul valore

Occorre andare indietro nel tempo per risalire all’anno di entrata in scena delle 500 Lire, precisamente al secondo dopoguerra italiano.

La loro coniazione, mai interrotta fino all’introduzione dell’euro, è iniziata proprio in quegli anni.

Va subito detto che non tutte le monete da 500 Lire possono considerarsi Monete Rare a tutti gli effetti, ci sono infatti alcune caratteristiche che ne aumentano il valore economico alcune volte anche sopra ogni aspettativa tanto da far gola ai collezionisti più incalliti o semplici esperti di numismatica.

Fra queste spicca la tiratura, ossia il numero degli esemplari in circolazione di un determinato taglio. Nello specifico, più la tiratura è alta, più le monete hanno poco valore.

Detto in un altro modo, più sono state prodotte in quantità elevate, meno importante è il loro prestigio in termini di economici.

Monete Rare: quali altre caratteristiche portano ad un aumento di valore

Tuttavia, la tiratura non è la sola caratteristica a determinare la rarità delle Monete. Ci sono altri fattori che contribuiscono a farne aumentare il valore.

Prima di tutto lo stato di conservazione: più le monete sono tenute egregiamente, più potranno ricevere l’investitura di “Monete Rare”.

In termini tecnici, una moneta ben mantenuta, senza segni di circolazione o usura viene definita “Fior di Conio”. Seguono poi altri stati man mano che ci sia allontana dallo stato di mantenimento eccellente.

Anche la coniazione di monete celebrative o commemorative di un determinato evento storico, sociale, culturale contribuisce ad accrescerne il valore economico, così come la tiratura e gli errori di conio di cui ci occuperemo più tardi.

Lo avevamo anticipato nel primo paragrafo: una moneta con tiratura alta non potrà mai essere inserita nella lista delle Monete Rare.

Monete Rare: ecco le 500 Lire più “ricche”

Ritorniamo ora alle 500 Lire. Sono pochi gli esemplari di questo taglio ancora in circolazione e che possono avere oggi un valore importante.

In apertura di articolo abbiamo menzionato le monete da 500 Lire bimetalliche perché le più vive nei ricordi degli italiani.

Eppure, non sono queste ad avere un valore economico rilevante. Ci sono, infatti, altre “versioni” di 500 Lire più prestigiose sia storicamente che in termini di quotazione.

Il riferimento è alle 500 Lire Caravelle considerate ad oggi Monete Rare a tutti gli effetti, con un valore economico molto elevato.

Stiamo parlando di monete che possono sfiorare delle cifre astronomiche. Se per caso vi ritrovate in possesso di una di queste 500 Lire potete iniziare a festeggiare perché avete tra le mani un vero e proprio tesoro!

500 Lire Caravelle: Monete Rare dal valore record! Quanto valgono?

Nella lunga lista di monete da 500 Lire ancora reperibili spicca un esemplare che pare essere il più ricercato dai collezionisti. Si tratta di Monete Rare di immenso valore economico coniate per la prima volta nel 1957 per soli 1000 esemplari.

Caratteristica questa che ne fa una moneta estremamente rara.

La 500 Lire Caravelle al contrario, questo è il nome della moneta così ambita, può valere fior di euro a causa di una caratteristica fisica riconducibile ad un errore di conio.

In realtà, il fronte “esperti” di Monete Rare è diviso sulla sua rilevanza. Ciononostante, sono le bandierine (controvento) issate in cima alle caravelle a farne schizzare il valore economico alle stelle.

Ebbene, se vi ritrovate ad avere una 500 Lire Caravelle avete fatto bingo! Un solo esemplare di queste Monete Rare in stato FDC (Fior Di Conio) può arrivare a valere fino a 12.000 euro.

Non meno importante è il valore dei pezzi non tenuti egregiamente: in qualsiasi caso non s’incasserà meno di 3.000 euro a pezzo.

500 Lire Dante Alighieri: Monete Rare da 4.000 euro

Andando avanti negli anni c’è una particolare moneta dedicata a Dante Alighieri che non va assolutamente sottovalutata in termini economici. Si tratta di Monete Rare coniate in occasione del settimo centenario del sommo poeta, da cui prendono il nome: 500 Lire Dante Alighieri.

Va detto che esistono due edizioni di queste 500 Lire, una di prova, l’altra normale.

Se vi ritrovate in possesso della 500 Lire Dante Alighieri “normale” non avete tra le mani un esemplare di prestigio, a confermarlo è il loro valore di quotazione attuale non superiore a 10 euro.

Se invece possedere le Monete Rare Dante Alighieri Prova, il discorso cambia completamente. Queste 500 Lire hanno oggi un valore di 4.000 euro.

Come riconoscerla? Il dritto delle 500 Lire raffigura il poeta contornato dalla legenda “REPUBBLICA ITALIANA”, sotto la scritta dell’incisore e del modellista (MONASSI, VERGINELLI).

Sul rovescio, invece, è presente un’allegoria della Divina Commedia con raggi solari e stelle (paradiso), nuvole (purgatorio) e fiamme (inferno).

In basso il simbolo della Zecca (R), il suo valore nominale (L. 500) e ancor più sotto la data (1965).

Monete Rare da 500 Lire: come venderle per riscattarne il valore

Queste elencate sono le uniche 500 Lire ad essere considerate come Monete Rare. Anche le 500 Lire bimetalliche dorate e d'argento sono escluse da questa lista poiché hanno un valore economi del tutto irrisorio.

A questo punto vi starete chiedendo cosa bisogna fare se dopo un’approfondita ricerca negli angoli più sperduti di casa, in auto, nei cassetti, in vecchi indumenti o soffitte trovate una moneta da 500 Lire Dante Alighieri o Caravelle.

Ovviamente non c’è altra via per incassarne il valore di quotazione attuale se non venderle. Prima di vedere dove e come è importante fare una premessa.

La procedura da seguire è la stessa per tutte le Monete Rare in nostro possesso, non solo per le 500 Lire. E quale migliore canale di vendita possiamo consigliarvi se non internet?

Il web pullula di siti internet che si occupano della compravendita di Monete Rare, gestiti inoltre da collezionisti o esperti del settore, basta solo scegliere quello che più soddisfa le vostre esigenze.

Per il resto verrà da sé. In realtà, la procedura è comune a tutti: dovrete scattare delle foto (ben visibili) del Dritto e del Rovescio delle Monete Rare, fissare un prezzo minimo di vendita, indicare le caratteristiche fisiche e lo stato di mantenimento del pezzo in vostro possesso ed il gioco è fatto.

Nel giro di qualche giorno verrete sicuramente contattati da qualche collezionista o appassionato di Monete Rare disposto a sborsare qualsiasi somma di denaro per accaparrarsi l’ultimo pezzo e magari completare la propria collezione.

Non preoccupatevi, anche se potrebbe sembrarvi strano sono migliaia i collezionisti di tutto il mondo sempre alla ricerca di esemplari dal valore economico elevato. Munitevi, dunque, di pazienza: prima o poi qualcuno interessato al vostro gioiellino si farà vivo.