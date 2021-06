[Come cavalcare i Trend con Profitto e Pace Mentale] Iscriviti ORA al webinar gratuito dell'investitore Fabio Brigida : il nuovo evento online in cui scoprirai i 3 segreti per investire in borsa senza paura di sbagliare o di perdere soldi.

A volte non si dà troppa importanza ai centesimi di euro. Soprattutto al momento di ricevere il resto le monete da 1 cent e 2 cent vengono vissute quasi con fastidio. Ma occhio anche ai centesimi rari di euro.

Ci sono già degli euro cent che hanno un valore assoluto. Delle otto monete dell'euro vediamo quelle che hanno grande valore e che possono rappresentare una fortuna nascosta se le si possiede. Pronti alla lettura e poi a dare un'occhiata a borsellini e salvadanai.

Euro cent: la storia

Sono otto le monete dell'Euro: moneta da 2 euro, da 1 euro, da 50 centesimi, 20, 10, 5, 2 e 1 centesimo. Tutte le monete sono personalizzate per stato, ognuna ha design differenti a seconda del paese. In giro quindi ci sono tanti tipi diversi di monete anche dello stesso taglio.

Quindi le rarità sono abbondanti ma oltre a questi ci sono anche centesimi rari, monete commemorative per determinate situazioni e monete che sono state coniate in maniera errata e successivamente tolte dal mercato.

Buona ragione per leggere questo articolo sugli euro cent rari e pregiati e poi andare a dare un'occhiata a salvadanai, portamonete che magari si ha qualche tesoro nascosto nella propria abitazione.

1 centesimo di euro

Iniziamo il nostro viaggio dalla monete dal taglio più piccolo, il centesimo di euro. Sono monete molto particolari, le più piccole esistenti. Sono state messe in circolazione a partire dal 2002.

Il lato dritto della moneta è diverso a seconda del paese di emissione della moneta anche se ci sono alcune linee comuni come la presenza delle 12 stelle e dell'anno di emissione della moneta stessa.

Nella versione italiana, come ricorda il sito specializzato di settore moneterare.net, la moneta presenta Castel del Monte (Puglia) un edificio ottagonale realizzato per opera di Federico II di Svevia. Quale può essere un centesimo di euro considerato raro?

Ci sono alcuni centesimi di euro particolari coniati nel 2004 in Grecia, Lussemburgo e Olanda che in stato di conservazione ottimale Fior di Conio possono valere un euro. Ma ci sono anche monete dal valore superiore come ad esempio il centesimo di euro del 2003 coniato nella Repubblica di San Marino che, sempre in stato di Fior di Conio vale 10 euro.

Ma c'è un centesimo particolare che vale molto per un errore di conio. Si tratta di un conio unilaterale con incisione solo sul retro e senza anno di conio indicato. Se è in stato Fior di Conio questa moneta vale 550 euro.

C'è poi un altro centesimo molto particolare sempre per un errore di conio. Si tratta della versione di 1 centesimo che per un errore in fase di conio da parte della zecca di Stato non reca ritratto Castel del Monte ma la Mole Antonelliana.

Come noto la Mole è l'immagine che caratterizza i 2 centesimi. E anche il diametro di questa moneta da un centesimo è quello della moneta da due centesimi. Queste 7.000 monete sbagliate sono state per la maggior parte ritirate. Ma ne sono entrate in circolazione anche parecchie e in giro ce ne sono non poche. Si parla di almeno 100 monete che sono ambitissime dagli appassionati e dai collezionisti.

Questa moneta da un centesimo sbagliata vale attorno ai 2.500-3.000 euro ma alcuni esemplari hanno anche raggiunto il valore di 6.000 euro. Il top è stato toccato ad un asta del 2013 con 6.600 euro.

Magari un'occhiatina attenta alle monetine da un centesimo che si hanno per le mani da oggi in avanti la daremo con maggiore attenzione.

2 Centesimi di euro

Parliamo ora della moneta da 2 centesimi di euro. Questa moneta come tutte le altre ha un lato comune a tutti gli stati europei e un lato personalizzato per ogni paese europeo.

Nella versione italiana la moneta da 2 centesmi ha ritratta la Mole Antonelliana. Fatto in precedenza il discorso della moneta da 1 centesimo con l'immagine della moneta da 2 centesimi, va valutato che la moneta da 2 centesimi nella versione Fior di Conio ha un valore che può variare. C'è un pezzo da 2 centesimi del Vaticano coniato in 67.000 esemplari nel 2002 che in stato di conservazione fior di conio può valere ben 110 euro.

Sulle monete da un centesimo e due centesimi va fatto un discorso: si va progressivamente abbandonando il discorso conio delle monete da 1 e 2 centesimi. Questo potrebbe fare sì che alla lunga queste monete possano diventare reperti rari e il loro valore aumentare. Va fatta una riflessione prima di sbarazzarsi di queste monete che magari tra qualche anno possono valere un tesoro.

I 5 centesimi rari

Analizziamo ora la moneta da 5 centesimi di euro: questa moneta come tutte le altre ha un lato comune e uno personalizzato per stato. Nella versione italiana curata dalla zecca di Roma è inciso il Colosseo. Uno dei monumenti italiani più famosi. Ci sono alcune monete da 5 centesimi che acquisicono un certo valore.

Ad esempio i cinque centesimi di Irlanda, Portogallo, Grecia e Spagna della versione 2002 in stato fior di conio valgono 1 euro. Anche i 5 centesimi di Malta anno 2008 valgono 1 euro. I 5 centesimi della Repubblica di San Marino, conio 2003, valgono 10 euro.

I centesimi rari coniati dalla zecca di Roma valgono 15 euro. Il maggiore valore di questa moneta lo ha quella da 5 centesimi rari della zecca Vaticana, conio 2002, che in stato Fior di conio vale 40 euro.

I 10 centesimi di euro rari

La moneta da 10 centesimi di Euro nella versione italiana ha ritratta la Nascita della Venere di Sandro Botticelli. In assenza di errori di conio o particolarità questa moneta non ha valori particolari oltre a quello nominale. L'unica moneta di questo taglio che ha interesse per gli appassionati di numismatica è quella da 10 centesimi con anno di conio 2002.

Sono pezzi di solito con errori di fabbricazione. Vale 236 euro ad esempio una moneta che presenta un errore sull'anno di conio 2002: per essere letta la data occorre ruotare la moneta di 180 gradi.

I 20 centesimi di euro rari

La moneta da 20 centesimi di euro nella versione italiana della Zecca di Roma si trova ritratto “Forme Uniche di Continuità nello Spazio”. Anche questa non è una moneta che ha particolari valori.

Con qualche particolarità o errore di conio o esuberi di metallo in condizione Fior di Conio può arrivare a valere 55 euro.

I 50 centesimi di euro rari

La moneta da 50 centesimi di euro ha una grande peculiarità. La maggior parte delle monete in circolazione e presente nelle nostre tasche risale al 2002. Molto ricercate ed è complesso averne sono quelle del 2007. E' difficilissimo avere monete da 50 cent del 2007.

Date un'occhiata perchè sembra essere una moneta piuttosto comune ma se siete tra i fortunati di fronte al collezionista interessato questa vostra moneta introvabile puà valere immediatamente 10 euro. Se conservata ovviamente nello Stato Fior di Conio.

Il valore dei 2 euro rari

Passiamo ora a parlare dei 2 euro. C'è un lungo capitolo da affrontare in questa situazione. Ci sono monete molto speciali e particolari che sono state create per eventi, commemorazioni e anniversari speciali. Queste monete commemorative sono circolanti dal 2004. Vediamo quelle degne di nota e dal valore maggiore.

I 2 Euro Commemorativi più Rari e Costosi: sicuramente sapere quali sono i 2 euro commemorativi più rari e costosi è importante. Essere in possesso di una di queste monete, farebbe fare un ottimo affare.

Come spiega il sito moneterare.net i paesi che hanno le monete da 2 euro più ricercate e quotate sono i seguent: Andorra, Finlandia, Malta, Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Per quanto riguarda le monete commemorative da 2 euro degli altri stati europei, molte di esse sono ricercate dagli appassionati. Queste possono raggiungere, quando in qualità Fior di Conio, quotazioni importantissime.

Il valore di queste monete da 2 euro commemorative dipende non soltanto dalla tiratura, a volte ristretta. Dipende anche dal fatto che molte sono state messe subito tutte in circolazione rendendo difficile trovarne in qualità Fior di Conio.

Le Monete da 2 Euro Commemorative del 2004 maggiormente richieste dai collezionisti sono quelle della Finlandia: coniate in numero ridotto e presenti solo in territorio finlandese. Il valore di questi 2 euro commemorativi può raggiungere anche i 50 euro.

Le monete da 2 euro commemorative pubblicate dalla Città del Vaticano sono molto rare per la loro tiratura limitata. I 2 euro commemorativi del 2005 della XX Giornata Mondiale della Gioventù sono valutati fino a 250 euro. 180 euro per una moneta celebrativa del Vaticano del 2006 dedicata al 500° anniversario dell’istituzione della Guardia Svizzera Pontificia.

E adesso passiamo a San Marino: la moneta commemorativa da 2 euro del 2004 con ritratto di Bartolomeo Borghesipuò valere fino a 140 euro.

Infine da analizzare che spetta al Principato di Monaco il primato per la moneta da 2 euro commemorativa più rara mai emessa.

Nel 2007 il Principato di Monaco emise la moneta da 2 euro commemorativa “Grace Kelly”, solamente in cofanetto per collezionisti. E solo nel numero di 20.000 copie.

Alla fine si attestano all’attuale cifra di 1.500 euro in qualità Fior di Conio.

Magari non tutti potranno avere in tasca la moneta del Principato di Monaco ma un occhio più attento ai cent da 1 e 2 centesimi da adesso in avanti andrà dato.