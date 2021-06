Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Alda Moleti RISPARMIO Segui @ MarlboroMorbida Monete Rare, PUBBLICATO: 1 ora fa Monete rare: attenzione ai 2€, possono valere 1.500 euro! Tempo stimato di lettura: 10 minuti di Alda Moleti

Tutti sanno che le vecchie lire possono valere molte migliaia di euro, perché sono ormai monete rare. La stessa cosa vale per gli euro, i quali, se non così antichi, possono presentare errori di conio o essere tirature limitate che fanno salire il valore nominale di ogni singola moneta a molte migliaia di euro. È il caso dei 2€ di Grace Kelly che valgono fino a 1.500 euro, o dei centesimi con la Mole Antonelliana, che valgono ben 2.500 euro come prezzo di partenza. Condividi su Facebook + Twitter

Twitter Whatsapp

Whatsapp Linkedin

[Novità Ebook] Come scegliere il tuo broker di fiducia : la nuova guida di Trend-Online che ti spiega in 10 passi, come scegliere un partner affidabile per il tuo trading. Avvia il download gratuito da qui.

E se possedessi un tesoro senza neanche saperlo? Si parla sempre con un sentimento nostalgico di quanto valgono le vecchie lire e diamo sempre poca importanza agli euro. Molti collezionano gli euro perché le monete sono diverse in ogni paese di conio, ma le stesse persone spesso ignorano che anche i vecchi euro, alla stregua delle vecchie lire, possono valere una fortuna. Avete presente i centesimi, che molto spesso buttiamo via o riponiamo in un salvadanaio dimenticato, alcuni di loro sono tirature limitate o presentano errori di conio che li fanno valere una fortuna. Per loro caratteristiche queste sono monete rare e quindi, anche se l’euro è stato introdotto solo nel recente 1999, i vecchi euro possono valere quanto le lire e anche di più. Non parliamo di pochi spiccioli o di qualche centinaia di euro, ma di alcune migliaia di euro. Perciò, prima di spenderli e liberarci anche di un solo centesimo, è bene verificare se tra le monete non ve ne sia qualcuna da collezione. Vediamo quali sono gli euro che valgono di più e come riconoscerli. Una rassegna degli euro rari è illustrata anche nel video YouTube di 555 Euro: Italia's got talent, l’errore di conio che vale 2.500 euro Noi Italiani ci facciamo sempre riconoscere e nel conio delle monete non ci siamo smentiti. Esiste infatti, solo grazie a noi, una moneta da 1 centesimo di euro del valore di ben 2.500 euro al pezzo. Riconoscere questa moneta è facilissimo, perché la Zecca dello Stato ha sbagliato completamente il conio e vi ha impresso la Mole Antonelliana che dovrebbe invece stare sulle monete da 2 centesimi. Insomma la Zecca Italiana a sbagliato l’immagine, usando sul centesimo quella che dovrebbe stare sui 2 centesimi. Se quindi vi capita una moneta da un centesimo che al dritto reca la Mole Antonelliana, e non Castel del Monte, sappiate che avete nelle vostre mani un pezzo da una base di partenza di 2.500 euro. Il centesimo unilaterale, che cos’è? Noto agli esperti come il “centesimo unilaterale”, è una moneta da 1 centesimo di euro che per un errore di conio, sempre della Zecca di Stato italiana, vale centinaia di euro. Questo centesimo è facilissimo da riconoscere perché, come dice la parola stessa, è stampato su un solo lato. Presenta cioè la stampa solo al rovescio della moneta, mentre al dritto la superficie metallica è completamente liscia, priva di qualsiasi raffigurazione. Il valore di questo centesimo si aggira sui 550 euro al pezzo, ovviamente se è un fior di conio, termine con cui si intende una moneta non circolante e che quindi non reca segni di usura di alcun tipo. Problemi di date sui 10 e 20 centesimi italiani Anche i 10 centesimi sono stati spesso vittima di errori di conio che ne hanno moltiplicato il valore. È il caso delle monete emesse in Italia nel 2002, dove l’anno di conio è posto in obliquo e non in orizzontale, cioè per leggerlo è necessario ruotare di 180 gradi la moneta. Il valore di questi dieci centesimi arriva fino a 250 euro circa. Ancora un errore di data riguarda i 20 centesimi coniati nel 2000 che recano l’anno errato 1999. A differenza degli altri esemplari di cui abbiamo parlato questi pezzi furono ritirati dalla circolazione e non hanno alcun valore commerciale perché non possono essere usati. Tuttavia, alcuni pezzi sfuggirono alla Zecca di Stato e sono tutt’ora in circolazione, vista la loro “clandestinità”, sono difficili da valutare. I 2€ di Grace Kelly dal valore di 1.500 euro Nell’elenco degli euro da collezione la gran parte è costituita dal conio di importo maggiore, i due euro, perché sono le monete usate più di frequente a scopo commemorativo. Tra le monete che valgono parecchio, c’è quella dedicata Grace Kelly, star del cinema e poi sovrana di Monaco al fianco del principe Ranieri, perché ne sono state coniate solo 20.001. La moneta fu coniata per il 25esimo anniversario della morte di Grace Kelly nel 2007 ed è facilmente riconoscibile perché reca su un lato, al dritto, l’effige della regina del principato di Monaco. Ad accrescere la rarità della moneta la leggenda, non troppo metropolitana, secondo la quale un imprenditore tedesco si sarebbe innamorato a tal punto della moneta da acquistarne e ritirarne dal commercio la gran parte. Morale della favola, chi possiede questi 2€ dedicati a Grace Kelly, possiede una moneta del valore che supera i 1.500 euro. Il valore si riferisce ad una moneta immacolata, vale a dire i gergo un “fior di conio”. Per le monete in circolazione il valore si riduce quasi del 50% e arriva a 600 euro. I “Charles III” e i “Fondation de la forteresse” Tra i 2€ che hanno un valore collezionistico e quindi economico, emessi sempre dal principato di Monaco, troviamo anche quelli a commemorazione della Fondation de la forteresse, di cui nel 2015 furono coniati solo 10.000 pezzi ognuno dei quali si aggira sul valore di 1.000 euro. Chi invece possiede i cosiddetti “Charles III“, cioè la moneta in onore di Carlo III emessa nel 2016, deve orientarsi su un valore di 500 euro a pezzo. Gli euro del Vaticano per la Giornata Mondiale della Gioventù Ancora, tra gli euro rari il cui valore si aggira intorno ai 300 euro al pezzo troviamo quelli coniati dal Vaticano in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, tenutasi a Colonia in Germania nel 2005. Di questo esemplare sono stati emessi 100.000 pezzi. Sono piuttosto facili da riconoscere perché al dritto, come si dice in gergo, recano la scritta in italiano “Giornata Mondiale della gioventù” che contorna l’immagine della cattedrale di Colonia. I 2€ di San Marino dedicato a Bartolomeo Borghesi Altra moneta da 2€ che vale dai 150 ai 200 euro al pezzo è quella coniata nello stato di San Marino nel 2004 per commemorare Bartolomeo Borghesi, celebre epigrafista e numismatico. La moneta reca al dritto l’immagine di Borghesi posizionata centralmente e con lo sguardo rivolto a sinistra. Intorno al ritratto, a destra, la scritta “SAN MARINO” e a sinistra, “ELF”, che indica la sigla dell’incisore (Ettore Lorenzo Frapiccini). Sui bordi più esterni le 12 stelle che rappresentano i Paesi Membri dell’UE. L’ingiustificato valore degli euro Finlandesi del 2004 Di valore ridotto, ma da non disprezzare, sono gli euro commemorativi della Finlandia, emessi nel 2004. Su questo euro è sorta una disputa numismatica, poiché essi sono per qualche ragione, che gli esperti definiscono inspiegabile, andati a ruba. Di fatto il loro valore è secondo i numismatici ingiustificato, ma la moneta continua ad essere ricercata e scambiata ad una cifra ben più alta del suo valore. Ad ogni modo, piaccia o no agli addetti al settore i 2€ commemorativi che celebrano l’espansione dell’Unione Europea sono ormai un pezzo da collezione, che viene scambiato a molto più del suo valore, circa 40 euro l’una. Recano al dritto l’immagine di un germoglio stilizzato con la scritta EU in basso al centro, contornato dalle 12 stelle a cinque punte. La spiegazione del perché questa moneta valga più del suo reale valore va cercata nella sua emissione, poiché ne furono coniate in gran numero (1 milione), ma furono distribuite mischiate con le monete normali all’interno dei normali rotolini. In pratica ogni 25 monete tradizionali se ne trovavano una decima commemorative, il che diede inizio ad una caccia a questi 2€ che ha fatto lievitare il loro valore. La moneta slovena che celebra il Trattato di Roma Un’altra moneta da 2€ il cui valore si aggira sui 50 euro è quella di conio sloveno messa in circolazione per commemorare l’anniversario del Trattato di Roma. Esistono 40.000 pezzi di questo esemplare, che al dritto raffigura l’immagine stilizzata di un contratto con apposte delle firme e in basso al centro la scritta “Slovenia 2007”. Le 12 stelle non sono, come spesso accade, disposte sei sulla parte destra della circonferenza esterna e sei sulla sinistra, ma sono perfettamente distanziate le une dalle altre e creano un contorno uniforme che segue il diametro della moneta. Anche i tedeschi sbagliano! Un’altra moneta del valore di 50 euro al pezzo è il 2€ coniato in Germania nel 2008. All’epoca, a partire dal 2007 per l’esattezza, il rovescio dei 2€ emessi in Europa era cambiato per aggiungere i nuovi paesi membri. La Zecca tedesca però, per qualche ragione che si ignora, non aggiorno l’immagine e continuo ad emettere i 2€ con la vecchia cartina del 2007 non aggiornata. Il risultato di questa dimenticanza è che ora queste monete valgono 50 euro l’una. Ancora un errore, questa volta della Zecca Spagnola Ancora un errore di conio, questa volta ad opera della Zecca spagnola, che ha fatto salire a circa 30 euro il prezzo delle monete da 2€ emesse nel 2009, in 100.000 esemplari, per celebrare l’Unione Economica e Monetaria. L’errore non è madornale come quello commesso dalla Zecca di Roma che ha scambiato l’immagine dei 2 centesimi e quella del centesimo, ma ha comunque il suo perché. Nel dettaglio il difetto è nelle stelle che contornano la circonferenza della moneta al dritto che sono di dimensione troppo grande. La moneta reca al centro l’immagine di un omino stilizzato che tocca il simbolo dell’euro. Non solo monete rare, anche le banconote possono valere parecchio Se tutti sanno che le monete possono valere migliaia di euro, lo stesso vale anche per le banconote. Il metodo di classificazione di una banconota rara e quindi di valore, può riguardare errori di stampa, ma anche sequenze particolari del numero di serie presente sulla carta. Molto apprezzate dai collezionisti sono le banconote che nel numero di serie presentano la ripetizione, da cinque volte a salire, della stessa cifra. La classificazione della rarità delle banconote sulla base del numero di serie è diventata una vera e propria scienza, di cui uno dei massimi esponenti è Guy Sohier. Per quanto riguarda gli errori di stampa, singolare è il caso di una banconota da 50€ che vale 350 euro, cioè sette volte il suo valore. A guardarla sembra normalissima, ma se la si pone in contro luce per osservare il filo metallico all’interno, su di esso c’è stampata la scritta “100 euro” e non “50 euro”, come dovrebbe essere, visto il taglio. Questo tipo di banconote è antecedente al 2003, poiché la firma apposta è quella del primo presidente della BCE, Wim Duisenberg, che lascio appunto l’incarico quell’anno. Perciò da adesso in poi prima di spendere i 50€ verificate eventuali errori nella banda magnetica che possono valere una fortuna.

Alda Moleti