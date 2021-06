Le monete rare costituiscono una passione, un vero e proprio hobby da collezionisti che non nasce certo oggi. Alcune lire in particolare valgono moltissimo, eppure potrebbero essere chissà dove disperse in portagioie o vecchi portafogli di chissà chi... controlla quali di queste hai, potresti farci migliaia di euro!

Monete rare che valgono pochi centesimi di euro... o forse migliaia di euro!

Ci sono monete che valgono molto più di quello che è il loro valore nominale, cioè il valore scritto sulla moneta stessa. In particolare per le lire, monete fuori corso di validità legale, può capitare che lire che valgono in teoria poco o nulla che in realtà potrebbero portarti un bel tesoretto da qualche migliaio di euro.

Si tratta ovviamente di eccezioni, lire che per questo o quel motivo sono particolarmente rare e, quindi, ricercate dai collezionisti. Poco conta la cifra che c'è scritto sopra, come ormai noto il prezzo lo fa il mercato, cioè il punto d'incontro tra domanda ed offerta. Se la domanda è tanta e l'offerta è poca, inevitabilmente il prezzo lievita e chi possiede la moneta si ritrova un vero e proprio tesoro tra le mani.

In questi casi il proprietario della moneta deve naturalmente valutare bene quando venderla, perché anche il tempismo può fare la differenza. In genere, conservarle significa avere la pazienza di attendere che il prezzo salga ancora ma è comprensibile anche valutare di voler monetizzare subito. In generale, i collezionisti si privano difficilmente dei propri pezzi pregiati, mentre invece i soggetti poco esperti che le trovano (magari per caso) tendono a voler monetizzare senza grossi problemi.

Sicuramente si tratta di un mondo affascinante che, come sempre quando si parla di collezionismo, richiede passione e conoscenza, oltre che quel tocco di fiuto per le occasioni e per le tempistiche di acquisto o di vendita. Le monete fuori corso, proprio come nel caso della lira, sono sempre molto ricercate e non hanno più alcun valore legale, motivo per cui si prestano ancora di più a questo mercato alternativo di appassionati e collezionisti.

Proviamo a vedere insieme quali sono le monete che valgono di più, oltre a capire dove, come e quando conviene venderle.

Monete rare: 500 lire d'argento del 1957, il pezzo più pregiato

"No, le 500 lire nel carrello! Ho dimenticato le 500 lire nel carrello!", così diceva Giovanni Storti (del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo) in un famosissimo film del 2000. Beh, sicuramente avrebbe reagito ancora peggio se avesse saputo che quella moneta, solo venti anni più tardi, potrebbe valere fino a 15.000 euro.

Una cifra esagerata, così potrebbe sembrare. Parliamo però di una delle più pregiate e rare in assoluto, la 500 lire del 1957 con le tre Caravelle stilizzate. Un pezzo d'arte, considerando il valore. Rarissima, naturalmente, perché altrimenti non si spiegherebbe questo suo valore totalmente fuori mercato, se si pensa al valore della moneta in sé.

Una delle più ricercate se non la più ricercata in assoluto dai collezionisti. Insomma, conviene controllare che, per quanto improbabile sia, non ne sia rimasta una nel vecchio portagioie di famiglia. Potrebbe svoltare la vostra giornata... o il vostro mese! In sostanza è molto improbabile che quella moneta dimenticata da Giovanni nel carrello fosse proprio una di quelle d'argento del 1957, ma sognare non costa nulla...

Monete rare: le 200 lire del 1977 e 1978

Eccoci ad un'altra moneta rarissima e, per questo, di grande valore. Come spesso capita con le monete rare, il valore è altissimo per quelle monete sbagliate, cioè che riportano un errore di stampa e che proprio per questo sono particolarmente rare o addirittura uniche. Monete di cui ci sono pochissimi esemplari e che quindi sono quasi introvabili.

Le 200 lire del 1977 sono così preziose in quanto riportano la dicitura "prova" ed hanno un grande valore, che dipende da diversi elementi. Ci sono per esempio quelle proprio del '77 che, se conservate perfettamente (si tratta di quelle mai state in circolazione in pratica) possono valere fino ad 800 euro. Una cifra importante, che scende ad una somma più modesta se si tratta della stessa moneta dell'anno successivo: "solo" 80 euro.

Sempre del 1978 sono delle monete da 200 lire con un altro difetto che le rende rare e ricercate, una imperfezione a mezzaluna sotto il collo che porta la moneta ad essere molto rara, anche se in questo caso la definizione del prezzo è ben più difficile da fare.

Monete rare: le 100 lire del 1955 (e anni successivi)

In questo caso parliamo delle 100 lire del 1955 e degli anni successivi. Monete molto rare che, in base ad alcuni dettaglio, possono valere cifre molto interessanti.

Le 100 lire del 1955, se prive di segni di circolazione (si usa la sigla FDC, Fior Di Conio), possono valere fino a 1.000 euro, mentre scendono a soli 120 euro se presentano pochi segni di circolazione (si usa in genere la sigla SPL che sta per splendido, per monete quasi perfette).

Per quanto riguarda invece quelle degli anni successivi si può così riassumere il loro valore, con riferimento sempre a monete FDC, dunque in condizioni perfette:

le 100 lire del 1956, cioè l'anno successivo, valgono fino a 150 euro circa;

circa; le 100 lire coniate negli anni dal 1957 al 1961 hanno un valore ben più elevato, che può raggiungere i 600 euro ;

; le 100 lire coniate tra il 1962 ed il 1963 possono invece valere tra i 150 ed i 200 euro circa;

circa; le 100 lire coniate tra il 1964 ed il 1967 hanno un valore pari a circa a 50 euro ;

; le 100 lire indicativamente tra il 1968 ed il 1989 hanno un valore di circa 3 euro, anche se hanno un mercato decisamente meno di nicchia, ad eccezione della moneta del 1972 di cui sono stati coniati alcuni esemplari difettati che quindi hanno un valore ben superiore.

Le 100 lire coniate dopo il 1989 hanno praticamente un valore pari a zero, non sono ricercate dai collezionisti e non ha senso nemmeno provare a venderle.

Monete rare: 50 lire del 1956 e del 1958

Un'altra moneta, proseguendo in ordine decrescente di valore nominale, è quella da 50 lire. In particolare, quelle coniate nel 1958 hanno un valore specifico legato alla loro particolarità per cui arrivano a valere fino a 2.000 euro, mentre le monete prodotte negli anni successivi (fino ai primi anni Sessanta) valgono circa 800 euro.

Per quanto riguarda invece gli esemplari del 1956, c'è la particolarità dell'incisione del Vulcano e dell'incudine che le rende particolarmente affascinanti (e la corona della Repubblica Italiana sul retro) e, essendo anche rare, di valore. Il prezzo si aggira intorno ai 110 euro per quelle conservate a FDC e scende a circa la metà per quelle che hanno invece qualche segno di circolazione lieve.

Il 1956 è un'annata degna di nota anche per le 20 lire, in quanto ne esistono di particolarmente rare con un lato liscio e l'altro rigato. Non si sa se questa differenza fosse dovuta ad un errore, ma moltissimi esemplari di questa moneta vennero ritirati dal mercato e dunque sono praticamente introvabili, in quanto non circolano da ben prima che la lira fosse rimpiazzata dall'euro. Quelle del 1956 con la dicitura "prova" possono valere fino a 300 euro, anche se le medesime monete coniate più avanti, nel 1968, valgono ancora di più, circa 800 euro (se sono in condizioni non perfette tale prezzo scende a circa 80 euro).

Monete rare: 10 lire da urlo

Anche le 10 lire hanno delle particolarità che le rendono ricercate e collezionabili. Parliamo di tre annate in particolare: 1947, 1954 e 1955.

Proprio quelle del 1947 sono le più rare, con la raffigurazione di un olivo, motivo per cui si stima che possano arrivare a toccare un valore di 4.000 euro. Meno rare quelle delle altre due annate riportate, che hanno l'incisione di una spiga e non di un olivo. Essendo più facili da trovare, il valore si aggira sui 20 euro per quelle del 1954 e 90 euro per quelle del 1955.

Ancora una volta i prezzi riportati fanno riferimento alle monete in perfette condizioni che non sono mai state in circolazione, cioè quelle a Fior di Conio.

Monete rare: altre a cui prestare attenzione

Finita la classificazione delle monete sulla base del valore nominale decrescente, possiamo citare alcune monete particolari che hanno un valore molto elevato. Si tratta delle lire Delfino, Arancia, Uva e Spiga.

Lire particolari che proprio per questo hanno un gran valore di mercato. Le lire Delfino, per cominciare, sono particolarmente rare nel caso della moneta da 5 lire ed avevano da un lato l'incisione di un delfino, mentre dall'altro l'incisione di un timone. Ce ne sono diverse di valore, ma la più pregiata è quella del 1951 che riporta la scritta "prova" incisa e può valere fino a 2.000 euro. In quegli anni ne furono coniate pochissime, motivo per cui valgono così tanto (se in FDC ovviamente, altrimenti valgono molto meno).

Le lire Arancia dal valore nominale di una lira (praticamente nulla!) del 1947 possono arrivare a valere fino a 1.500 euro. Si tratta di una moneta affascinante, con una donna decorata con spighe da un lato ed un ramo d'arancio dall'altra. Bella e di valore, senza ombra di dubbio.

Per la moneta Uva il valore è anche simbolico, perché si tratta delle prime prodotte dalla neonata Repubblica Italiana. Ancora una volta sono quelle con l'incisione "prova" a valere di più, sfiorando i 1.200 euro per le monete da 5 lire dei primissimi anni della Repubblica, 1946 e 1947.

Infine, la moneta Spiga può valere fino a 1.800 euro nella sua forma da due lire raffigurante appunto delle spighe, in particolare quelle del 1947 che siano ancora una volta in perfette condizioni.

Monete rare: cosa farci?

Soprattutto se si tratta di non-collezionisti, magari di qualcuno che leggendo questa guida si è ritrovato a frugare tra i cassetti cercando monete, la tendenza è quella di volere monetizzare prima possibile, senza alcun ripensamento. L'invito però è quello di considerare bene il momento in cui vendere (la fretta non è mai amica di una buona vendita!) e di farlo verso qualcuno che conosca il vero valore della moneta in questione, magari proprio un collezionista.

Internet mette a disposizione, per fortuna, tantissimi strumenti per far incontrare domanda e offerta e dunque da questo punto di vista l'impresa non è ardua: si può usare eBay, Subito o altri portali di questo genere per mettere in vendita l'inserzione, aspettare che l'acquirente si faccia vivo e poi spedire o consegnare quanto dovuto. Una vendita facile e in tanti casi anche rapida, che potrebbe portare un bel gruzzoletto per togliersi qualche sfizio o, chi lo sa, per comprarsi un'altra moneta!