Le monete che hanno segnato la storia del nostro Paese fino a qualche decennio fa sono state, senza dubbio, le lire. Infatti, l’euro è stato introdotto solo nel 2002. Prima di quel giorno erano le lire a fare da padrone. Tutti coloro che hanno più di vent’anni ricordano le nonne generose che davano ai loro nipoti 50 lire di nascosto. Dopo il 2002 in molti hanno dimenticato quasi del tutto queste monete. Eppure, in molti non sanno che esse possono avere ancora un grandissimo valore. Di conseguenza è consigliato a tutti un controllo nelle proprie case. Infatti, alcuni pezzi di lire sono considerate monete rare e possono farvi guadagnare un bel po’ di soldi! In questo articolo andiamo ad analizzare i casi specifici delle 50 e delle 10 lire! Monete rare: le prime 50 lire che valgono una fortuna Nessuno può dimenticare le 50 lire! Infatti, si tratta delle monete più diffuse in Italia prima dell’introduzione dell’euro avvenuta nel 2002. Questa moneta è stata coniata in moltissime versioni differenti e guardarle ci riporta direttamente alla nostra infanzia. Tuttavia, devi sapere che tali monete possono non essere solo un ricordo da tenere in soffitta. Infatti, molti collezionisti e numismatici possono offrire un importo molto alto per accaparrarsi le 50 lire più rare. Ma quali sono le 50 lire che valgono una fortuna? Per capirlo è necessario ripercorrere le tappe di questa moneta. Inizialmente la moneta da 50 lire è stata coniata nel 1954. Tuttavia, prima della creazione della prima moneta ci sono state delle prove. Ebbene, le prove che sono state fatte tra il 1950 ed il 1953 hanno un valore elevatissimo. Come riconoscerle? Te lo spiego subito. Queste monete presentano sopra di esse una donna di profilo con con una corona di foglie di quercia. Dal lato opposto troviamo il Dio Vulcano. Ricorda: queste monete sono estremamente rare e possono valere una fortuna! Esse sono state coniate, come abbiamo visto, tra il 1950 ed il 1953 e sono costituite in Acmonital, ossia acciaio e nichel. Abbiamo capito che tale moneta può valore molto, ma quanto? Qui è doveroso fare una distinzione. Infatti, la prova delle 50 lire Vulcano può calore oltre 3.000 euro. Invece, se possiedi una 50 lire Vulcano realizzata nel 1953 il valore può salire fino ai 12.000 euro. Per quanto riguarda le 50 Lire Vulcano coniate nel 1954 ne esistono alcune con la scritta prova e altre senza. Ecco, una moneta di prova è stata venduta per oltre 6.000 euro. Monete rare: le 50 lire Incudine, non sai quanto puoi guadagnare! Eccoci arrivati a parlare di una delle monete più rare che esistano. Si tratta delle 50 lire Incudine, molto richieste dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. Questa moneta si riconosce in quanto presenta da un lato una donna di profilo con con una corona di foglie di quercia. Mentre, dall’altro lato abbiamo un’incudine ed un martello. Come abbiamo detto, si tratta di una delle monete più rare che esistano. Proprio per questo il suo valore di mercato è altissimo. Ma quanto valgono le 50 lire Incudine? Ti rispondo subito. Una di queste monete è stata venduta nel 2000 a 48 milioni di lire. Dunque, se facciamo due calcoli veloci, oggi avrebbe un valore di addirittura 25.000 euro. Non male, vero? Chissà se tra tutte le vecchie lire che teniamo in soffitta può nascondersi una fortuna! Monete Rare: 50 Lire Vulcano fino al 1989. Quanto valgono? Abbiamo capito il valore delle prime 50 lire e delle 50 lire Incudine. Continuiamo il nostro viaggio (che può essere anche una sorta di tuffo nell’infanzia) con le 50 lire Vulcano coniate dal 1954 al 1989. Come abbiamo visto per le monete di prova, tali monete presentano sopra di esse una donna di profilo con con una corona di foglie di quercia. Dal lato opposto troviamo il Dio Vulcano. Ovviamente non tutte le 50 lire Vulcano hanno lo stesso valore. In questo caso, se non si tratta delle monete di prova delle quali abbiamo parlato in precedenza, il valore scende. Dalle 50 Lire Vulcano del primo anno, quindi del 1954, si può guadagnare una cifra compresa tra i 10 ed i 330 euro. Lo stesso accade con le 50 Lire Vulcano coniate dopo il 1955. Anche qui le cifre delle quali stiamo parlando sono molto più basse. Infatti, tale moneta può valere dai 4 ai 185 euro. Tuttavia, c’è un’eccezione. Stiamo parlando delle 50 Lire Vulcano realizzate nel 1958. Infatti, durante quell’anno furono coniati pochissimi pezzi da 50 lire e, di conseguenza, rientrano tra le monete rare. Tale moneta può valere fino a 1.400 euro! Monete rare: gli errori che possono valere soldi! Un altro particolare che dobbiamo prendere in considerazione riguarda gli errori di conio delle monete. Molte delle monete da 50 lire “sbagliate” sono state coniate tra il 1990 ed il 1991. Le monete con particolarità diventano, ovviamente, rare e di conseguenza hanno un valore molto maggiore. Tuttavia, è bene sottolineare che nel caso delle 50 lire non si arriva a cifre stellari. Infatti, tali monete con degli errori possono valere fino a 25 euro. Monete Rare: le 10 lire invece? Le 10 Lire del Regno di Sardegna Dopo che abbiamo capito quale può essere il valore delle monete da 50 Lire, andiamo ad approfondire quanto possono valere le monete rare da 10 lire. Per iniziare la rassegna delle 10 lire rare possiamo analizzare innanzitutto le 10 Lire del Regno di Sardegna. Tale moneta è stata coniata in oro tra il 1850 ed il 1860. Esse sono anche conosciute come le 10 lire a collo lungo e ritraggono il Re Vittorio Emanuele II e dal lato opposto sono presenti una croce, una corona ed il collare dell’Annunziata. Tale moneta è stata venduta in passato a 12.000 euro, quindi facciamo attenzione se ne siamo in possesso! Monete rare: le 10 lire da 25.000 euro! Eh si, le 10 lire rare sono davvero delle monete che possono valere molto. Una moneta rara da 10 lire è quella di Vittorio Emanuele II Re Eletto. Si tratta di una moneta rara che è stata coniata in oro nel 1860 alla zecca di Bologna. Come facciamo per riconoscerla? Te lo spiego subito. Da un lato possiamo trovare il profilo del Re Vittorio Emanuele II, mentre dal lato opposto troviamo due rami d’alloro. Tale moneta è stata prodotta in pochissimi esemplari e, proprio per questo motivo, può avere dei valori decisamente elevati. Infatti, tale moneta è stata venduta nelle sue migliori condizioni al prezzo di 25.000 euro. Monete Rare: altre tipologie di 10 Lire rare! Ovviamente, le 10 lire rare sono davvero moltissime. Ad esempio, possiamo citare anche le 10 lire Aratrice. In questo caso tali monete furono coniate tra il 1910 ed il 1912. Inoltre, tra il 1926 ed il 1927 sono state coniate delle edizioni speciali dedicate agli appassionati di numismatica. Come facciamo a riconoscere le 10 lire Aratrice? Te lo spiego subito. Infatti, per prima cosa sarà necessario guardare le due facce della moneta. Da un lato dovrà essere rappresentato il ritratto di Vittorio Emanuele III. Invece, dal lato opposto troveremo l’Aratrice. Ma cosa simboleggia questa moneta? L’obiettivo è quello di mettere in mostra l’Italia agricola di quegli anni. Beh, diciamo che se possiedi una di queste monete puoi considerati abbastanza ricco! Infatti, queste monete rare valgono davvero tanto. Le monete coniate tra il 1910 ed il 1912 hanno un valore di 9.000 euro. Invece, tutte le monete coniate per gli appassionati di numismatica tra il 1926 ed il 1927 hanno un valore che si aggira tra i 20.000 ed i 28.000 euro. Continuando la nostra analisi sulle 10 Lire rare arriviamo alle famose 10 Lire Biga. Si tratta di monete coniate tra il 1926 ed il 1934. Come facciamo a riconoscerle? Ora te lo spiego! Da un lato di tali monete rare è rappresentato il Re Vittorio Emanuele III, mentre dal lato opposto c’è l’immagine di una Biga. Queste monete, come abbiamo visto, sono state coniate dal 1926 al 1930 alla Zecca di Roma e, successivamente, sono state create delle versioni dedicate agli esperti di numismatica. In questo caso una moneta può valere dal 1.100 ai 3.500 euro! Monete Rare: 10 Lire Impero, Olivo e Spiga! Altre tre tipologie di monete rare quando parliamo di pezzi da 10 lire sono le Lire Impero, le Lire Olivo e le Lire Spiga! Per comodità, partiamo dalle prime: le 10 Lire Impero. Si tratta di una moneta coniata nel 1936 per celebrare l’impero di Vittorio Emanuele III. Come riconosciamo tale moneta? È molto semplice: da un lato c’è ovviamente la figura di Vittorio Emanuele III. Invece, sul rovescio c’è una raffigurazione dell’Italia con le vesti di donna. Per questa tipologia di monete il valore si aggira intorno ai 2.000 euro. Tuttavia, alcune versioni di esse sono state coniate in numeri ridotti (tra il 1938 ed il 1941) e, di conseguenza, il loro prezzo può arrivare fino a 12.000 euro! Seconda tipologia di pezzi da 10 Lire dei quali dobbiamo parlare sono le 10 Lire Olivo. Si tratta di una moneta coniata nel 1946 e successivamente emessa fino al 1950. Tale moneta è famosa con due nomi: 10 Lire Olivo e 10 Lire Pegaso. Cerchiamo di capire come mai. Da un lato della moneta è rappresentato Pegaso, il cavallo alato, mentre dall’altra parte troviamo un ramo d’ulivo. Ovviamente la moneta con un valore maggiore è la moneta di prova coniata nel 1947! Infatti, tale moneta può avere un valore che si aggira sui 4.500 euro. Successivamente, le 10 Lire coniate negli anni successivi hanno un valore minore. Ricordiamo le quotazioni in questi casi: una moneta del 1948 può valere fino a 150 euro, una del 1949 può valere fino a 55 euro ed, infine, una del 1950 può valere fino a 50 euro. Eccoci arrivati all’ultima moneta della nostra rassegna: le 10 Lire Spiga. Come abbiamo visto, nel 1950 ha messo di essere coniata la 10 Lire Olivo. Ma cos’è successo poi? Esatto, è scesa in campo la moneta delle 10 Lire Spiga. Si tratta delle monete da 10 lire che più sono rimaste nella testa degli italiani. Non parliamo di monete qualsiasi, ma di monete che hanno scritto la storia dell’Italia. Infatti, sono state coniate dal 1951 fino al 1999. Ma come riconoscerle? Da un lato vediamo inciso un aratro, dal lato opposto c’è un disegno che simboleggia due spighe. Ovviamente essendo stata così tanto diffusa, tale moneta ha dei valori differenti. Parliamo di prezzi che possono variare dagli 8 euro ai 110.

