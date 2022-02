Monete Rare ancora una volta sotto i riflettori. Le vecchie Lire italiane, in particolar modo, possono valere oggi fior di quattrini, tanto da essere ambite dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica. Ma quali esemplari possono farti diventare ricco? Ecco il loro valore in euro.

Monete Rare ancora una volta sotto i riflettori. Le vecchie Lire italiane, in particolar modo, possono valere oggi fior di quattrini, tanto da far gola ai collezionisti più incalliti e agli esperti di numismatica.

Tuttavia, possono capitare nelle mani anche dei non addetti ai lavoro. Con la giusta attenzione e qualche corretta informazione è possibile capire se alcuni esemplari in nostro possesso possono considerarsi “Monete Rare” o meno.

Nel corso dei paragrafi forniremo una dettagliata guida sulle Lire italiane di inestimabile valore economico. Fra i pezzi più ricercati c’è sicuramente la “500 Lire caravelle” in argento, con le vele dispiegate al contrario.

Delle vere e proprie Monete Rare che potrebbero far diventare chiunque ricco in un batti baleno. Anche il centesimo di dollaro regge bene il paragone in termini di valore economico. Alcuni pezzi possono raggiungere quotazioni in euro da capogiro.

Ma iniziamo subito il nostro viaggio nel mondo delle Monete Rare. Prima, però, vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube di “Monete di valore” contenente tutti i consigli per riconoscere e vendere le monete in nostro possesso.



Monete rare: non solo Lire italiane. Ecco come riconoscerle

Quali sono i trucchi per capire se tra le mani abbiamo delle Monete Rare di immenso valore economico? Naturalmente, il riferimento è a tutti gli esemplari, non solo alle Lire italiane.

Anche se il video di “Monete di valore” fornisce dei consigli esaurienti su come riconoscere le Monete Rare, è sempre bene affidarsi a collezioni o esperti di numismatica per avere la certezza che l’esemplare in nostro possesso sia una moneta da immenso valore economico.

Ma veniamo a noi. Sono diverse le variabile che comportano un aumento di valore. Bisogna considerare lo stato di conservazione della moneta, l’anno in cui è stata coniata, il materiale di produzione e gli errori di conio.

Questi ultimi fanno lievitare il valore delle Monete Rare oltre ogni aspettativa, poiché si tratta di esemplari prodotti in quantità limitate.

Non meno importante è la tiratura, vale a dire il numero di pezzi in circolazione di un particolare pezzo. Più pezzo in circolazione ci sono, meno sarà il valore delle Monete Rare e viceversa.

Anche lo stato di conservazione influisce molto sul valore: Monete Rare conservate ottimamente possono raggiungere quotazioni stellari, con valore via via a diminuire se l’esemplare presenta segni di usura riconducibili alla circolazione.

Monete Rare: come vendere le Lire italiane?

Le Lire italiane, ma tutte le Monete Rare, devono essere vendute per poterne incassare il valore stimato. La via più semplice è quella di contattare un esperto di numismatica o affidarsi ad altri professionisti del settore.

Anche se la scelta di rivolgersi a persone ferrate in materia permette di ottenere informazioni attendibili sulla moneta in nostro possesso, recarsi in un negozio è la via più dispendiosa in termini di tempo.

Inoltre, se si tratta di Monete Rare, potremmo incassare un importo inferiore rispetto al valore effettivo della moneta. Questo perché l’obiettivo del negozio è di acquistare per poi rivendere, dunque, il guadagno potrebbe rivelarsi piuttosto inferiore rispetto a quello ottenibile dalla vendita sul web.

In passato, è stato eBay il sito più utilizzato per la compravendita di Monete Rare. Oggi, invece, è praticamente caduto in disuso, complice la mancanza di una serie di servizi considerati indispensabile.

Tuttavia, esistono centinaia di siti internet oltre a eBay che si occupano dello scambio di Monete Rare. Basti pensare a Subito.it e Catawiki. Quest’ultimo è considerato da molti il sito internet più affidabile.

Su Catawiki le Monete Rare vengono esaminate da veri e propri esperti di numismatica che analizzano la moneta in nostro possesso in base alla rispondenza ad una serie di caratteristiche. I parametri richiesti dal sito riguardano lo stato di conservazione, la rarità del pezzo e il suo valore commerciale.

In riferimento al primo punto, il portale valuta le Monete solo se tenute in buone condizioni. Sulla rarità, invece, c’è da dire che anche se il valore della moneta si stima possa aumentare se ne esistono pochi esemplari in circolazione ciò non vuol dire che la rarità e sempre sinonimo di prezioso.

Per quando concerne il valore commerciale, invece, si deve valutare la domanda e l’offerta. Chi sarebbe disposto a sborsare fior di quattrini per acquistare delle Monete Rare?

Ricordiamo che su Catawiki la compravendita di Monete è possibile solo partecipando alle aste online. Un punto a favore di eBay per la velocità di acquisto. Rispetto a Catawiki, infatti, si potrà comprare immediatamente il pezzo desiderato cliccando semplicemente sul pulsante “Compralo Subito”, come per qualsiasi altro bene offerto dal portale.

Anche Subito.it è un’alternativa affidabile per l’acquisto e la vendita di Monete Rare. L’accesso al sito internet è gratis e non ci sono commissioni particolari.

Ad ogni modo, a prescindere dal sito internet scelto, è sempre molto importante dare un’occhiata al suo regolamento.

Vediamo, ora, quali sono le Lire Italiane con valore economico più elevato.

Monete Rare: Lire italiane e diventi ricco? Ecco i pezzi più pregiati

L’elenco delle Lire italiane che possono considerarsi delle vere e proprio Monete rare di immenso valore economico è abbastanza lungo. Servandoci dell’aiuto del portale “moneterare.net” cercheremo di elencare gli esemplari più ambiti.

Ben 1.500 euro è il valore riconosciuto ad un singolo pezzo di Lira Arancia coniata nel 1947. Il valore di quotazione aumenta per la 2 Lire Spiga sempre coniata nel 1947. Dalla vendita di queste Monete Rare si potranno ricavare ben 1.800 euro ad esemplare.

Passiamo alle 5 Lire Uva del 1946. Stiamo parlando delle monete che hanno fatto la storia della Repubblica Italiana, coniate per la prima volta nel 1946. Le 5 Lire Uva prodotte in questo anno e l’anno successivo possono valere più di 1.200 euro.

Andando avanti negli anni troviamo le Lire Delfino del 1956. Si tratta di Monete Rare di immenso valore economico. Un solo pezzo è quotato più di 2.000 euro.

Spostando l’attenzione sulle 10 Lire invece sono le Monete del 1947 a valere di più, quelle conosciute con il nome di “10 Lire Olivo”: il loro valore può tranquillamente superare i 4.000 euro.

Ma veniamo al “pezzo” più costoso in assoluto: le 500 Lire Caravelle al contrario in argento. Le Monete Rare per eccellenza che raggiungono un valore di quotazione oltre ogni aspettativa a causa di un errore di conio che le differenzia dalle classiche 500 Lire.

Per avere la certezza di trovarvi di fronte ad un vero e proprio patrimonio, occorre osservare la parte in basso a sinistra della moneta e vedere se è presente la dicitura “Prova” appena sotto la raffigurazione delle caravelle.

Le 500 Lire Caravelle al contrario devono la loro rarità al fatto di non essere mai entrate in circolazione. Ma qual è il valore economico di queste affascinanti Monete Rare?

La quotazione in euro è astronomica: una singola 500 Lire Caravelle con le vele spiegate al contrario ha un valore che oscilla tra i 3.000 e i 12.000 euro!

Naturalmente, questo è il valore in “Fior Di Conio”. Per chi non lo sapesse, una moneta si trova nello stato FDC se non ha assolutamente circolato e non presenta segni di usura. In poche parole, se tenuta egregiamente.