Monete rare, oggetti vintage e altro: in questo articolo andremo alla scoperta di rarità che potresti avere in casa e che valgono migliaia di euro! In alcuni casi si tratta di oggetti molti antichi, ma ci sono anche prodotti recenti che possono valere una fortuna. Scopri quali.

A chi non è mai capitato di ricercare, tra gli spiccioli contenuti nel proprio portafogli, delle monete rare?

In effetti, è risaputo che esistono numerosi spiccioli che i collezionisti e gli appassionati ricercano. Dunque, in molti hanno preso l’abitudine di andare alla ricerca di pezzi unici, che si possono rivendere a cifre davvero esorbitanti.

In un periodo come quello in cui ci troviamo a vivere, farebbe comodo a tutti rivendere uno spicciolo a cifre molto più alte rispetto al valore nominale. Non possiamo assolutamente negarlo.

Eppure, concentrarsi solo su monete rare e denaro in forma di banconota appare molto riduttivo.

Anche se è vero che c’è una vasta scelta tra monete in euro, vecchie lire e altro denaro straniero, ci sono anche tantissimi altri oggetti da attenzionare.

Tra oggetti di uso comune antichi e che potremmo avere in casa, infatti, possono nascondersi dei tesori di valore inestimabile.

Ecco perché, in questo articolo, oltre che occuparci di monete rare, ci occuperemo anche di oggetti vintage e di valore.

Si tratta di oggetti antichi (ma a volte non così antichi come si potrebbe pensare!) ricercati dagli appassionati.

Monete rare: ecco le più ricercate, valgono fino a 2.000 euro!

Prima di occuparci di oggetti vintage, partiamo analizzando alcune tra le monete rare tra le più ambite dagli appassionati di numismatica.

In realtà, esistono veramente tantissimi spiccioli di valore che, se battuti all’asta, possono garantire al fortunato proprietario anche migliaia di euro.

Tra questi oggetti di inestimabile valore, possiamo inserire in elenco sia monete rare del vecchio conio che, forse a sorpresa, anche monete in euro.

Come anticipavamo in apertura, in effetti, molti oggetti rari (non solo monete) sono meno antichi di quanto ci aspettiamo. Infatti, è la rarità dell’oggetto a renderlo di valore.

Per fare un esempio pratico, una delle monete rare in euro che vale una fortuna è del 2007.

Si tratta di uno spicciolo relativamente giovane, ma raro perché ne vennero coniati solo duemila pezzi.

Stiamo parlando della moneta che Monaco coniò per commemorare Grace Kelly: i fortunati possessori di queste monete rare hanno tra le mani un pezzo che vale più di 2.000 euro.

Tra gli spiccioli rari, poi, possiamo ovviamente inserire anche le vecchie monete rare in lire. In particolare, le lire coniate negli anni 1946-1947. Parliamo, nello specifico, delle Lire Arancia e di quelle Spiga, il cui valore può superare i 1.500 euro.

Ovviamente, quando si parla di monete rare, il valore che possono assumere se battute all’asta dipende strettamente dal loro stato di conservazione.

Chiaro che, qualora le monete in nostro possesso siano caratterizzate da segni di usura, i collezionisti potrebbero non essere disposti a offrire molto all’asta.

Monete rare e oggetti vintage: prodotti legati alla musica

Ma, per coloro che sono alla ricerca di oggetti vintage da rivendere a prezzi elevatissimi, le monete rare non sono l’unica soluzione.

Ci sono tutta una serie di articoli che si potrebbero avere in casa capaci di fruttare migliaia di euro.

Molto ambiti da collezionisti, ad esempio, sono gli oggetti vintage legati alla musica.

In questa sede, per ovvie ragioni, tralasceremo il mercato degli strumenti musicali. Pur trattandosi di un mercato molto fruttuoso, è sicuramente riservato solo a esperti.

Ma ci sono davvero tantissimi oggetti di uso comune legati alla musica che chiunque potrebbe avere in casa.

Un esempio? I vecchi walkman in voga negli anni Ottanta e Novanta. Ad esempio, i primi modelli di mangianastri portatili possono essere rivenduti ai collezionisti a più di 600 euro.

È vero che le monete rare analizzate al paragrafo precedente possono essere rivendute ad un valore maggiore, ma rivendere un vecchio walkman inutilizzato a 600 euro è comunque un affare.

Nel caso in cui si voglia guadagnare qualcosa in più dagli oggetti vintage, ci si può comunque orientare sui vinili.

Ce ne sono infatti alcuni che valgono migliaia di euro: Diamond Dogs pubblicato nel 1974 da David Bowie può essere tranquillamente rivenduto a 3.500 euro.

I collezionisti sono disposti ad offrire migliaia di euro anche per vinili italiani. Un album in vinile del 1978 pubblicato dal nostrano Vasco Rossi (nello specifico “... Ma cosa vuoi che sia una canzone...”) vale ben 2.500 euro.

Oltre alle monete rare, anche le SIM valgono migliaia di euro!

Niente monete rare o vinili vintage in casa? Nessun problema: ci sono anche altri oggetti particolare che possono fruttare migliaia di euro.

È il caso delle SIM card Top Number. Si tratta di SIM legate a numeri telefonici molto particolari.

Le SIM card in questione, all’apparenza, non hanno nulla in particolare. La loro particolarità risiede nella sequenza numerica ad esse associata.

Tra le SIM card rare che possono essere rivendute anche per 2.000 euro troviamo le seguenti:

numero 33Y XXXXXXX;

numero 339 YYXXXXXX;

numero 342 XXXXXYY.

I tre numeri fino ad ora analizzati, comunque, sono solo alcuni dei Top Number. Chi possiede una SIM con numero particolare, con molte ripetizioni, dovrebbe prestare molta attenzione.

Tale SIM potrebbe infatti valere almeno quanto le monete rare maggiormente ricercate!

Monete rare e oggetti vintage: fumetti e prime edizioni

Passiamo ora ad un altro mercato molto fruttuoso, quello dei fumetti.

Si tratta anche in questo caso di prodotti che possiamo inserire a pieno titolo nell’elenco delle monete rare e degli oggetti vintage dal valore di migliaia di euro.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di prime edizioni, ma non solo. I vecchi fumetti degli anni Settanta e Ottanta possono essere rivenduti ai collezionisti per cifre davvero esorbitanti.

C’è ad esempio il promo volume della Marvel, ossia “Marvel Comics”, che ad oggi può essere battuto all’asta ad un prezzo davvero esagerato.

È stato stimato che tale fumetto, ad oggi, può essere rivenduto per ben 859.000 dollari.

Ovviamente, si tratta di un casopiù unico che raro: esistono davvero pochissime copie di tale volume, ed ecco dunque spiegato perché un fumetto sia in grado di fruttare così tanto.

Ma anche tra i fumetti italiani possiamo trovare degli oggetti vintage che valgono un capitale.

Il primo numero di Diabolik, risalente al 1962 è quotato circa 3.000 euro. Alcune fonti, addirittura, stimano il suo valore come superiore ai 5.000 euro.

Infine, anche i vecchi albi del fumetto Dylan Dog potrebbero valere più delle monete rare. Rispetto al primo numero di Diabolik, però, si tratta di fumetti più recenti. Per tale ragione, il primo volume di Dylan Dog può essere rivenduto a circa 1.000 euro.

Monete rare? Non solo: ecco le banconote di maggior valore!

Prima di avviarci alla conclusione, torniamo a parlare di soldi di valore. Ma non si tratta, in questo caso, di monete rare: anche le banconote, infatti, possono valere migliaia di euro.

Non dobbiamo però pensare a delle banconote vecchie, magari del vecchio conio.

Tra i pezzi ricercati dai collezionisti, troviamo infatti tante banconote molto recenti, in euro. Tra le più ambite, quella da 50 euro J051/S con filo di sicurezza delle 100 euro e quella, sempre da 50 euro, con numero di serie palindromo “666999”.

Queste due banconote in euro possono essere rivendute all’asta con il medesimo valore. Infatti, valgono entrambe circa 2.500 euro.

Ovviamente, le considerazioni fatte per le monete rare valgono anche nel caso delle banconote. Lo stato di conservazione del pezzo da battere all’asta inciderà pesantemente sul prezzo finale di vendita.