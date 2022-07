Monete rare sempre più ricercate, anche nel 2022. Alcuni esemplari appartenenti al vecchio conio, dunque datati, possono essere scambiati oggi a prezzi da capogiro grazie al loro valore inestimabile acquisito nel tempo. Un pezzo in particolare permette di intascare un ricco bottino di 25.000 euro. Ecco qual è questa moneta e come riconoscerla.

Monete rare sempre più ricercate, anche nel 2022. Alcuni esemplari appartenenti al vecchio conio, dunque datati, possono essere scambiati oggi a prezzi da capogiro grazie al loro valore inestimabile acquisito nel tempo. Un pezzo in particolare permette di intascare un ricco bottino di 25.000 euro. Vediamo subito qual è questa moneta e come riconoscerla.

Chi non ricorda le vecchie Lire italiane? Anche se non più in circolazione ormai da anni il loro ricordo è sicuramente vivido nella nostra mente. E come dimenticarsi della tanto amata 50 Lire? Sono proprio le Lire italiane appartenenti a tale taglio a valere oggi fior di quattrini.

Prestigiose non solo perché hanno fatto la storia della Repubblica Italiana, averle conservate in un cassetto fa la differenza, ora come ora, anche in termini economici. Alcune monete rare di questo taglio, infatti, possono avere oggi un valore inestimabile.

Per rendere l’idea, un solo pezzo scambiato all’asta o messo in vendita altrove permette di incassare fino a 25.000 euro. Occhio, però, perché non tutte le monete da 50 Lire sono da considerarsi delle monete rare a tutti gli effetti.

Sono solo quelle “particolari” a fare la differenza nel nostro portafoglio se possedute. Cosa fa incrementare il loro valore e come riconoscerle?

Senza perdere altro tempo, vediamo subito qual è questa moneta da 50 Lire che vale oggi ben 25.000 euro, cosa la rende così ambita dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica e come riconoscerla.

Pronti ad intraprendere il viaggio nel mondo delle monete rare?

Monete rare prestigiose? Con questa moneta da 50 Lire intaschi un ricco bottino di 25.000€

Per risalire alla moneta da 50 Lire più ambita al mondo occorre fare qualche passo indietro nel tempo, fino all’anno 1954. Stiamo parlando di una moneta rare a tutti gli effetti per l’alto valore economico acquisito nel tempo, ma non solo.

Arrivati a questo punto viene spontaneo chiedersi: qual è questa moneta da 50 Lire grazie alla quale si può intascare un ricco bottino di 25.000 euro?

Nel panorama delle Monete rare di prestigio un posto d’onore è riservato alla 50 Lire Incudine Progetto coniata nel 1954 in acmonital.

Dal peso di 6.25 grammi e con diametro di circa 25 centimetri viene catalogata fra le monete rare con indice di rarità R5 (solo alcuni esemplari).

Esteticamente sono facilmente riconoscibili. Su di un lato è incisa la figura di una donna adornata da un copricapo fatto di foglie di quercia, tutt’intorno la dicitura “REPVBBLICA ITALIANA” e poco sotto l’indicazione dei Romagnoli (l’autore).

Sul Dritto è presente invece la raffigurazione di un’incudine e un martello adagiato su di un cippo. Sul lato destro appare l’anno di produzione (1954) e il valore di scambio della moneta (50 L.), mentre sotto si trova il logo della Zecca di Roma.

Ma torniamo a noi. Quanto può valere la 50 Lire incudine coniata nel 1954 con queste caratteristiche distintive? Prendetevi qualche minuto di pausa perché il valore di questa moneta vi lascerà senza parole.

Se dopo un’attenta ricerca per casa, in vecchi cassetti, indumenti ormai non più indossati, ma anche in auto o in cantina, vi ritrovate di fronte ad una moneta da 50 Lire Incudine 1954 è il vostro giorno fortunato.

Le sorti del vostro destino potrebbero cambiare di punto in bianco perché il valore di quotazione di un solo esemplare di queste monete rare è veramente da capogiro. Nel caso, quindi, potete iniziare già a festeggiare.

Si può capire l’importanza di questa moneta dalla sua non presenza nel Museo della Zecca Italiana. Ma sveliamo ora il suo valore.

Dalla vendita di una 50 Lire Incudine Progetto 1954, mantenuta in ottime condizioni (FDC), si possono ricavare ben 25.000 euro.

Prove ne è quanto accaduto nel corso di un’asta svoltasi il 27 settembre 2000, durante la quale la moneta in questione venne ceduta al miglior offerente per ben 48.300.000 Lire, l’equivalente dei 25.000 euro attuali.

Non solo 50 Lire da 25.000 euro: ecco quale moneta ha un valore di 6.018 euro

La moneta 50 Lire Incudine Progetto è senza ombra di dubbio l’esemplare più ambito dai collezionisti e degli appassionati di numismatica per via del suo valore. Ciò non toglie, però, che esistano al mondo altre monete rare dello stesso taglio comunque riguardevoli in termini economici.

E’ il caso della 50 Lire Vulcano 1954 coniata nella versione di prova e contraddistinta dal simbolo “P”. Caratteristica questa che ne ha fatto aumentare sensibilmente il valore, facendola rientrare nell’elenco delle monete rare ad indice di rarità R5.

Prodotte in Acmonital, con un diametro di circa 25 centimetri ed un peso di 6,25 grammi, dalla loro vendita si può ricavare fino a 6.018 euro o cifre ancora più alte.

Nel corso di un’asta svoltasi nel 2017 una moneta da 50 Lire Vulcano 1954 (Prova), in ottimo stato di conservazione (Fior Di Conio) e indice di rarità R3, venne venduta per ben 6.018 euro.

Un prezzo molto inferiore a quello visto per le 50 Lire Incudine Progetto, ma comunque meritevole di attenzione.

