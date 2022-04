Monete rare che ti permettono di guadagnare una vera e propria fortuna? Non solo le datate Lire hanno assunto nel tempo un valore economico importante, anche il recente conio conta pezzi molto prestigiosi: tre monete possono essere valutate fino a 2000 euro. Ecco quali sono e come riconoscerle.

In molti stenteranno a crederci, ma in circolazioni ci sono dei piccoli spiccioli che possono valere un capitale, tanto prezioso da giustificare un’immediata caccia al tesoro.

Che una piccola moneta possa rovesciare le sorti economiche di una persona sembra quasi impensabile. Se credete al destino questo può accadere. In circolazioni ci sono, infatti, numerose monete appartenenti a diversi Stati che sono quotate ora a prezzi stellari.

No, non stiamo parlando esclusivamente delle monete più antiche ormai fuori uso: gli appassionati di numismatica e i collezionisti sanno benissimo che anche le monete di recente coniazione possono essere valutate a peso d’oro.

Dunque, non c’è da stupirsi se in giro troverete cacciatori di monete rare disposti a sborsare qualsiasi cifra per ottenere un pezzo da collezione, raro e ambitissimo, appartenente anche al nuovo conio: l’Euro.

Ma quali sono gli esemplari di euro più ricercate per il loro valore economico?

Nel corso dell’articolo non solo di sveleremo quali monete permettono di guadagnare dalla loro vendita un vero e proprio bottino, ma vi aiuteremo ad individuarne le caratteristiche fisiche che contribuiscono a farne lievitare il valore.

Volete un’anticipazione? Alcune monete rare possono superare il valore di un intero stipendio mensile.

Prima, però, vi lasciamo alla visione di un interessante video YouTube di Gabrieur utile a farvi un’idea sugli euro più stimati al mondo in termini economici.

Allacciate le cinture: che il viaggio nel mondo delle monete rare di alto valore economico abbia inizio!

Monete rare, il centesimo di euro “sbagliato” vale una fortuna. Quanto?

Iniziamo la nostra disamina sulle monete rare di interessante valore economico partendo dal centesimo di euro. La monetina poco utilizzata negli scambi, considerata quasi fastidiosa dalla stragrande maggioranza di cittadini italiani, vi lascerà di sasso per il suo valore economico.

Il tipico esempio di quanto le dimensioni non siano poi così rilevanti. Piccolo e poco amato, il centesimo di euro rientra a pieno titolo nell’elenco di monete rare considerate preziose per una specifica caratteristica.

Chiariamo da subito che non tutti gli spiccioli di euro sono da considerarsi “monete rare”.

Il centesimo da noi analizzato è quello che riporta un errore di conio, poco diffuso e difficile da trovare in circolazione e tutto made in Italy.

Si, si tratta della moneta da 1 centesimo di euro proveniente proprio dal nostro Paese, coniata dalla Zecca di Roma in quantità limitatissime (circa 7.000 esemplari) prima di rendersi conto dell’errore di conio.

Ma di quale centesimo di euro stiamo parlando? Il riferimento è alla moneta da 1 centesimo che deve la sua particolarità ad una caratteristica estetica: l’incisione su di un lato della Mole Antonelliana torinese.

Siamo convinti che vi state già chiedendo per quale strano motivo rientra nella lista degli euro rari più ambiti dai collezionisti e dagli appassionati di numismatica.

Andate subito a frugare nel vostro portafoglio e posate sul tavolo la moneta da un centesimo di euro. Cosa notate? Trovate la raffigurazione della Mole Antonelliana? Risposta Negativa.

Tutte le monete da un centesimo di euro riportano su di un lato l’incisione del Castel del Monte. I pezzi in circolazione (pochi) con sopra la Mole Antonelliana sono frutto di un errore di conio da parte della Zecca.

Uno “sbaglio” che fa di questo spicciolo una moneta rara di grande valore economico. Averne un solo esemplare potrebbe allietare la vostra giornata per via del loro valoro. Ma quanto si può guadagnare dalla vendita di questo gioiellino?

Monete rare, occhio al centesimo di euro. Ecco quanto vale l’errore di conio

Un errore di conio da capogiro, verrebbe da dire. Delle 7.000 monete rara da 1 centesimo di euro coniate con la Mole Antonelliana, ne sono state recuperate dalla Zecca di Roma un gran numero.

Ciò non toglie che qualche centesimo “sbagliato” sia sfuggito al ritiro. E sono proprio questi oggi a valer fior di quattrini, se mantenuti in ottimo stato (FDC), vale a dire senza segni di usura dovuti alla circolazione.

Ebbene, gli appassionati di monete e i collezionisti farebbero a pugni per accaparrarsi lo spicciolo in questione. Il motivo è abbastanza semplice: il valore stimato del centesimo di euro in questione si aggira intorno ai 2.000 euro.

Non mancano però i casi in cui può essere venduto ad un prezzo ancora più alto, come accaduto in un’asta del 2013 dove lo spicciolo venne ceduto per ben 6.000 euro.

Viene da sé pensare che la via ideale, nel caso in cui ci si dovesse imbattere in queste monete rare, è di vendere il pezzo all’asta per incassarne il valore stimato.

Monete rare, tre euro da 2000 euro: i 2 euro Grace Kelly. Come riconoscerli?

Abbandoniamo il centesimo di euro e spostiamoci sulla seconda delle tre monete rare che arrivano a valere fino a 2000 euro: i due euro.

Una moneta che deve il suo prestigio non ad un errore di conio, ma ad un’altra caratteristica che ha contributo a farne incrementare sensibilmente il valore.

Si tratta in questo caso di un pezzo commemorativo coniato per celebrare una particolare ricorrenza. Non mancano, infatti, i paesi che decidono do emettere monete per ricordare una personalità di spicco o un evento di rilievo di matrice europea.

L’esempio lampante è rappresentato proprio dalla moneta da 2 euro del 2007 coniata dal Principato di Monaco per celebrare il 25°anniversario della morte dell’affascinante principessa Grace Kelly.

Esemplari da considerare monete rare a tutti gli effetti per la loro tiratura: il numero di pezzi prodotti e veramente molto basso (se ne contano 6000), di cui la metà rivendute a collezionisti.

Essendo estremamente rari i 2 euro Grace Kelly arrivano a valore cifre da capogiro: dalla vendita di un solo pezzo si possono guadagnare dai 2.000 e 2.500 euro!

Monete rare, l’ultimo dei tre pezzi di euro che ne vale 1500: qual è?

Vista la moneta da 2 euro Grace Kelly da due euro, analizziamo ora l’ultimo dei tre pezzi di che vale una fortuna.

Ancora una volta si tratta di un’esemplare coniato dalla Zecca di Monaco, specializzata nella produzione di monete rare a ridotta tiratura. Ma qual è questo spicciolo che fa letteralmente gola agli appassionati di monete rare, collezionisti compresi?

Anche in questo caso si tratta di una moneta celebrativa, non di un personaggio di elevata caratura, bensì di una ricorrenza.

Il riferimento è ai 2 euro del 2015 coniati per commemorare gli 800 anni della Fortezza di Monaco. Prodotti in quantità limitata valgono oggi un vero e proprio patrimonio.

Se vi trovate tra le mani un solo spicciolo di queste monete rare potete iniziare a festeggiare: il loro valore e degno di nota.

Vendute all’asta permettono di guadagnare fino a 1.500 euro o molto di più se il pezzo è conteso da un collezionista veramente interessato all’acquisto.

Il suo prestigio, però, è da ricollegare anche al materiale utilizzato nella coniazione: la lega proof, non sempre usata nella produzione di monete.