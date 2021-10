Le 10 Lire italiane hanno fatto la storia della nazione. Nella lunga lista di monete rare dal considerevole valore economico rientrano proprio le 10 Lire. Alcuni di questi esemplari del vecchio conio possono raggiungere quotazioni da capogiro che vanno oltre i 20.000 euro al pezzo. Vediamo insieme quali sono e come riconoscerle.

Le 10 Lire italiane valgono una vera fortuna! Potevate immaginarlo? Forse no.

Chi ne possiede qualcuna ha tra le mani un tesoro di inestimabile valore senza saperlo. Un solo esemplare di queste monete rare può raggiungere oggi cifre da capogiro che vanno oltre i 20.000 euro al pezzo.

Vediamo di quali si tratta e come riconoscere una normale 10 da un pezzo di inestimabile valore.

Maggiori informazioni sul valore delle 10 Lire italiane le trovate visionando il video YouTube di "Monete di Valore".

Monete rare: le 10 Lire hanno fatto la storia d’Italia

Oggi il nostro viaggio nel mondo delle monete rare ci porta molto indietro nel tempo, nel mondo delle 10 Lire italiane. È difficile contare il numero di versioni delle 10 Lire coniate dalla Zecca di Roma in tempi ormai passati, essendo tantissime.

Ma quali sono quelle più ambite dagli appassionati di numismatica e dai collezionisti più incalliti? La risposta in questo caso è scontata: ovviamente quelle che oggi hanno un valore di quotazione importante.

Affrontare questo viaggio da soli non sarebbe facile, per questo ci serviremo dell’aiuto del sito moneterare.net come già fatto in altre occasioni.

Monete rare: 12.000 euro per le 10 Lire Vittorio Emanuele II

Partiamo dalle monete da 10 Lire coniate in onore di Vittorio Emanuele II (Regno di Sardegna). Per tutto il decennio che abbraccia gli anni dal 1850 al 1860 fu coniata in oro dalla Zecca di Torino e dalla Zecca di Genova.

Si tratta di monete rare molto particolari anche a livello estetico. Sul dritto troviamo raffigurato il profilo del Re di Sardegna, Vittorio Emanuele II. Sul verso, invece, è incisa una croce, il collare dell’Annunziata ed una corona.

A Fiordi di Conio (FDC), ossia in perfetto stato di conservazione, queste monete rare hanno un valore che si avvicina ai 12.000 euro. La caccia alla moneta è aperta per gli esemplari coniati nel 1850, 1855 e 1860. Sono questi, infatti, ad avere un valore economico importante.

Non meno rilevante è la 10 Lire coniata nel 1857, stimate all’incirca 9.000 euro.

Monete rare: occhio alle 10 Lire in oro Vittorio Emanuele II (Re Eletto) valgono 25.000 euro!

La stima in euro della 10 Lire coniata nel 1860 in onore del Re Vittorio Emanuele II lascia a bocca aperta. Ricoperta interamente d’oro è stata coniata per la prima volta dalla Zecca di Bologna.

Esteriormente si presenta come uno spicciolo di piccole dimensioni con il contorno rigato, un peso di 3.22 grammi, un diametro di 18.5 mm e composto d’oro al 900%.

Al dritto troviamo inciso il profilo del Re Vittorio Emanuele II, rivolto verso sinistra, sotto il millesimo 1860 e attorno la dicitura “Vittorio Emanuele II”.

Al verso, invece, troviamo l’indicazione del valore della moneta “10 Lire” contornata da due ramoscelli di lauro fra loro incrociati, stretti da un fiocco.

Essendo stata coniata in quantità ridotte il suo valore di quotazione in euro tocca cifre impressionati. A Stato Fior di Conio (SFDC) un solo pezzo di queste monete rare vale circa 25.000 euro.

Il valore scende a 10.000 euro per quei pezzi circolati pochissimo, cioè in stato splendida (SPL). Poco meno sono valutate le 10 Lire in stato “Bellissima”, circa 6.000 euro. Insomma, delle cifre veramente riguardevoli.

Monete rare: fino a 20.000 euro per le 10 Lire oro di Vittorio Emanuele II

Continuiamo il nostro viaggio nell’affascinante mondo delle monete rare rimanendo sempre nel Regno di Vittorio Emanuele II. L’attenzione però si sposta verso la 10 Lire coniata dalla Zecca di Torino interamente in oro.

Il riferimento è alle monete rare da 10 Lire prodotte nel 1861, nel 1863 e nel 1865. Un’affascinante moneta presente in due versioni ricollegabili alla dimensione della raffigurazione. La prima, “10 Lire testa piccola” coniata nel 1961, l’altra “10 Lire a teste grande” prodotta nel 1963 e 1965.

Esteticamente presenta sul dritto l’immagine del Re Vittorio Emanuele II, privo di corona, con lo sguardo rivolto verso sinistra. Sul verso, invece, è raffigurato lo stemma sabaudo, incoronato, e il collare dell’Annunziata.

Il valore di stima in euro di queste monete cambia a seconda dell’anno di conio. Le 10 Lire Vittorio Emanuele II prodotte nel 1861, a FDC, possono sfiorare i 20.000 euro.

Per le edizioni a testa grande, datate 1863 e 1865, il valore economico lievita fino a un massimo di 2.500 euro.

Se, invece, vi ritrovate in possesso di un esemplare da 10 Lire Vittorio Emanuele II 1961 c’è solo gioire. Per queste monete rare in SPL, infatti, sono previste stime in euro stellari: un solo pezzo il 23 ottobre 2010 venne battuto all’asta per la modica cifra di 18.400 euro.

Avendo diametro irregolare, però, venne tolta dalla circolazione nel 1865 e mai più coniata.

Monete rare: le 10 Lire Aratrice da 9.000 euro

Avevamo anticipato in apertura di articolo che di 10 Lire italiane di considerevole valore ce ne sono a bizzeffe. Occupiamoci ora di quelle dedicate a Vittorio Emanuele III, emesse nel 1910 e nel 1912. Queste non sono le uniche ad essere stare coniate. Altri esemplari vennero coniati nel 1926 e nel 1927 ma solo per i numismatici.

Sul dritto della moneta è raffigurato il Re Vittorio Emanuele III, in uniforme, con lo sguardo rivolto verso sinistra e sotto il simbolo dei Savoia.

Sulla parte a Rovescio, invece, è incisa Aratrice a simboleggiare l’Italia agricola di quel periodo, con in mano l’aratro ed un fascio di spighe. E anche in questo caso chi si ritrova in possesso di queste monete rare può già iniziare a festeggiare.

In particolare, è la 10 Lire Aratrice coniata nel 1912 ad essere stimata un bel gruzzoletto di soldi. Ad oggi, in ottimo stato di conservazione, un solo pezzo di queste monete rare vale all’incirca 9.000 euro.

Ancor più allettante è il valore di quotazione delle 10 Lire Aratrice prodotte nel 1926 e nel 1927 esclusivamente per i patiti numismatici. Il loro valore economico lievita fino a raggiungere cifre astronomiche: dai 20.000 euro ai 28.000. Ma è tutt’altro discorso.

Monete rare: le 10 Lire Biga valgono circa 4.000 euro

Andando avanti negli anni ci imbattiamo in una nuova moneta da 10 Lire. Si tratta delle monere rare 10 Lire Biga messe in circolazione nel 1926 e coniate per 7 anni, fino al 1934. Esteticamente si presenta con al dritto la raffigurazione della testa nuda del Re Vittorio Emanuele III, rivolta verso sinistra ed attorniata dalla scritta “Vitt-Em-III-Re d’Italia”.

Sul rovescio, in posizione centrare, troviamo la rappresentazione femminile dell’Italia che guida una biga briosa e che regge nella mano sinistra il fascio littorio.

Tali monete rare sono state prodotto dalla Zecca di Roma per quattro anni, dal 1926 al 1930. Successivamente sono state coniate solo edizioni per i numismatici, fino al 1934.

Ma veniamo al loro valore di quotazione.

Le 10 Lire Biga del 1926, a Fior Di Conio, valgono all’incirca 1.100 euro, mentre quelle di prova (contraddistinte dalla lettera P), possono sfiorare i 3.500 euro.

Quelle coniate negli anni che vanno dal 1931 al 1934 hanno un importante valore economico: a Fior di Conio valgono non meno di 4.000 euro.

Monete rare: occhio alle 10 Lire Impero. Ecco quali valgono 12.000 euro

Procedendo nel nostro viaggio storico e avanzando negli anni, arriviamo alla 10 Lire Impero, coniata per la prima volta nel 1936 a celebrare l’impero di Vittorio Emanuele III.

Sul dritto della moneta rara è raffigurata la testa nuda di Vittorio Emanuele III contorniata dalla scritta “Vittorio Emanuele III Re e Imperatore. Sul verso, invece, è incisa una figura femminile, allegoria dell’Italia, sulla prora di una nave che reca sulla sinistra una vittoria e cinge con la destra un fascio.

Ma veniamo subito al valore economico di queste monete rare. La versione di prova coniata nel 1936, contraddistinta dalla lettera “P”, a FDC può arrivare a toccare i 2.000 euro.

Quelle prodotte in grandi quantità sono quotate poco più di 200 euro, al contrario delle 10 Lire Impero 1937 che oggi possono valere all’incirca 4.000 euro.

Sono le 10 Lire Impero, a bassa tiratura, coniate dal 1938 al 1941 a destare stupore per il loro valore economico. Un solo esemplare di queste monete rare può raggiungere i 12.000 euro di valore di quotazione.

Addirittura, un esemplare in FDC del 1939 è stato battuto all’asta per 13.000 euro.

Monete rare: le 10 Lire Olivo del 1947 vale 4.500 euro

Sono due le monete rare che hanno segnato la storia dell’Italia repubblicana: Le 10 Lire Spiga e quelle Olivo. Ma procediamo in ordine cronologico per non fare troppa confusione.

Il primo esemplare di 10 Lire prodotto in epoca repubblicana fu coniato nel 1946. Il riferimento è alla 10 Lire Olivo prodotto dalla Zecca di Roma fino al 1950.

La 10 Lire Spiga entrò in scena nel 1951 e venne coniata per ben 49 anni, fino al 1999, prima del ritiro dalla circolazione imposto dal passaggio alla nuova moneta unica europea: l’Euro.

La 10 Lire Olivo, detta anche Ulivo o 10 Lire Pegaso, presenta sul dritto la raffigurazione del cavallo alato simbolo della mitologia greca, Pegaso. Sul verso, invece, è inciso un ramoscello d’olivo a separare l’indicazione del suo valore dalla dicitura “Lire”.

Il primo esemplare venne coniato nel 1946 come Prova. Ma qual è il valore di queste monete rare a FDC? Può raggiungere un valore di 750 euro a pezzo.

È la 10 Lire del 1947, però, ad essere ricordata in termini di stime. Avere da qualche parte della casa, nel portamonete o conservato nei cassetti questa moneta è una gran fortuna. A FDC, può valere fino a 4.500 euro.

Tutte le altre monete rare coniate successivamente hanno un valore di quotazione non molto rilevante, meno di 50 euro a pezzo.

Monete rare: hai una 10 Lire rara? Ecco cosa fare

Dopo aver iniziato la caccia al tesoro avete trovato il piccolo spicciolo da 10 Lire italiane raro? Non vi resta che incassarne il valore mettendolo all’asta.

È più facile a dirsi che a farsi. Basta navigare su internet e trovare un sito internet serio e specializzato nella vendita di monete. In passato si è fatto molto ricorso a Ebay, oggi caduto in disuso per la limitata gamma di servizi prestati.

Dunque, spulciare nella rete troverete sicuramente il sito specializzato nella vendita di monete rare che fa al caso vostro.