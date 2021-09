Chi ha dimenticato le monete bimetalliche da 500 lire? Chi le ricorda bene? La moneta da 500 lire delle vecchie lire ha caratterizzato un'epoca della storia del nostro paese. Ancora adesso capita di trovarne esemplari in qualche cassetto di casa. Ecco, in questo articolo si parla diffusamente della moneta da 500 lire. Vediamo quali sono quelle più rare, quelle di maggiore pregio e quelle che sono tra le più ricercate da parte dei collezionisti.

Monete rare: la storia delle 500 lire con esemplari anche di carta

Le 500 lire sono state una moneta molto diffusa nel nostro paese. Una moneta che è diventata indubbiamente anche un simbolo soprattutto nella sua versione bimetallica che di certo è quella ricordata dalla maggioranza delle persone.

Le 500 Lire sono state anche un “pezzo” molto particolare della storia di questo paese: indubbiamente c'è anche chi ricorda che ne sono state coniate diverse versioni anche di carta.

500 lire non sono state solamente una moneta anche se in questo articolo ci soffermiamo solo sulle versioni delle 500 lire in moneta che hanno le quotazioni maggiori nel mondo del collezionismo e tra gli appassionati di numismatica.

Monete rare: da tenere sempre in considerazione lo stato delle monete

Prima di entrare nel dettaglio delle varie edizioni delle monete da 500 lire che sono state coniate nella storia del nostro paese, va anticipata una riflessione. Quando si parla di monete rare vanno sempre tenuti in considerazione diversi aspetti che non fanno altro che aumentare o diminuire il valore che può avere una moneta.

In primis occorre tenere in considerazione lo stato di conservazione di una moneta. Una moneta nella migliore condizione possibile, nel migliore stato di conservazione si definisce una moneta in Stato Fior di Conio.

E' questa tipologia di moneta che di solito sul mercato è più ricercata. Banalmente con più una moneta ha circolato, con più è usurata con più basso sarà il suo valore.

Basilare poi tenere in considerazione anche altri aspetti come l'anno nel quale la moneta è stata coniata, il periodo storico nel quale si va a inserire questa moneta e la tiratura.

Il numero di monete stampate in un certo anno di una determinata moneta incidono sul prezzo che oggi una moneta può avere. Quanto più una moneta ha tiratura minore quanto più è ricercata e assume valore nel mercato del collezionismo di monete.

Monete rare: il valore delle prime monete da 500 Lire Argento, si arriva anche a 12.000 euro

Ecco magari dare un occhio a stato di conservazione, anno e qualità potrebbe essere una buona idea. Ci sono monete delle vecchie lire che hanno un valore grandissimo.

Iniziamo parlando delle 500 Lire Argento. Le 500 Lire Argento sono state coniate dal 1958 al 1967. Sempre con l'ausilio del sito moneterare.net vediamo tutte le valutazioni che oggi può avere questa moneta nel mondo del collezionismo.

Abbiamo detto che rarità, tiratura, anno di conio e stato di conservazione di una moneta incidono in maniera molto forte sulla valutazione che si può avere. Un dato a proposito delle monete d'argento da 500 Lire va detto: sono monete che hanno avuto una tiratura particolarmente ampia e quindi non le si può definire in nessuna maniera delle monete rare.

Il valore delle 500 Lire Argento è piuttosto basso per quelle dei normali anni di circolazione. Hanno un valore molto maggiore quelle di “prova” coniate nel 1957 anche per una situazione di rarità sulla quale torneremo a breve in questo articolo.

Il valore delle 500 Lire argento coniate nel 1959, nel 1960 e nel 1968 è oggi dai 3 agli 8 euro. Hanno un valore maggiore quelle coniate nel 1961 che possono arrivare fino a 25 euro perchè hanno avuto una tiratura diversa.

Alcuni esemplari che presentano errori di conio, possono avere un valore di alcune centinaia di euro. Una moneta d'argento prodotta nel 2001 di prova visto che poi la moneta non è stata più coniata per il passaggio all'euro ha un valore di circa 200 euro.

Monete rare: il valore delle 500 Lire Caravelle

La Zecca dello Stato ha emesso diverse tipologie di moneta da 500 lire. Dal 1958 al 1967 vennero coniate le 500 Lire Caravelle. Sono tutte monete che hanno avuto ampia diffusione e sono pezzi comuni.

Sul dritto della moneta c'è il busto di una donna rinascimentale, nel rovescio ci sono tre caravelle incise che navigano verso destra. Occhio a questo particolare delle caravelle che poi diverrà rilevante.

Il valore di queste monete coniate tra il 1958 e il 1967 è di 40 euro circa per le monete in stato di conservazione Fior di conio. Una moneta in ottimo stato può valere circa 20 euro.

Monete rare: le 500 lire d'argento con le "bandierine speciali"

Questa tipologia di moneta ha una storia davvero particolare. La prova di questa moneta da 500 lire che è stata realizzata nel 1957 in poco più di mille esemplari presenta le cosiddette "caravelle al contrario".

Spieghiamo meglio. Questa è una delle monete italiane del secondo dopoguerra più ricercate dai collezionisti. E' una delle monete più ricercate e più preziose tra quelle coniate nel nostro paese.

Questa moneta, spiega il sito moneterare.net, presenta sul rovescio caravelle in navigazione. La peculiarità di questa moneta è data dal fatto che le bandierine in cima sono rivolte controvento. Anche se il tema ha creato molto dibattito tra i numismatici, questa variante con questa caratteristica è molto preziosa.

Se in qualche maniera qualcuno è entrato in possesso di un esemplare di questo tipo lo custodisca gelosamente e lo metta in mani esperte visto che può valere una cifra tra i 3.000 e i 12.000 euro di fronte al collezionista interessato.

Il fatto che ci sia uno sbalzo così alto tra la cifra minima e la cifra massima è legato allo stato di conservazione della moneta in questione.

Monete rare: le 500 Lire del primo centenario Unità d'Italia

Proseguendo l'analisi delle 500 lire d'argento arrivamo ora alle monete da 500 lire celebrative del primo centenario dell'unità d'Italia. Queste monete sono state coniate nel periodo dal 1961 al 1963. Sul dritto della moneta c'è una donna seduta su un capitello, sul verso c'è una quadriga.

Queste monete sono state coniate per tre anni, ne sono stati prodotti 27 milioni di pezzi. Tutte le monete hanno inciso solamente il 1961.

Queste monete celebrative dell'Unità d'Italia in stato fior di conio possono valere tra i 15 e i 18 euro.

Monete rare: le 500 Lire Dante Alighieri

Nel 1965 vennero coniate le 500 Lire d'Argento Dante Alighieri. Queste monete nacquero per festeggiare il settecentesimo anno dalla nascita di Dante. Queste monete nella loro versione comune non sono particolarmente rare e non hanno grande valore.

Ma c'è un aneddoto da aggiungere legato alla moneta di prova. La versione di prova di questa moneta fa parte del gruppo di monete da 500 lire rare. E quindi di grande valore. La moneta fu prodotta e venne regalata ai dipendenti della zecca dello Stato.

Oggi una moneta di queste 500 Lire di prova “Dante Alighieri” può essere valutata anche 4.000 euro.

Monete rare: le 500 lire bimetalliche italiane, un valore non di primo piano

Avanzando con gli anni arriviamo alle monete da 500 lire bimetalliche. Sono le monete da 500 lire che ricorda la maggioranza delle persone. Queste monete sono state coniate a partire dal 1982 fino al 2001. Da lì poi la lira non venne più coniata per lasciare spazio all'euro.

Queste monete da 500 lire erano composte da un anello esterno in Acmonital e da una parte interna in bronzo. C'è da evidenziare, spiega il sito moneterare.net, che quando è stata emessa nel 1982 la moneta da 500 lire è stata la prima moneta bimetallica mai coniata, grazie ad una tecnologia messa a punto dalla Zecca italiana. Un primato italiano per una prassi che poi si è consolidata anche in altri stati.

Va subito detto che queste monete che sono state stampate in numeri importantissimi sono tutto fuorchè monete rare. In condizioni perfette queste monete possono valere oggi al massimo 2 euro. Ma si deve trattare di una situazione in Fior di Conio.

Ha un valore leggermente maggiore la versione delle 500 Lire del 1991 che può arrivare anche a circa 10 euro di valore. Come anche le monete della versione 2000 e 2001 che ha avuto una tiratura minore in attesa dell'avvento dell'euro.

Monete rare: le 500 lire coniate per eventi commemorativi

Nel corso degli anni sono state coniate anche delle monete da 500 Lire commemorative per celebrare determinate situazioni. Nel 1993 sono state coniate le 500 lire commemorative per la Banca d'Italia. Per festeggiare il suo centenario. Oggi questa moneta ha un valore massimo di 2 euro.

C'è poi la 500 Lire Luca Pacioli per festeggiare nel 1994 il suo compleanno. Anche in questa occasione la moneta non ha un grande valore e non supera l'euro. Un euro anche per la moneta del 1996 da 500 Lire che venne coniata per festeggiare i settant'anni dell'Istat.

C'è la moneta da 500 Lire Polizia Stradale coniata nel 1997 per festeggiare i primi 50 di vita della Polizia Stradale. Vale un euro anche questa moneta.

Infine ci sono le 500 lire celebrative per le elezioni del Parlamento Europeo. Quest'ultima moneta commemorativa per festeggiare le ventesime elezioni dell'Europarlamento oggi valgono 1 euro.

Monete rare: avete una 500 lire, che cosa fare ora?

Come si è visto molte di queste monete da 500 lire non hanno valori particolarmente importanti. Ma ce ne sono altre che questo valore ce l'hanno.

E lo hanno eccome. Se avete monete rare di queste 500 lire ma anche di altre (a questo link l'articolo sulle 100 lire e a questo link l'articolo sulle 50 lire) il consiglio è quello di contattare un sito specializzato che abbia persone esperte che vi sappiano condurre ad un'asta online.

Se il vostro interesse non è quello di tenere la moneta ma farci un bel gruzzoletto, la soluzione dell'asta online è l'ideale. Senza spostarsi da casa, la moneta ha una vetrina internazionale e si può vendere al miglior offerente.

Sul web non c'è che l'imbarazzo della scelta tra questi siti e ognuno può contattare quello che ispira maggiore fiducia.