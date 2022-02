L’inesorabile aumento dei prezzi della benzina non accenna a fermarsi. Nelle ultime settimane sono stati raggiunti livelli record che non si vedevano da quasi otto anni. In tanti si chiedono quali siano i motivi alla base di questi continui aumenti.

Il caro benzina non arresta la sua corsa toccando dei picchi che non si registravano dal 2014. Dati alla mano dell’ Osservatorioprezzi del Mise la benzina ha toccato 1,835 euro al litro mentre il Diesel 1,708 euro, Gpl 0,816 euro.

Le rilevazioni fanno riferimento alla media settimanale dei prezzi dal 7 al 13 febbraio 2022. Rispetto alla settimana precedente, stando al Mise, il prezzo delle benzina ha registrato una variazione del +15,94%, ma il podio spetta al gasolio con un rialzo del + 17,6%.

L’aumento del prezzo del carburante sta portando le famiglie ad aumenti difficilmente sostenibili, se andiamo a sommare al caro benzina anche i rincari delle bollette di luce e gas.

Ma non finisce qui. Infatti il petrolio oltre le persone sposta merci e prodotti, il che significa che l’aumento del costo del carburante ha delle pesanti ripercussioni sui prezzi al dettaglio.

L’Italia é un paese che basa il trasporto merci per circa l’85% su gomma, questo tradotto in soldoni si traduce in prezzi piú elevati per i consumatori finali.

Prezzi benzina: ecco i motivi degli aumenti

Sono i vari i motivi che hanno portato ad un aumento cosí importante del prezzo del carburante, ma i principali sono sostanzialmente due:

ripresa economica post lockdown ;

; mancato accordo tra i paesi dell’Opec riguardo gli aumenti della produzione del greggio.

Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Le cause del caro carburante vanno ricercate nelle materie prime del diesel e della benzina quindi il petrolio.

Cercheremo di spiegare esattamente quali sono le ragioni dietro questi fortissimi aumenti per cercare alla fine di ragionare quali possono essere gli sviluppi futuri di tutta questa situazione.

Cominciamo subito spiegando che cos’é il petrolio almeno nei mercati finanziari. Ci sono due categorie che sono quelle piú famose il Brent e il VTI.

Il Brent viene estratto principalmente nel mare del nord ma anche molto usato come benchmark (ovvero è un petrolio grezzo che funge da prezzo di riferimento per acquirenti e venditori di petrolio greggio ) per il petrolio estratto in Medio Oriente, Europa e anche Russia.

Il VTI invece é molto utilizzato come benchmark per il mercato statunitense (gli Stati Uniti sono il principale produttore di petrolio nel mondo).

Cerchiamo peró di ricostruire quella che é stata la storia del petrolio negli ultimi mesi. Al culmine della pandemia praticamente un terzo della domanda di petrolio era stato spazzato via e un cambiamento cosí repentino ha portato i produttori ad avere non pochi problemi visto che in circolazione c’era piú petrolio di quello richiesto.

Tutti questi produttori hanno avviato una sorta di guerra dei prezzi creando un doppio shock.

La situazione é cambiata a seguito della ripresa economica che ha consentito anche una ripresa del prezzo del petrolio, nel caso del Brent siamo passati dai 19 dollari al barile ad un massimo di 97 dollari (notizia Ansa del 22 febbraio 2022) .

Questo rialzo é stata la diretta conseguenza dell’aumento della domanda in due settori diversi quello industriale e quello al dettaglio.

L’anno scorso per far fronte ad una domanda che ormai era praticamente inesistente, l’Opec aveva annunciato di tagliare la produzione di un 10% che non é un valore elevatissimo tuttavia gli analisti erano ancora convinti che tutto questo non fosse sufficiente.

Dopo avervi spiegato in termini semplici quello che é successo a marzo 2021 con il petrolio, a questo punto é importante passare a cosa sta succedendo adesso e per farlo serve avere un pochino una comprensione di quelli che sono player principali in questo settore.

Quando la domanda era in calo l’Opec ha voluto tagliare la produzione. Ora la domanda é in aumento quindi tutti gli analisti si aspettavano un aumento della produzione. In realtá l’Opec ha un pó sorpreso tutti in sostanza si é espressa contro questo momento di produzione.

Ma prima di proseguire chiariamo cos’é l’Opec, si tratta dell’organizzazione dei paesi esportatori del petrolio e comprende al suo interno diversi paesi come la Russia o l’Arabia saudita.

Perché é cosí importante? Perché da sola controlla il 50% dell’offerta mondiale di petrolio e tutti i paesi coinvolti hanno il vantaggio di poter adeguare molto rapidamente la loro produzione con quella che é la domanda mondiale.

L’assuridtá di tutta questa crisi e che secondo le ultime stime a luglio 2021 l’Opec aveva qualcosa come 6,9 milioni di barili al giorno come capacitá produttiva inutilizzata.

Dunque mentre da una parte i prezzi stanno salendo perché tante persone chiedono petrolio e la produzione non riesce a stare al passo con le richieste, dall'altra saltano fuori questi report da cui risulta l’Opec ha tantissima capacitá che non sta usando.

Prezzi benzina: perché l’Opec non sta producendo piú petrolio?

I paesi all’interno dell’Opec stanno sfruttando questa situazione per produrre il minimo indispensabile e potrebbe sembrare una contraddizione: perché non produrre di piú?

Perché in quel caso probabilmente i prezzi scenderebbero costringendo i vari paesi ad una serie di investimenti per aumentare la produzione e le aziende del settore sono probabilmente abbastanza contrarie a fare investimenti in questo periodo perché la prioritá numero uno é ripagare i debiti che sono stati fatti durante la pandemia.

Abbiamo detto che l’Opec controlla solo il 50% della produzione, chi controlla un’altra buona fetta sono gli Stati uniti. Qualcuno potrebbe chiedersi perché non ci pensa l’America a produrre il quantitativo sufficiente? In realtá molte aziende americane sono decisamente troppo indebitate e non riescono a fare fronte a nuovi investimenti per estrarre ancora piú petrolio.

Siamo quindi in una situazione di stallo dove nessuno sembra avere convenienza a produrre di piú e l’indebitamento delle aziende americane fa gioco all’Opec.

Infatti se la competizione da parte degli Stati uniti fosse piú forte sicuramente l’Opec sarebbe costretta a fare scelte diverse pur di non perdere quote di mercato.

Tutta questa situazione si é complicata ulteriormente perché la ripresa post pandemia é andata addirittura piú rapidamente rispetto alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo del petrolio.

IVA e Accise, le responsabili dei prezzi alti della benzina in Italia

É vero che il carburante é aumentato per effetto dell’aumento del prezzo del petrolio, che nel 2021 ha raggiunto addirittura gli 80 dollari al barile (+45%) c’é la Bank of America che pensa che questa estate si passerà a 100 euro al barile ( oggi siamo giá a 97 dollari), ma questo non spiega perché il carburante costi cosí tanto in Italia, sia la benzina che il gasolio.

Il vero problema é che in Italia ci sono cosí tante tasse sulla benzina. Ma perchè? Tenete conto che Iva e accise,(le accise sono delle tasse specifiche che vengono messe proprio sulla benzina) hanno un peso pari al 64,5% sul prezzo di 1 litro di benzina e pari al 61% per litro di diesel.

In sintesi su 1 euro di benzina paghiamo 0.645 centesimi di tasse, su 1 euro di gasolio 0,61 centesimi. A conti fatti su un litro non paghiamo neanche il 30% di benzina.

Ma quanto costerebbe il carburante in italia se non ci fossero le tasse ( IVA + accise)? La benzina costerebbe poco piú di mezzo euro, in pratica il 41% in meno. Ovvio che il prezzo puó variare in base al momento che stiamo vivendo, ma ció che non cambia mai sono queste tasse. Ma vediamo da cosa sono composte.

Il 22% é dato dall’IVA ovvero l’imposta sul valore aggiunto che non é uguale per tutti i prodotti. In alcuni casi é del 4%, in altri del 20% o del 21%, ma sulla benzina abbiamo il 22%.

Prezzi benzina: le accise sono ancora tasse di scopo?

Tolto il discorso dell’IVA come arriviamo a superare il 60% di tasse? Sono le famose accise che ledono, ovvero sono che tasse di scopo ovvero quella tassa pagata per fare qualcosa, nel caso della benzina paghiamo le tasse per cose che non ci sono piú. Vediamo da cosa sono composte queste accise:

finanziamento della Guerra di Etiopia 1935-1936 ;

; finanziamento della crisi di Suez 1956;

ricostruzione del disastro del Vjont 1963;

ricostruzione dopo l’ alluvione di Firenze 1966 ;

; terremoto del Belice 1968 ;

; terremoto del Friuli 1976 ;

; terremoto dell’ Irpinia 1980 ;

; missione ONU in Bosnia 1995 ;

; rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri ;

; acquisto di autobus ecologici ;

; ricostruzione dopo il terremoto dell’Aquila ;

; finanziamenti vari alla cultura ;

; finanziamento della crisi migratoria Libica;

ricostruzione dopo l’ alluvione in Liguria e Toscana ;

; finanziamento del Decreto salva Italia ( governo Monti e Letta);

( governo Monti e Letta); ricostruzione dopo il terremoto in Emilia ;

; finanziamento del bonus gestori ;

; finanziamento del Decreto Fare.

Questo elenco compone il 60% di ció che noi paghiamo in tasse per la benzina. Una situazione paradossale se pensiamo che l’accise é una tassa di scopo ed paghiamo guerre che risalgono al 1935.

Sicuramente questi soldi verranno impiegati per finanziare altro come ad esempio l’emergenza covid, ma il sistema fiscale italiano dovrebbe essere molto piú trasparente e dichiarare l’uso che viene fatto delle tasse pagate senza nasconderle dietro il capello di finanziamenti a copertura di eventi superati ormai da diversi decenni.