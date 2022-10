Mutuo o affitto, qual è l’opzione più conveniente? Non è facile rispondere a questa domanda. La scelta tra comprare casa o fittarla dipende da diversi fattori, sia personali che economici. Risparmiare, infatti, non è sempre l’opzione migliore.

Mutuo o affitto, qual è l’opzione più conveniente? Non è facile rispondere a questa domanda. La scelta tra comprare la prima casa o affittarla dipende da diversi fattori, legati sia alla sfera personale sia a quella economica.

D’altra parte, risparmiare non rappresenta sempre l’opzione migliore. Come vedremo, il costo relativo all’accensione di un mutuo, anche se generalmente più alto rispetto a quello dell’affitto, non è un fattore che, di per sé, rende più conveniente affittare casa.

Allo stesso tempo, anche se solo fino a qualche anno fa l’investimento nel mattone era considerato tra i più convenienti, oggi la precarietà, ma anche la crescente mobilità di famiglie, giovani e coppie ha apportato evidenti cambiamenti.

In sostanza, sia acquistare che affittare casa presentano pro e contro. Capire quale sia l’opzione migliore in base alle proprie esigenze personali e al modo in cui si desidera investire e gestire i propri risparmi è il primo passo per prendere una decisione consapevole e della quale non pentirsi nel lungo termine.

Mutuo o affitto, meglio comprare casa o andare in affitto: qual è l’opzione più conveniente

Come già accennato, la scelta tra mutuo e affitto dipende da alcuni fattori, alcuni dei quali possono essere considerati prettamente personali (la scelta varia in molto in base alle proprie esigenze, ma anche, per esempio, se si tratta di una scelta per un’intera famiglia o per un giovane single) e altri di natura economica.

Proprio in merito all’aspetto economico ci sono ulteriori elementi da tenere in considerazione. Sia per il mutuo che per l’affitto, ci si troverà a pagare una rata mensile, nel primo caso per estinguere pian piano il debito con la banca, nel secondo per pagare il proprietario di casa.

Generalmente, la seconda rappresenta la soluzione più economica, anche perché il valore della rata del mutuo cambia sensibilmente in base al valore della casa stessa.

Tuttavia, nella scelta tra mutuo e affitto, prendere in considerazione solo l’opzione che permette di risparmiare non basta, anche perché affittare casa implica alcuni contro da valutare attentamente.

Mutuo o affitto: quando e a chi conviene affittare casa

Per fare maggiore chiarezza, analizziamo per primi i vantaggi di affittare casa e, soprattutto, quando e a chi conviene prendere questa scelta rispetto a pagare le rate del mutuo.

In linea generale, oggi coloro che scelgono di investire acquistando casa hanno, prima di tutto, un cospicuo risparmio su cui fare affidamento e, in secondo luogo, la necessità o la volontà di rimanere in un luogo preciso nel lungo periodo.

Una necessità che non sempre si ha, specialmente da parte di lavoratori autonomi o a contratto determinato. Inoltre, in questi casi, è più difficile che si riesca ad accendere un mutuo, dal momento che le banche non concedono finanziamenti se non si ha un garante (spesso ci si rivolge a un genitore o a un familiare).

Scegliere di affittare casa sembra, dunque, la giusta opzione per coloro che vogliono avere la possibilità di spostarsi (che sia per lavoro, per raggiungere la persona che si ama in un’altra città, perché non si è ancora deciso dove stabilirsi) o anche per coloro che desiderano utilizzare i propri risparmi per altri tipi di investimenti.

Mutuo o affitto: quando e a chi conviene acquistare la prima casa

Se da un lato affittare casa risulta essere l’opzione più vantaggiosa per chi desidera una maggiore libertà negli spostamenti e per chi non dispone di cospicue somme di denaro, il mutuo risponde invece a una serie di esigenze che guardano al lungo termine.

Per esempio, quando si hanno le idee chiare di dove voler vivere o si sta pensando di mettere su famiglia, così come se si ha un lavoro stabile, optare per il mutuo rappresenta un’alternativa valida. Quando si valuta il costo da sostenere per il mutuo, è bene riflettere sul fatto che vivere per anni in una stessa casa in affitto, alla lunga, porterà a sprecare ben più denaro rispetto a scegliere di acquistarla.

Se si è pronti a fare questo investimento, si tiene anche conto del fatto che un giorno si potrà lasciare un’eredità ai figli. Vantaggio che, scegliendo di affittare, non si avrebbe in alcun caso.

Non solo, perché scegliere di acquistare casa permette anche di personalizzare quest’ultima quanto si vuole, a differenza di chi ha scelto l'affitto e deve chiedere permessi al proprietario.

Mutuo o affitto: i pro e i contro di entrambe le alternative

Oltre ai fattori che incidono sui vantaggi di scegliere un mutuo o l’affitto, c’è anche da considerare che entrambe le proposte possono presentare dei contro.

Per esempio, non conviene andare in affitto perché:

• affittare casa non produce vantaggi sul lungo periodo;

• c’è sempre il rischio di dover cambiare casa, per esempio perché il proprietario ha deciso di vendere l’immobile o anche perché possono essere sorti litigi con quest’ultimo (talvolta arrivando anche alle vie legali);

• non si ha alcuna possibilità di personalizzare come meglio si crede la casa.

Allo stesso tempo, potrebbe non convenire accendere un mutuo perché:

• non c’è la possibilità di dedicarsi ad altri tipi di investimento;

• anche qualora si volesse cambiare casa e vendere la precedente, i tempi potrebbero essere molto lunghi, con il rischio di vendere a un prezzo basso;

• il costo del mutuo è superiore rispetto a quello dell’affitto.