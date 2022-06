Ci sono ben tre banche che hanno reso disponibili delle offerte di mutuo 100%, in particolar modo per chi può beneficiare del Mutuo Prima Casa Under 36! Scopri tutte le loro offerte, ma fai attenzione agli oneri e ai servizi aggiuntivi!

Mutuo prima casa under 36 è la scelta perfetta se vuoi risparmiare su tutto, mutuo e tasse comprese.

Si parla di un bonus che tutti i giovani under 36 possono richiedere per l'acquisto della loro prima casa, e che garantisce una copertura dell'80% sul mutuo della prima casa, più l'esenzione da una serie di imposte obbligatorie.

In molti lo stanno scegliendo perché permette di stipulare mutui prima casa anche se ci si trova in condizioni economiche non molto stabili, che chi ha un contratto a tempo determinato.

Addirittura ci sono banche che garantiscono la copertura al 100%, rispetto all'80% sopvramenzionato. E che addirittura garantiscono ulteriori servizi, a garanzia del richiedente. Certo, si parla comunque di servizi che hanno comunque dei "costi aggiuntivi".

Vediamo insieme tutte le migliori offerte del momento.

Mutuo prima casa under 36: 100 per cento di copertura con BPER Banca

Il mutuo prima casa under 36 prevede come base di partenza l'80% di copertura, grazie al Fondo Garanzia Giovani, ma se lo richiedi presso banche come BPER Banca puoi avere anche il 100% di copertura.

La sua offerta è quella di un mutuo al 100% a tasso variabile, di non oltre l'1,2%, con TAEG all'1,31%.

Ricordiamo che il TAEG è il Tasso Annuo Effettivo Globale, e rappresenta uno dei due principali indicatori necessari per il calcolo della rata mensile di un mutuo in banca o di un finanziamento.

L'offerta di BPM Banca per il mutuo prima casa under 36 al 100% prevede purtroppo il pagamento di alcune spese, quali:

l'istruttoria ( 390 euro ),

), la perizia ( 280 euro ),

), l'invio della comunicazione periodica ( 90 centesimi l'anno ),

), l'incasso della rata (2 euro l'una).

Sono fatte salve le condizioni predefinite dal Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa: il richiedente dovrà avere meno di 36 anni, e dovrà avere un ISEE inferiore a 40.000 euro.

Altrimenti come altra offerta di mutuo prima casa under 36 al 100 per cento puoi valutare quella di Intesa San Paolo.

Mutuo prima casa under 36: 100 per cento di copertura con Intesa Sanpaolo

Se vuoi un mutuo prima casa under 36 non solo al 100% ma anche a tasso fisso, puoi richiederlo presso Intesa Sanpaolo.

Avevamo visto in un recente articolo la differenza tra tasso fisso e tasso variabile, con l'articolo su come risparmiare sul mutuo in banca. Ti consiglio di darci un'occhiata, se vuoi rinfrescarti la memoria.

Se vuoi richiedere il mutuo prima casa under 36 al 100% di Intesa Sanpaolo, basterà rispettare i due requisiti sopramenzionati (età inferiore a 36 anni, ISEE sotto 40.000), e avrai accesso ad un tasso fisso a 3,45%, con TAEG 3,64%.

Purtroppo l'offerta di Intesa Sanpaolo prevede il pagamento di 1.350 euro solo di spese di istruttoria, praticamente 1.000 euro in più rispetto all'offerta precedente, più 320 euro di spese di perizia.

Per fortuna, Intesa Sanpaolo garantisce dei benefici extra rispetto a BPER Banca, quali:

le spese di incasso rata e di gestione pratica gratuite;

e di gestione pratica gratuite; il preammortamento fino a 10 anni;

fino a 10 anni; la sospensione delle rate gratuita.

Più il servizio Mutuo in Tasca: potrai conoscere in anticipo l'importo del mutuo erogabile, e avrai sei mesi per trovare l'erogazione per l'importo garantito.

Se vuoi un tasso ancora più basso, e più servizi, puoi sempre richiedere il mutuo prima casa under 36 all'100% al Crédit Agricole.

Mutuo prima casa under 36: 100 per cento di copertura con Crédit Agricole

Altra offerta per accedere al mutuo prima casa under 36 al 100% di copertura è col Crédit Agricole.

E con un tasso decisamente inferiore rispetto agli altri: tasso variabile allo 0,91%, con TAEG all'1,10%.

Purtroppo non cambiano le spese di istruttoria e perizia, rispettivamente di 1.200 euro e di 201 euro.

Però Crédit Agricole, per differenziarsi da BPER Banca e da Intesa Sanpaolo, offre ben tre opzioni per il pagamento della rata e della quota.

Con Sospendi Rata puoi sospendere il pagamento della rata per 12 mesi, mentre con Sospendi Quota hai diritto alla sospensione della quota capitale per ben quattro volte, fino ad un massimo di 24 mesi.

E con Regola Mutuo potrai:

modificare la rata del mutuo,

ridurre di 5 anni la durata.

Mutuo prima casa under 36: ecco un riassunto di tutte le offerte per il 100 per cento

Come abbiamo visto con queste tre banche, il mutuo prima casa under 36 può tranquillamente passare dall'80% all'100%, e avere comunque un tasso e una rata del mutuo molto contenuta, nonostante la propria posizione economica.

Se ancora però non hai ben chiaro la convenienza di queste offerte, e non ti fidi di tutti questi tassi, TAEG e via dicendo, ti consigliamo la visione di questa tabella riepilogativa.

Ricordiamo che il calcolo della rata è calcolato secondo questa simulazione:

soggetto under 36,

acquisto prima casa del valore di 120.000 euro,

durata del mutuo di 30 anni.

Mutuo prima casa under 36: 80% di copertura con il Fondo Garanzia, ma occhio alla scadenza

Se non sei ancora convinto di queste offerte per il Mutuo prima casa under 36, nonostante il 100% di copertura, puoi sempre rimanere alla percentuale dell'80%.

In questo caso il problema non si pone, perché i requisiti sono sempre gli stessi di quelli sopracitati. Semmai dovrai fare in modo di non avere all'attivo altre proprietà di tipo residenziale, specie se allocate nel tuo comune di residenza.

Sono ovviamente esentate le proprietà non abitate e quelle ereditate, tipo con successione causa morte, o ceduti a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Ricordiamo che per accedere al comunemente noto come bonus prima casa under 36 è necessario stipulare un contratto con una banca aderente all'iniziativa prima del 31 dicembre 2022, data ultima per accedere al Fondo.

E che il mutuo non superi la soglia massima di 250.000 euro, cifra oltre la quale non si potrà avere alcuna copertura statale.

Altrimenti ogni successivo mutuo sarà calcolato secondo i soliti parametri di rischio, senza avere ulteriori cessioni tra fondi Garanzia o altro. Se vuoi sapere come fare per avere un mutuo senza una busta paga, o senza proprio un lavoro, ti consiglio di leggere questo approfondimento sul Mutuo Prima Casa Giovani.