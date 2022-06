In molti non vogliono rinunciare a questa fantastica piattaforma, e a tutti i suoi contenuti in esclusiva! Se non vuoi perderlo, segui tutti questi consigli su come risparmiare su Netflix: potrai permetterti un abbonamento come il piano Premium e pagarlo pochissimo! Ecco come fare

Se vuoi sapere come risparmiare su Netflix, addirittura sul costosissimo Piano Premium da 18 euro, basta solo seguire questi semplici consigli!

Si parla di un abbonamento che ormai è un must per poter vedere serie TV, film o programmi di alta qualità. Purtroppo, nonostante la concorrenza e le nuove offerte streaming, negli ultimi anni Netflix ha aumentato le tariffe, e limitato gli accessi.

Per fortuna è ancora possibile qualche stratagemma su come risparmiare su Netflix, o addirittura averla pagando quasi nulla, grazie ad ulteriori pacchetti o stratagemmi.

Ecco tutti i trucchi su come risparmiare su Netflix, e come averlo a bassissimo costo!

Come risparmiare su Netflix: cambia il piano!

All'inizio la piattaforma prevedeva un costo mensile di soli 7,99 euro, e aveva già all'attivo diverse serie TV, miniserie e programmi molto popolari e innovativi rispetto alla televisione generalista.

Purtroppo col tempo la piattaforma ha aumentato il canone mensile, arrivando a cifre abbastanza importanti, nonostante abbia davanti una concorrenza che propone prezzi molto più abbordabili.

Se proprio non vuoi farne a meno, hai due metodi su come risparmiare su Netflix, o addirittura arrivare ad avere Netflix gratis.

Il primo metodo è quello di cambiare il piano di pagamento, passando da quello Premium da 17,99 euro al mese a quello Base da 7,99 euro al mese.

Se tempo fa potevi permetterti il piano Premium ma ora preferisci trovare un modo su come risparmiare su Netflix, è consigliabile tagliare il prima possibile spese secondarie come gli abbonamenti. Ne avevamo già parlato in questo approfondimento, e Netflix rientra in questa tipologia di spesa.

Attento, però: il cambio del piano porta ad una riduzione degli accessi e della qualità della definizione video, che passa dall'UHD (Ultra HD) a quella standard.

Avrai il vantaggio di risparmiare su Netflix anche più del 50%, ma non potrai procedere con la suddivisione degli accessi.

Questo è il secondo metodo. Dovrai acquistare il piano Premium, da 18 euro al mese, e successivamente metterti d'accordo con amici (o conoscenti) per provvedere alla suddivisione delle spese.

Il piano Premium permette la visione da 4 schermi, pertanto pagherai solo 5 euro. E con la comodità di vedere Netflix in alta definizione, o in Ultra HD a 4K. Di contro, se fossi rimasto al solo piano Base, da 8 euro al mese, avresti avuto solo la definizione standard.

Se non sai come condividere l'account, basta solo fare così.

Come risparmiare su Netflix: convidivilo con amici!

Come risparmiare su Netflix se non condividendolo con amici? Fino a poco tempo fa era facile risparmiare su Netflix, perché la piattaforma streaming permetteva la piena condivisione "esterna", ovvero tra persone che non erano registrate ufficialmente alla piattaforma.

L'importante era pagare il canone mensile previsto dal Piano selezionato, e poi limitarsi a quel preciso numero di dispositivi concessi dal Piano stesso.

Oggi invece non rientra più tra i modi su come risparmiare su Netflix: la piattaforma ha "chiuso" la condivisione "esterna", e l'ha limitata soltanto entro il proprio nucleo domestico.

Pertanto, tutti i dispositivi associati al nucleo domestico possono godere delle offerte Standard e Premium, rispettivamente con 2 o 4 dispositivi associati.

Netflix utilizza informazioni quali indirizzi IP, ID dei dispositivi e attività dell'account per rilevare i veri dispositivi del nucleo domestico.

L'unica soluzione è quella proposta dalla piattaforma sharing di Together Price. Se ti iscrivi alla piattaforma di condivisione multimediale, potrai mettere a disposizione dei posti liberi, oppure far partecipare i membri di un gruppo, a patto che ti inviino la rispettiva quota.

Così facendo, pagherai all'inizio 13 o 18 euro per i piani Standard e Premium, ma in compenso, con Together Price, potrai avere un rimborso del 75%. Pagherai ogni mese solo 4,49 euro se sei in un gruppo con piano Premium!

E questo vale anche se non sei un abbonato, ma sei un semplice "esterno". Basterà pagare la quota di 4,49 euro (più 0,99 euro per la commissione Together Price), e avrai modo di vedere tutti i contenuti della piattaforma, e di essere riuscito a risparmiare su Netflix.

Va detto che nel lungo periodo Netflix potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a questi sistemi, anche se totalmente legali, pertanto ti consiglio a procedere all'acquisto di un pacchetto All-Inclusive.

Come risparmiare su Netflix: prova i pacchetti All-Inclusive!

Più che un modo su come risparmiare su Netflix, è un sistema per compensare alle spese e avere il massimo dei servizi.

Come abbiamo detto sopra, ci sono diversi modi su come risparmiare su Netflix. Se non hai avuto modo di condividere il piano Premium con altre persone, o trovi sconveniente avere un piano Base, anche se solo di 8 euro, l'unica soluzione è vedere di un pacchetto All-Inclusive.

Diverse compagnie e piattaforme multimediali hanno proposto negli ultimi anni diversi pacchetti che permettono l'accesso a più servizi streaming e on demand ad un prezzo molto conveniente.

Conveniente perché hai tutti questi accessi senza dover pagare il costo di ogni abbonamento e Piano, un po' come fanno le aziende dei trasporti con i propri abbonamenti misti, come abbiamo visto in un recente approfondimento.

Un modo su come risparmiare su Netflix ce lo propone TIM, con il suo pacchetto TIMVision. Prevede tre Piani d'acquisto, e ognuno permette l'accesso a più piattaforme streaming e on demand:

se acquisti TimVision con Netflix (Piano Standard), paghi 14,99 euro;

con (Piano Standard), paghi se acquisti TimVision con Netflix (Piano Standard) e Disney+, paghi 9,99 euro in anticipo per luglio, e 19,99 euro da agosto;

con (Piano Standard) e paghi in anticipo per luglio, e da agosto; se acquisti TimVision con Netflix (Piano Standard), Disney+, Infinity+ e DAZN, paghi 10 euro fino ad agosto, e 30,99 euro da agosto;

Come vedi, se ti interessa accedere anche a Disney+ o a DAZN, basterà scegliere il Piano e ti ritroverai non a spendere 30,99 euro, ma a risparmiare 45 euro!

Perché, a conti fatti, se tu pagassi separatamente, spenderesti:

13-18 euro per l'abbonamento Netflix (dal Base al Premium),

per l'abbonamento (dal Base al Premium), 9 euro per l'abbonamento Disney+,

per l'abbonamento Disney+, 8 euro per l'abbonamento Infinity,

per l'abbonamento Infinity, 30-40 euro per l'abbonamento DAZN (dal Base al Premium).

In totale: 60-75 euro al mese.

La convenienza è evidente! Anche perché sarà sempre più difficile trovare offerte del genere in futuro. Purtroppo non sarà più facile in futuro risparmiare su Netflix, o addirittura tentare di averlo gratis.

Come risparmiare su Netflix: ma non era gratis? Facciamo chiarezza!

Come risparmiare su Netflix al punto da averlo gratis? Se fossimo nel 2019 ci sarebbe un modo per avere Netflix gratis. Bastava registrarsi, e automaticamente la piattaforma ti garantiva un periodo di prova di 30 giorni.

Non avevi alcun impegno d'acquisto, nessuna caparra, nessun obbligo. Infatti in molti hanno abusato di questo stratagemma per avere Netflix gratis. E alla fine la piattaforma ha deciso per l'eliminazione di questo periodo di prova.

Oggi non è previsto l'accesso a Netflix gratis: già in sede di registrazione dovrai provvedere alla selezione di uno dei tre Piani, e pagare anticipatamente l'accesso. Dopo il primo acquisto, il pagamento avverrà in automatico, tramite domiciliazione bancaria.

Semmai l'unica maniera per avere Netflix gratis è tramite gift card. In diversi negozi puoi acquistare delle gift card del valore di 25-50 euro. Praticamente regali soldi a chi ha già un abbonamento a Netflix, o a chi vuole registrarsi e non ha i soldi necessari per la registrazione.

Come avrai ben capito, questo funziona solo se lo ottieni come regalo. Valuta come regalo per il tuo compleanno una gift card per Netflix.

Purtroppo nel lungo periodo i costi per l'abbonamento Netflix non faranno che aumentare. Come detto prima, s'è passati solo per le Premium da 12 euro a 18 euro! Anche se garantiscono una qualità video migliore e la condivisione tra dispositivi del proprio nucleo domestico, ti tocca pagare quasi più del doppio.