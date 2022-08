Forse non sai che puoi riutilizzare l'acqua del condizionatore, senza buttarla via evitando sprechi e risparmiando sulla spesa. Esistono almeno 5 modi per usarla.

Se hai un condizionatore in casa probabilmente hai sempre commesso un errore grossolano che ti ha impedito di risparmiare una cifra considerevole. Non si deve buttare assolutamente l'acqua di scarico perché può essere utilizzata per diverse finalità, ad esempio per stirare, senza bisogno di comprare al supermercato l'acqua distillata.

L’utilizzo del condizionatore - soprattutto a causa del gran caldo di quest'estate - si farà sicuramente sentire in bolletta (anche se non è l'elettrodomestico che consuma di più) ma con questi trucchi potrai risparmiare e salvaguardare l’ambiente.

Perché non si deve buttare l'acqua del condizionatore per risparmiare

Ogni condizionatore, in base a quanto viene utilizzato, accumula una certa quantità di acqua di scarico. La maggior parte delle persone, per inesperienza, tende a buttare questa importante risorsa perché non sa come utilizzarla in casa. Fortunatamente esistono una serie di utilizzi possibili che permettono di risparmiare qualcosa evitando inutili sprechi. Riutilizzare l'acqua è una buona abitudine che tutti dovrebbero avere, soprattutto in un periodo in cui si sente continuamente parlare di siccità. Dunque, non si tratta soltanto di una scelta legata al risparmio economico ma piuttosto del rispetto dell’ambiente e della lotta allo spreco idrico.

Sicuramente l'acqua di scarico dei condizionatori non è potabile, non si può bere o usare in cucina, tuttavia ha delle caratteristiche simili all'acqua distillata ed è fatta di umidità condensata. Con pochi trucchi geniali potrai usarla ancora e ancora senza gettarla via.

5 modi per usare l'acqua del condizionatore

Non commettiamo più il grosso errore di buttare e sprecare l'acqua. Per risparmiare soldi e riciclare basta seguire questi consigli e utilizzare l'acqua di scarico in uno dei modi seguenti:

stirare. Chi possiede un condizionatore non dovrà più comprare l'acqua distillata al supermercato da mettere nel ferro da stiro o usare quella del rubinetto (riducendo così, anche se in minima parte, lo spreco idrico e il peso della bolletta);

innaffiare fiori e piante, specialmente quelle grasse. Queste ultime non hanno bisogno di particolare nutrimento quindi l'acqua di scarico è particolarmente indicata;

pulire la casa, si può usare l'acqua del condizionatore per lavare i pavimenti o altre superfici domestiche con l’aggiunta di detersivo o prodotti per l’igiene vari;

chi ha un'automobile può usare l'acqua per riempire il radiatore o la vaschetta dei tergicristalli;

nelle vaschette deumidificartici dei termosifoni, dette anche "mangia umidità".

L'acqua di scarico del condizionatore, avendo delle proprietà simili a quella distillata, non contiene calcare per questo motivo il suo utilizzo in molti casi è consigliato rispetto all'acqua del rubinetto. Gli ambientalisti più incalliti potranno utilizzarla anche per scaricare il water, ricadendo al minimo i consumi e gli sprechi.

Leggi anche: Come risparmiare in bolletta, 3 cose che non ti aspetti