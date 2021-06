I bonus sono ormai entrati nella vita quotidiana di molti di noi, spesso necessari per far fronte al periodo complicato che stiamo vivendo. Durante l’estate, in particolare, sono in arrivo alcuni bonus (nuovi e non) che possono essere di grande aiuto per le famiglie italiane, soprattutto quelle con Isee basso (ma per alcuni l’Isee non serve!).

L’estate porta aria di bonus.

Molti sono i bonus confermati attraverso il Decreto Sostegni Bis, sintomo del fatto che il Governo vuole continuare a sostenere quelle famiglie italiane messe in grande difficoltà dal periodo di pandemia che abbiamo vissuto e che, ad ora, sembra essere in fase calante.

Sicuramente importante la conferma del bonus vacanze, tanto chiacchierato dopo il flop dell’anno scorso, ma non dimentichiamo il bonus per coprire le spese per i centri estivi, così come i bonus spesa in arrivo per i comuni ed il bonus tende da sole.

Una serie di aiuti economici che per alcune famiglie sono assolutamente vitali, in alcuni casi strettamente legati all’Isee, in altri indipendenti da questo strumento ma comunque concepiti innanzitutto per i nuclei familiari più bisognosi.

Tra Decreto Sostegni e Decreto Sostegni Bis le informazioni sono sicuramente tantissime, proviamo quindi a fare un po’ di ordine e a dare anche le tempistiche, laddove possibile, dei bonus in arrivo nel prossimo futuro.

Se fossi interessato ad approfondire queste tematiche, ti suggeriamo il canale “Redazione The Wam”, che offre contenuti quotidiani aggiornati e di semplice comprensione. In particolare, in questo video, viene offerta una vera e proprio guida per destreggiarsi tra i due Decreti del 2021 del Governo Draghi:

Bonus vacanze 2021: come funziona e per chi

Il bonus vacanze, l’anno scorso, è stato al centro dell’attenzione a causa del grande flop di cui è stato protagonista. Ci si aspettavano più richieste e, soprattutto, più utilizzi effettivi del bonus concepito dal Governo Conte II.

Ecco che con il Decreto Sostegni Bis il bonus è stato prorogato: chi può fare domanda, quindi?

Nessuno, perché non è ad ora stato proposto un nuovo bonus vacanze 2021, ma si è allungato il periodo in cui è possibile utilizzare i voucher già emessi per le famiglie italiane lungo il 2020. La nuova scadenza è giugno 2022, dopo che si era prolungato il bonus fino a fine 2021.

Dunque, ancora praticamente un anno per gli italiani per utilizzare (finalmente) il bonus vacanze. Ricordiamo che, secondo dati del Governo, dei 2,6 miliardi stanziati proprio per il bonus vacanze, solo una cifra di poco superiore agli 800 milioni è stata effettivamente utilizzata.

Un modo per rilanciare il turismo che, però, ad ora non ha sortito gli effetti desiderati. È chiaro che anche in ottica di una proposta di un nuovo bonus ciò è stato preso in considerazione: se il bonus avesse avuto successo l’anno scorso, di questi tempi ne avremmo già uno nuovo da poter richiedere. Così non è stato e dunque per ora lo sguardo del Governo è innanzitutto puntato sugli italiani che lo spenderanno proprio durante l’estate.

Bonus centri estivi 2021: cos’è e come funziona

Dopo aver parlato di un flop, purtroppo, passiamo ad un bonus che invece costituisce una vera e propria risorsa per molte famiglie italiane durante l’estate 2021.

Il bonus centri estivi, così nominato perché permette alle famiglie di recuperare la spesa sostenuta per mandare i figli nei centri estivi, è stato rinnovato e dunque sarà attivo anche quest’estate.

Si tratta di un vero e proprio concorso istituito dall’INPS, che lo ha preannunciato con queste parole: “Il presente bando di concorso è finalizzato ad offrire a minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni la possibilità di fruire di centri estivi in Italia, durante la stagione estiva 2021 (nei mesi di giugno, luglio, agosto, e fino al 11 settembre 2021).

Bonus centri estivi 2021: requisiti dei centri

Per poter usufruire del bonus centri estivi è necessario che la struttura sia sempre la stessa lungo le settimane estive ed è anche necessario che rispetti questi criteri, definiti dalla stessa INPS:

conforme ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente per Covid-19 e riferite alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti;

previsti dalla normativa vigente per Covid-19 e riferite alla gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti; conforme alle vigenti normative in materia di igiene e sanità , prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;

, prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti; adeguata in termini di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche ;

; dotata di locali al coperto dove organizzare l’accoglienza degli ospiti e conservarne gli eventuali effetti personali;

dotata di locali al coperto dove poter svolgere attività ludico-ricreative in caso di maltempo;

dotata di locale idoneo alla distribuzione e al consumo di pasti e di servizi igienici adeguati, attrezzati e accessibili;

e di servizi igienici adeguati, attrezzati e accessibili; dotata di spazi adeguati dove svolgere le attività esterne previste dal programma ludico-ricreativo-sportivo:

dotata di presidio di pronto soccorso.

Bonus centri estivi 2021: tempi e modi

La domanda andrà fatta sul sito dell’INPS e, oltre a fornire tutta la documentazione necessaria, si terrà conto come spesso accade in questi casi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Sulla base di questi dati l’INPS stilerà una graduatoria per assegnare 3.000 contributi fino ad un massimo di 100 euro a settimana per un massimo di quattro settimane (anche non consecutive).

La domanda deve essere trasmessa (seguendo le indicazioni presenti in questo documento) entro il 18 giugno 2021 e la graduatoria sarà poi pubblicata dall’istituto entro il 16 luglio, dunque quasi un mese dopo.

A quel punto si saprà chi potrà effettivamente accedere al bonus, recuperando quanto speso durante l’estate per permettere ai figli di frequentare un centro estivo.

L’importo del contributo, che come già anticipato dipende dall’Isee, è poi in percentuale rispetto a quanto speso, diminuendo dal 100% fino all’85% al crescere dell’Isee.

Bonus tende da sole 2021: l’estate a spese del Governo

Un’altra misura approvata dal Governo Draghi e valida per tutto il 2021 è relativa al bonus a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di tende da sole.

Un bonus sulla falsa riga dell’ecobonus, del bonus mobili e del celebre superbonus 110%. L’idea è sempre quella di incentivare le famiglie ad ammodernare la propria abitazione attraverso scelte più sostenibili dal punto di vista dei consumi e dal punto di vista ambientale.

Come sempre per questo genere di bonus, è necessario curare attentamente l’aspetto burocratico, conservando tutti i documenti necessari e rispettando le tempistiche imposte. È necessario anche effettuare il pagamento attraverso bonifico postale parlante o bonifico bancario, in modo che sia poi facile risalire a tutte le informazioni che confermino la natura dell’intervento effettuato e la compatibilità con il bonus stesso.

La copertura è del 50% fino ad una spesa massima di 60.000. Un tetto molto elevato rispetto alla tipologia di intervento, che permette di ottenere un credito d’imposta spalmato su dieci anni come di consueto per questo tipo di interventi.

Bonus tende da sole 2021: anche senza Isee!

Uno degli aspetti migliori di questo bonus è che non richiede una dichiarazione Isee. Dunque, è possibile accedervi per tutti, senza questo tipo di criterio.

Oltre al credito d’imposta, si può come sempre scegliere come alternativa lo sconto diretto in fattura, fermo restando le altre informazioni come la modalità di pagamento.

Gli interventi ammessi riguardano i costi sostenuti per l’acquisto di tende a rullo, tende da sole, tende esterne, oltre alle veneziane, persiane, frangisole, rientranti nella categoria a chiusure esterne. A queste si aggiungono anche quelle a chiusura interna, come i rulli avvolgibili, le zanzariere se dotate di schermatura solare, le tende a rullo per le serre e le tende in tessuto o con lamelle orientabili.

Una serie di interventi che, ancora una volta, sarà praticamente in parte a spesa del Governo. Il bonus, lo ricordiamo, è nato nel 2017 con detrazione fino al 65% e si è poi evoluto in quello attuale due anni fa, con la detrazione che è scesa al 50%. Anche la Legge di Bilancio 2021 l’ha confermato ed ecco quindi un altro “bonus estivo” per le famiglie italiane, per di più senza Isee.

Bonus spesa 2021: tutto nelle mani dei comuni

Ecco che arriva un altro bonus, non correlato con l’estate ma comunque confermato proprio in questi tempi, dopo l’approvazione del Decreto Sostegni bis. Il bonus spesa consiste in un aiuto alle famiglie più bisognose per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

Anche in questa occasione, il Governo ha ritenuto utile delegare ai comuni la scelta sulle modalità di domanda e di erogazione. Le situazioni nei comuni sono molto diverse tra loro, passando da piccoli paesi a grandi città, con situazioni demografiche decisamente eterogenee. Per questo motivo, i singoli comuni sono certamente più vicini ai cittadini a livello locale e dunque possono proporre il bonus con le dovute differenze.

I criteri principali restano legati al numero dei componenti del nucleo familiare ed in alcuni casi anche all’Isee ed alla situazione reddituale e patrimoniale in generale.

I fondi, che ammontano a 500 milioni di euro (l’anno scorso erano 400 milioni) arriveranno ai comuni al compimento di un mese del Decreto Sostegni Bis, cioè il 25 giugno.

Da quel momento, la palla passerà effettivamente ai comuni, che hanno molta autonomia nella decisione dei criteri, modi e tempi di assegnazione del bonus spesa alle famiglie italiane. Naturalmente, l’idea resta quella di fornire un aiuto tempestivo alle famiglie italiane che più ne hanno bisogno.

Bonus 2021 e prospettive future

Questa panoramica sui bonus aiuta a capire le forme di aiuto in arrivo (e non sono tutte!) nel periodo estivo e che dureranno fino alla fine del 2021. In attesa ovviamente di vedere quali altre misure concepirà il premier Mario Draghi durante questa fase di ripresa, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro.