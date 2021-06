Un bonus da 1.000 euro molto accessibile, semplice e chiaro. Per questo motivo, un bonus da non lasciarsi scappare per nessun motivo, in particolare considerando che non c’è incompatibilità con altre misure. Vediamo insieme come funziona, cosa comprende e quali sono i nodi ancora da sciogliere.

Un bonus prezioso, legato ancora una volta alla casa ed alla sua efficienza e sostenibilità. In quest’ultimo anno in particolare abbiamo infatti visto susseguirsi diverse forme di bonus e di aiuti verso i cittadini, ma a stupire più degli altri sono stati i tanti bonus destinati alla casa. Bonus non solo numerosi e generosi, ma anche facilmente accessibili grazie alla mancanza di un tetto per quanto riguarda l’Isee.

Un segnale decisamente importante su questo fronte è stato dato anche con la proroga del superbonus 110%, il più ricco in assoluto della famiglia dei bonus legati alla casa. Tutti bonus destinati alla casa, appunto, ed alla sua modernità, pensati dal Governo Conte II prima e dal Governo Draghi poi per rendere più moderne le case degli italiani (sappiamo che in Italia c’è un vero e proprio problema su tale fronte) e contemporaneamente incentivare i cittadini a investire in questo ambito, con la sostenibilità che sta diventando un tema sempre più importante e rilevante.

Vediamo allora come funziona questo bonus, cosa prevede e quali sono le informazioni meno note che qualcuno potrebbe essersi perso per strada. Inoltre, proviamo anche a capire quando sono in arrivo le famose circolari attuative (ed i decreti attuativi da parte del Governo) e cosa ci si prospetta in ottica futura, tra cronaca e realtà.

Nuovo bonus 2021: come funziona

Come funziona questo bonus, un po’ sconosciuto, legato alla casa?

Innanzitutto, lo chiamiamo bonus perché non sappiamo ancora che forma avrà esattamente (vedi il paragrafo “quando i decreti attuativi” per saperne di più), potrebbe trattarsi di una detrazione o di un vero e proprio bonus, dunque nell’attesa si farà riferimento ad esso in entrambe le modalità.

Il bonus riguarda gli interventi idrici, con l’obiettivo dichiarato chiaro e limpido: diminuire gli sprechi di risorse idriche, sempre più preziose ma anche sempre più accessibili (e dunque più sfruttate). Un fronte a cui il Governo attuale tiene molto, la sostenibilità ed anche più in generale l’impatto ambientale.

La cifra ammonta a ben 1.000 euro, anche se come detto non si conosce ancora l’esatta forma di erogazione. Nell’attesa, vediamo in cosa consiste questo bonus in maniera più specifica. Innanzitutto, i fondi messi a disposizioni ammontano a ben 20 milioni di euro, una cifra non troppo elevata che potrebbe anche finire presto. Potrebbe però trattarsi di una sorta di prova, per capire quanto successo riscontrasse la misura e fare nel frattempo delle ipotesi sulla sua proroga o su un eventuale rinnovamento della formula.

Certo è che un bonus da 1.000 euro avrebbe un impatto decisamente diverso rispetto ad una detrazione, esercitabile in 10 anni ed in ogni caso non in forma liquida ma appunto sottratta da quanto dovuto per l’Irpef.

Nuovo bonus 2021: interventi compresi

In attesa di capire che forma avrà questa misura, proviamo ad approfondire gli interventi che a quanto pare saranno ammessi all’interno del bonus idrico da 1.000 euro. Detto anche bonus bagno o bonus rubinetti, questa misura è entrata nella Legge di Bilancio 2021 e copre tutti quegli interventi che portano le componenti del bagno ad essere meno “sprecone”, cioè a contenere l’utilizzo di acqua ed a prevedere modi più efficaci per non sprecarne.

Nello specifico, si potranno sostituire i sanitari in ceramica dotati di apparecchi più moderno con scarico ridotto, oppure tutta la rubinetteria, il soffione della doccia e la colonnina mettendo sempre degli elementi più moderni e, per questo, con un flusso d’acqua più limitato e controllato.

Per quanto riguarda i sanitari in ceramica, il criterio è che abbiano una portata massima di scarico pari o inferiore a sei litri, con copertura delle spese anche per ciò che riguarda l’installazione del nuovo impianto e la dismissione di quello vecchio (oltre a coprire piccoli interventi di natura muraria per consentire l’installazione dei nuovi dispositivi).

Per quanto riguarda invece i rubinetti, l’intervento ha la stessa natura e copre quindi sia l’installazione di quelli nuovi che la dismissione di quelli vecchi, a patto che il nuovo dispositivo abbia una portata inferiore ai sei litri. Cifra che sale a nove per quanto riguarda invece i soffioni della doccia.

Nuovo bonus 2021: tra i bonus casa

Eccoci ancora una volta a discutere dei bonus casa: che significato hanno? Perché il Governo ci tiene così tanto? Quali sono i più consistenti e convenienti?

Si è capito che l’obiettivo principale è quello di rendere le case private più sostenibili, dando un incentivo ai cittadini più virtuosi in questo senso ma abituando anche i cittadini stessi a considerare i consumi minori non solo come elemento di risparmio economico, ma anche in termini di impatto ambientale.

L’abitudine a riflettere sull’impatto ambientale delle nostre azioni sta portando sicuramente benefici, ma le case private italiane in particolare hanno bisogno di una ventata di aria fresca. Questo perché, da recenti studi dell’Istat, le case italiane sono molto più vecchie della media europea e di questo ne risentono molto i consumi e la sicurezza.

Gli altri bonus per la casa, infatti, hanno questa stessa vocazione. Inseriti nelle Leggi di Bilancio degli ultimi anni, tutti puntano verso questa direzione. Il superbonus 110%, il più famoso, richiede un intervento trainante come per esempio il cappotto, che permette di mantenere meglio la temperatura dell’edificio e, quindi, risparmiare sui costi per il riscaldamento della casa. Stesso ragionamento si può fare per il bonus infissi, che permette di far mantenere meglio la temperatura all’abitazione oppure il sismabonus ed il bonus sicurezza in termini appunto di sicurezza dell’edificio.

Bonus che hanno quindi una ratio chiara a tutti e che stanno entrando sempre più nelle abitudini degli italiani, oltre al fatto che spingono un settore che ha fortemente risentito della pandemia, il settore edilizio, cosa che di certo male non fa (anzi, potrebbero essere considerati come i famosi “due piccioni con una fava” del detto).

In ultimo, questi bonus aiutano anche a rendere questi interventi “trasparenti” rispetto alle istituzioni, richiedendo sempre pagamenti con modalità tracciabili (bonifico bancario o bonifico postale parlante) e disincentivando ulteriormente interventi non registrati e pagati “in nero”, cioè senza fattura.

Nuovo bonus 2021: quando i decreti attuativi?

Ecco che arriva la parte spinosa: mancano i decreti attuativi.

Tra Decreto Sostegni Bis, altri decreti precedenti e varie misure arretrate (alcune proprio dalla Legge di Bilancio 2021) i decreti attuativi che ancora mancano all’appello sono tanti, si potrebbe dire troppi.

Decreti che non permettono di mettere in pratica alcune misure, in quanto devono prevederne forma, modi e tempi. Senza di essi le misure sono solo teoriche ed astratte, non c’è alcun riferimento per applicarle e metterle in pratica. Questi decreti quando arriveranno? Difficile dirlo, perché è difficile anche ipotizzare una scala d’importanza fra essi.

Vedremo come i muoverà il Governo nelle prossime settimane, considerando anche che il cambio di Esecutivo non ha sicuramente giovato ai tempi ed alle procedure tecniche e burocratiche. Il lato positivo è che questo Governo, guidato da Mario Draghi, si è mostrato piuttosto incline a portare avanti le tante proposte fatte dal Governo precedente, crollato in maniera rapida ed in parte inaspettata.

Una coerenza ed una continuità sicuramente ragionevoli, in attesa di capire quali altri battaglie porterà avanti questo Governo in relazione anche alla propria possibile durata, visto che una volta che verrà votato il nuovo Presidente della Repubblica ci sarà la possibilità di far sciogliere le camere.

Nuovo bonus 2021: prospettive future

Non corriamo troppo, però. Ad ora non ci sono segni di cedimento di questo Governo, considerata anche l’impossibilità per Mattarella di sciogliere le Camere. Le prospettive non sono però delle migliori dal punto di vista delle misure di aiuto, perché l’evolvere positivo della pandemia nell’ultimo mese ha portato il Governo a fare considerazioni molto realistiche ed in parte sorprendentemente vicine.

La fine del blocco licenziamenti, per esempio, ma anche lo stop ai vari contributi e bonus erogati per i lavoratori più in difficoltà durante la pandemia ne sono una prova. Pare che dopo il Decreto Sostegni Bis, entrato in Gazzetta Ufficiale il 25 maggio scorso, bisognerà attendere un bel po’ prima di vedere altre azioni di questo genere.

L’Esecutivo si prenderà il tempo di vedere come procedono le cose, lasciando trascorrere l’estate. Da un lato, se queste misure dovessero finire nel dimenticatoio sarebbe solo un bene, nel senso che significherà che la pandemia sarà definitivamente un qualcosa del passato. C’è però anche da fare i conti con la realtà, con il mondo del lavoro martoriato che potrebbe subire un ulteriore mazzata (la fine del blocco licenziamenti, appunto) ed anche il problema delle pensioni, volendo guardare, che sembra non sbloccarsi mai. Informazioni contrastanti a riguardo sono filtrate nelle ultime settimane, soprattutto perché non c’è una soluzione che possa accontentare i sindacati ed i partiti in maniera congiunta.

Tanti fronti, tante “battaglie” diverse, tanti punti di vista. Vedremo cosa accadrà, consapevoli che la fine della pandemia non è ancora realtà ma è più di tutto una possibilità ed una speranza. Nel frattempo, la campagna vaccinale prosegue spedita e, al netto dei vari problemi e delle polemiche che l’hanno accompagnata, il Generale Figliuolo sta portando a compimento il proprio progetto. Saremo in ogni caso pronti ad aggiornarvi su tutti gli sviluppi riguardanti sì i bonus, ma anche i famosi Decreti attuativi mancanti ed anche le novità in termini di occupazione e pensioni.