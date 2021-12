Un sacco di novità in arrivo per chi vuole conseguire una nuova patente, A, B oppure quella per guida professionale (la CQC).

Da sempre l'indipendenza arriva con la patente!

Ogni ragazzo arrivato ai 18 anni chiede di poter conseguire la patente e iniziare a guidare ma sia superare gli esami per conseguire la patente che pagare i costi legati a questo passe-partout per la libertà sembrano un'impresa titanica!

Ma la patente può voler dire anche un'opportunità lavorativa importante, a maggior ragione che ultimamente si parla tanto di come certe categorie di autotrasportatori sono difficili da trovare e da assumere nel mondo del lavoro.

Cosa sta cambiando nel mondo della patente? Dai nuovi quiz fino ai bonus per prendere le patenti di qualifica professionali CQC, vediamo quali sono tutte le novità più importanti della fine di questo 2021!

La Patente A e B: il temutissimo esame di guida!

Proprio dall'esame di guida il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, presieduto dall'economista Enrico Giovannini, ha iniziato la sua grande rivoluzione!

L'hanno chiamano mini, che fa pensare ad una facilitazione ma non è tutto oro quello che luccica!

In particolare, è la procedura burocratica per conseguire la patente di categoria A e B a vedere una novità, nella prova d'esame!

Le patenti A e B sono quelle che permettono di guidare motocicli, moto e automobili (comprese quelle utilizzabili dai 16 anni in su).

Da sempre la prova d'esame, sia scritta che pratica, è sempre stata temuta.

Test infiniti ripetuti centinaia di volte spesso non bastavano per poter imparare tutte le nozioni del Codice della Strada.

La novità sul test per la patente partirà da lunedì 20 dicembre.

In particolare, il numero dei quiz della prova teorica passando da 40 domande a risposta multipla vero o falso a sole 30 domande a risposta multipla sempre col format vero o falso.

A diminuire però non è solo il numero di domande ma anche il tempo a disposizione. Dai canonici 30 minuti si passerà ad una prova più rapida, di 20 minuti!

Se finora le modifiche sembrano essere molto positive, la parte negativa arriva adesso.

Infatti, la modifica più temuta, ma anche inevitabile a detta dei tecnici vista la facilitazione, è relativa al numero di errori consentiti.

Se prima infatti era possibile sbagliare 4 domande, adesso si passerà ad un massimo di 3 errori per test. Con il quarto errore scatterà automaticamente la bocciatura.

La prova verrà somministrata sempre in forma informatizzata,su pc o tablet, con domande scelte in maniera casuale da una banca dati e a risposta vero o falso.

Con queste nuove modalità di esame, se prima gli esaminatori quotidianamente riuscivano a svolgere quattro sessioni di esame, adesso si potrebbe arrivare anche a sei sessioni, se non addirittura otto, andando a snellire anche i tempi di attesa per chi si iscrive e a snellire la burocrazia in generale per l'accesso alla prova teorica.

Sembra esserci anche un'altra novità in via di definizione, cioè un sistema di riconoscimento facciale utile all'autenticazione di coloro che si sottoporranno all'esame. La tecnologia è per l'appunto in via di definizione

....è in corso l'attivazione di un nuovo modello operativo che, al fine di consentire ai candidati l'accesso all'aula d'esame, prevedere l'esecuzione di un software di riconoscimento facciale, dell'attività di identificazione degli stessi per il tramite di parametri biometrici.

Le novità per questa nuova versione del test sono state inserite nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 9 dicembre 2021.

Successivamente, è stata la Motorizzazione a prendere atto di questa nuova novità inserendola in una circolare.

Per completezza, in questa circolare non si parla solo del nuovo test ma anche di proroghe che sono state deliberate in merito a patenti o fogli rosa scaduti.

Infatti, nel caso in cui la patente risulti scaduta tra il 1° giugno 2021 e il 30 giugno 2021, la validità sarà di 10 mesi. Nel caso in cui la patente invece risulterà scaduta tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 si avrà una proroga fino al 31 marzo 2021!

Va precisato infine che le novità per il momento riguardano le sole patenti A e B, ma che l'introduzione delle nuove norme per il Codice della Strada, riguardano tra le altre cose, le nuove sanzioni previste mentre si utilizzano dispositivi al volante, le auto elettriche e il foglio rosa esteso ad un anno. Non è impossibile quindi ipotizzare novità anche nei test per le altre patenti.

Il test della patente: il vero scoglio da superare!

Curioso e interessante da approfondire sono le statistiche in merito proprio al test!

Sappiamo infatti che dopo il test teorico, c'è un test di pratica che però da un'analisi fatta da AutoScout24, sembra essere il problema minore.

Ad essere il vero problema è proprio il test teorico.

Secondo i dati del 2020 a passare il test pratico per la patente B è una percentuali pari all'87,8%, circa 424.752 cittadini mentre per quanto riguarda il test di teoria, gli idonei si fermerebbero al 70,2%, quindi poco meno di un terzo di chi prova l'esame no riesce a superarlo.

Tra le regioni a più alto tasso di bocciatura abbiamo il Lazio col 36,3%, seguito da la Liguria e la Campania. I dati migliorano leggermente per Emilia Romagna e Veneto.

Il consiglio che tutti quelli che hanno già preso la patente sempre danno è di fare tantissimi quiz in continuazione, per allenare quanto più la memoria.

A tal proposito, sono stati rilasciati dal ministero i nuovi quiz patente B 2022-2023 ed è possibile utilizzare un simulatore online.

Le schede sono anche valide per le patenti A e A1.

Se studiare la teoria è importante, esercitarsi con i test è fondamentale per riuscire a superare il grandissimo scoglio del test teorico, poichè spesso le domande si ripetono ed essendo estratte casualmente, chi può dirlo che non capitino domande già note?

E questo Bonus Patente cos'è?

Sempre nel decreto Infrastrutture, si parla di un bonus destinato ai giovani di età inferiore ai 35 anni che vogliono prendere la patente e/o l'abilitazione CQC e lavorare come autotrasportatori.

Il Bonus in questo caso che verrà riconosciuto è un rimborso spese fino ad un massimo di 1.000 euro per chi rispetterà determinati parametri.

La scelta di introdurre questo Bonus è per sbloccare nuovi posti di lavoro che soprattutto nel periodo Covid hanno subito molte polemiche. Sono mesi che sentiamo di difficoltà nel trovare autotrasportatori abilitati, anche per sostituire coloro i quali non intendono vaccinarsi.

Il Governo ha così deciso di stanziare un rimborso spese per chi decide di intraprendere questo percorso lavorativo così ampio che andrebbe quindi non solo a coprire posti di lavoro scoperti ma anche a creare nuovi posti di lavoro per i più giovani.

Per quanto riguarda i requisiti, il bonus è destinato ai giovani fino ai 35 anni e a coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza o altri ammortizzatori sociali.

Il contributo non può superare il 50% delle spese sostenute e quest'ultime devono essere documentate e riconosciute fino al 30 giugno 2022.

Questo Bonus fa ben sperare nell'inserimento di tanti giovani nel mondo del lavoro.

Per poter percepire il contributo è necessario che il richiedente dimostri di aver stipulato, entro e non oltre 3 mesi dal conseguimento della patente, un contratto di lavoro come conducente nel settore dell'autotrasporto per un periodo di almeno 6 mesi.

Quindi capiamo come questa figura sia fortemente richiesta, se si dà per scontato che conseguito il titolo di abilitazione, si possa trovare il lavoro in meno di 3 mesi.

Altre novità legate al settore dei trasporti eccezionali, sono legate a semplificazioni e agevolazioni per i veicoli in dotazione alla protezione civile o agli enti del terzo settore ai quali è consentito l'uso di un rimorchio.

In particolare, bisogna specificare che la CQC è diventata obbligatoria per tutti.

La licenza CQC non è più necessaria solo a chi svolge l'attività di autotrasportatore ma per tutti coloro che guidano con patenti:

C1

C

C1E

CE

D1

D

D1E

DE

Con il termine CQC si intende la "Carta di Qualificazione del Conducente" cioè una abilitazione di guida professionale.

Questa qualifica, introdotta dall'Unione Europea con la Direttiva 2003/59/CE, certifica il possesso delle capacità professionali per svolgere l'attività di autotrasportatore.

Questa CQC quindi, non è una patente speciale, quanto piuttosto una certificazione obbligatoria per tutti coloro i quali conducono veicoli di massa superiore a pieno carico a 3,5 tonnellate destinati al trasporto di merci o persone.

La CQC non si può prendere da privatista, è infatti obbligatoria la frequenza di un corso organizzato da una scuola guida autorizzata e l'esame va sostenuto presso la sede della Motorizzazione più vicina.

Con l'introduzione dell'obbligo per tutti, di fatto si toglie la qualifica di guida professionale per estenderla a tutti coloro i quali posseggono le patenti sopracitate.

Altre novità del Decreto Infrastrutture

Come avevamo anticipato, queste non solo le uniche novità riguardanti i trasporti.

In particolare:

La validità del foglio rosa passa dai 6 ai 12 mesi , novità già decisa durante la pandemia COVID per evitare problematiche ai ragazzi che dovevano sostenere il loro esame pratico di guida, adesso questa decisione è diventata definitiva





, novità già decisa durante la pandemia COVID per evitare problematiche ai ragazzi che dovevano sostenere il loro esame pratico di guida, adesso questa decisione è diventata definitiva L'esame di guida per la patente B potrà essere ripetuto per 3 volte.

Più multe amministrative nei confronti di chi si esercita senza istruttore : le multe partiranno da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi





: le multe partiranno da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi Innumerevoli nuove norme sul Codice della Strada e semplificazioni in materia di trasporti eccezionali e particolari agevolazioni

In conclusione, questo Governo sta rivoluzionando ogni campo, dai Bonus edilizi alle Infrastrutture e la Mobilità.

Non si può certamente dire che il Premier Draghi e coloro i quali sono stati scelti da lui per dirigere i vari ministeri non stiano dando un grandissimo contributo per rendere l'Italia economicamente più ricca ma soprattutto per aiutare i cittadini a riqualificarsi a livello sia formativo che lavorativo.