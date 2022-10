Prendiamo spunto da un articolo sul tema pubblicato sul blog del giornalista Nicola Porro -e al quale rimandiamo per conoscere tutti i dettagliati calcoli dei costi, consumi e loro rapporto con i benefici-per illustrare quali sono i vantaggi dell’energia nucleare rispetto a quella eolica e solare.

Vantaggi che ovviamente si mettono in risalto nel momento in cui si vuole avallare la propria scelta in favore del nucleare in Italia, a scapito di energia eolica e solare.

Dibattiti sempre più accesi, vista l’urgenza di trovare fonti rinnovabili alternative al gas metano nonché la necessità di rendere il nostro Paese più autonomo nei confronti di quelli che forniscono tale materia prima fossile.

Che cos’è l’energia nucleare pulita

Quando si parla di energia nucleare, senza dubbio gli aggettivi che è possibile scegliere per definirla sono pulita ed economica. Il terzo che però, in contemporanea, salta in mente è anche “pericolosa”. Analizzeremo questo ultimo aspetto nel paragrafo conclusivo di questo articolo.

Il nucleare si considera energia pulita perché le emissioni sono pochissime e quello che si vede uscire dalle centrali non è certamente gas nocivo bensì solo vapore acqueo.

L’energia nucleare inoltre è economica, dal momento che i costi per la produzione dell’energia sono bassi e, a ogni modo, nettamente inferiori a quelli relativi ai combustibili fossili.

Sicuramente il costo iniziale di realizzazione e installazione dell’impianto è più elevato, però c’è da considerare che una centrale nucleare dura anche cinquant’anni quindi, al netto dell’ammortamento, risulta più conveniente rispetto a tutti gli altri sistemi di produzione energetica.

Il calore di una centrale nucleare deriva dall’energia degli atomi. Nello specifico, si tratta di uranio, bombardato da grandi quantità di energia, che si divide a livello di atomo e genera calore.

Tale tecnica si definisce fissione nucleare.

Nel momento in cui ciò avviene, si sprigiona una grande quantità di energia ma anche di radioattività che quindi va gestita, come analizzeremo.

Nucleare vs energia solare o eolica: 5 motivi per preferirla

Uno studio condotto da tre ricercatori dell'Università di Groningen dimostra come risulti molto più conveniente per le tasche dei contribuenti investire nelle centrali nucleari invece che solo sulle energie solare ed eolica.

Tutti coloro che sono a favore dell’introduzione dell’energia nucleare tra le fonti sfruttabili per la transizione ecologica hanno colto la palla al balzo, portandolo anche nel dibattito che attualmente è in corso in Olanda.

Infatti si discute proprio di questa possibilità e il Parlamento Europeo sarà presto chiamato a pronunciarsi (e anche noi discuteremo del nucleare in Italia).

Il punto, in parole semplici e chiare, è questo. L’energia solare ed eolica è vero che sono pulite e rinnovabili e riescono a fornire un loro importante contributo per ridurre i prezzi dell’elettricità e la necessità di approvvigionamento di gas.

Però, non sono stabili. Infatti la produzione di energia dipende molto dalle condizioni meteorologiche, motivo per cui non sono affidabili e non permettono di auspicare uno scenario futuro che sia veramente privo di risorse energetiche fossili.

Grazie al nucleare invece si produce notte e giorno energia, e senza alcun riferimento al meteo del giorno.

La produzione di energia nucleare richiederebbe meno sussidi governativi, rispetto a quanto si sta investendo per quella solare ed eolica.

E dal momento che i sussidi si pagano, e sono i contribuenti a farlo, ecco che il vantaggio economico dei reattori nucleari è innegabile.

Ricapitolando, i cinque motivi per preferire il nucleare a solare ed eolico sono:

il nucleare è più stabile e affidabile, perché la produzione è continua e costante

a parità di investimento, il nucleare produce 4 e solare ed eolico producono 1

sempre a parità di investimento iniziale, il nucleare dura anche 50-60 anni, contro i 20-30 anni degli altri sistemi

a parità di energia prodotta, il nucleare fa risparmiare 8 miliardi all’anno allo Stato, quindi meno tasse e più budget da destinare altrove

un solo reattore riuscirebbe a soddisfare più città: l’equivalente in eolico prevede più di 5.000 pale, che è tantissimo in termini economici e deturpa inevitabilmente il paesaggio.

Sottolineiamo che i vantaggi qui riportati sono illustrati in modo semplice e quindi con approssimazione. Per un’analisi precisa e più dettagliata, rimandiamo alla lettura dei dati dell’articolo già citato in introduzione.

Quanto è sicuro il nucleare in Italia

Sentire parlare di nucleare per tanti è sinonimo di bomba nucleare a portata di mano e pronta ad esplodere.

In realtà, i rischi legati alla realizzazione di questo genere di impianti sono altri.

L'energia nucleare è una delle fonti di energia più sicure in termini di morti per unità di energia prodotta. Il carbone, il petrolio, il gas naturale e l'energia idroelettrica hanno tutte causato più morti per unità di energia generata rispetto al nucleare, per via dell'inquinamento atmosferico e degli incidenti.

Pensando ad incidenti come quello di Chernobyl è evidente che la preoccupazione sale ma in realtà si tratta di centrali con scarsa manutenzione e ormai da sostituire.

I reattori di nuova generazione sono altamente sicuri.

Tra gli aspetti negativi più evidente resta però quello relativo alla gestione delle scorie radioattive. Su questo non c’è altra soluzione che stoccarle in depositi geologici e sia l’Unione Europea che gli USA sono al lavoro per trovare il massimo livello di sicurezza, da questo punto di vista.

C’è poi da considerare che i costi iniziali di realizzazione sono elevati e questo spesso scoraggia da qualsiasi tentativo. E anche le scorte di uranio da utilizzare, per quanto notevoli, non sono comunque infinite.

Infine, si è sempre temuto che un reattore nucleare potesse diventare un’arma distruttiva di massa ma scongiurando sempre l’idea che ci potesse ancora essere una guerra di tale portata, ai giorni nostri. Purtroppo però ciò sta accadendo e una centrale nucleare in mano ai terroristi diventa davvero un disastro mondiale.