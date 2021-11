Sono in arrivo nuovi buoni spesa in moltissimi comuni italiani, che consentiranno nuovi aiuti alle famiglie più in difficoltà. Si tratta di un sostegno che esiste già da diversi mesi, e le cui erogazioni vengono gestite dai singoli Comuni. In questi giorni in molte città italiane sono disponibili nuovi buoni per la spesa alimentare, e nel frattempo stanno arrivando anche interessanti bonus INPS per diversi ambiti. Vediamo in questo articolo i bonus previsti per gli ultimi mesi del 2021!

Grazie alle nuove erogazioni di fondi specifici, stanno arrivando nuovi buoni spesa in alcune città italiane, gestiti interamente dai Comuni, per le famiglie che si trovano in difficoltà economica. Si tratta di un sostegno aggiuntivo per l'acquisto di beni di prima necessità, come i prodotti alimentari.

I buoni spesa sono stati una risorsa fondamentale per molti cittadini anche con l'arrivo dell'emergenza sanitaria, e continuano ad essere richiesti in vari comuni d'Italia. Si tratta di un sostegno economico che viene garantito dai singoli comuni con modalità specifiche per l'accesso, e per cui viene data priorità a chi si trova in una situazione fragile o chi ha un reddito basso.

Attualmente in moltissime città italiane stanno arrivando nuovi buoni spesa per le famiglie in difficoltà, e molti comuni ne stanno dando notizia per permettere ai cittadini di accedervi. Un esempio è il comune di Anzio, nella Regione Lazio, che garantisce nuovi buoni spesa percepibili attraverso la tessera sanitaria, come spiega Ilcaffe.tv:

"Dal Comune è stato disposto l’utilizzo di € 332.179,79 per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di generi di prima necessità che potranno essere spesi in supermercati ed esercenti del territorio, appositamente individuati, utilizzando una piattaforma informatica o un dispositivo elettronico."

Si tratta di fondi messi a disposizione esclusivamente per i buoni spesa, per garantire ai cittadini bisognosi un ulteriore aiuto in questo delicato periodo. Al momento infatti sono ancora molte le famiglie che si trovano in difficoltà a causa della crisi economica sopraggiunta con l'arrivo del Covid-19, e moltissimi comuni stanno garantendo aiuti di diverso tipo, come i buoni spesa.

Tuttavia non sono le uniche forme di sostegno disponibili al momento, perché sono ancora presenti per questi ultimi mesi alcuni bonus INPS interessanti che riguardano tutti. In particolare, anche i pensionati potranno presto ricevere erogazioni aggiuntive alla pensione, grazie al bonus Natale predisposto dall'INPS per determinate circostanze. Vediamo in questo articolo quali sono i principali comuni italiani a garantire i buoni spesa, e quali sono i nuovi bonus INPS disponibili ai cittadini.

Buoni spesa: quanto spetta a famiglia

I buoni spesa consistono in un intervento straordinario del governo che ha introdotto questa misura per sostenere i cittadini che si trovano in difficoltà economica a causa dell'arrivo dell'emergenza sanitaria e della conseguente crisi, anche del mercato del lavoro.

I buoni spesa sono però gestiti interamente dai comuni, quindi le famiglie per poterli richiedere devono presentare domanda direttamente al comune di residenza, se rientrano tra i possibili beneficiari. Questi buoni sono finalizzati alla copertura delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità, come i prodotti alimentari, e non possono essere utilizzati per altre finalità. Tra i possibili acquisti che si possono fare con i buoni spesa, rientrano anche farmaci e medicinali di diverso genere, considerati beni di necessità.

Forse non tutti sanno che questi buoni sono utilizzabili in base alle regole stabilite dai singoli comuni, non ci sono norme uguali per tutti. Inoltre l'accesso ai buoni spesa garantisce un risparmio se gli acquisti vengono effettuati prettamente presso i negozi convenzionati con l'iniziativa, che vengono indicati dai singoli comuni.

Ma quanto spetta in termini di erogazione alle famiglie italiane? L'importo è molto variabile, e nalla sua definizione concorrono anche le caratteristiche del nucleo famigliare, come ad esempio il numero di componenti, come spiega un articolo recente di Ticonsiglio.com:

"In base alla precedente normativa, l’importo del buono acquisto ha mediamente un valore di 300 euro, tuttavia può variare da circa 100/200 euro fino a 500/600 euro. I bonus più elevati vengono generalmente assegnati ai nuclei familiari più numerosi."

Si tratta quindi di buoni che possono garantire uno sconto più o meno alto sull'acquisto di beni alimentari, per cui le maggiori erogazioni sono garantite a chi si trova maggiormente in difficoltà e alle famiglie più numerose. Per garantire le erogazioni, i comuni si avvalgono di richiedere alle famiglie qual è lo stato reddituale o la situazione di difficoltà specifica, anche analizzando e confrontando il valore ISEE della famiglia.

Buoni spesa: domanda online

I comuni propongono le proprie normative per stabilire come erogare i buoni spesa, che tuttavia vengono garantiti in tutta Italia alle famiglie più in difficoltà. Per accedere a questi sconti, in quasi tutti i casi i cittadini devono provvedere ad effettuare una domanda online, che permette l'accesso ai buoni tramite presentazione telematica delle informazioni salienti della famiglia.

I siti web dei comuni italiani rendono disponibili al pubblico tutte le informazioni che riguardano i nuoni spesa, e ogni comune indica nello specifico come fare per procedere alla presentazione della domanda, che può avvenire online. In alternativa, è possibile recarsi presso il comune di residenza per chiederne il funzionamento.

Fondamentale per poter procedere con la domanda online è la residenza nel comune a cui si presenta la domanda, ed è necessario avere alcune informazioni essenziali: l'ISEE del nucleo famigliare, le informazioni sullo stesso, come il numero di componenti e le caratteristiche, la situazione lavorativa e reddituale, eventuali sostegni aggiuntivi percepiti, e così via. Prima di fare domanda ai buoni spesa, come accade già per altri sostegni, come i bonus INPS, è consigliato avere con sé tutte le informazioni specifiche.

Non tutti i comuni propongono la modalità telematica per fare domanda dei buoni spesa, perché i più piccoli possono ad esempio decidere di mettere a disposizione dei cittadini un numero di telefono da contattare, oppure un orario indicato per recarsi al comune.

In ogni caso il Comune si occuperà di comunicare la conferma di accettazione delle richieste, e indicherà la modalità per recepire i buoni spesa e le indicazioni sull'importo degli stessi.

Buoni spesa: i Comuni

Vediamo da vicino quali sono le nuove erogazioni previste per questi giorni dai Comuni italiani dei buoni spesa. Alcuni buoni spesa mirati al Natale sono disponibili al Comune di Napoli, con un aumento dell'importo fino a 200 euro, contro i 150 messi a disposizione in precedenza, come spiega Fanpage.it:

"Da oggi, 22 novembre 2021, i Caf e le attività commerciali di vendita di beni di prima necessità possono aderire all'iniziativa dei Bonus Spesa per Natale, che da quest'anno passano a 200 euro per famiglia (l'anno scorso erano stati di 150 euro)."

Si tratta di nuovi buoni che vengono erogati tramite modalità telematica, per cui i cittadini devono munirsi di SPID per poter procedere alle richieste. Napoli non è l'unica città in cui sono nuovamente disponibili i buoni spesa, anche in vista del Natale. Sono nuovamente disponibili buoni anche per la città di Brindisi, che ha deciso di garantire gli aiuti a tutte le famiglie con reddito inferiore a 750 euro nel mese di settembre 2021.

Si tratta di una modalità per erogare i bonus spesa ben definita, a cui si potrà accedere anche in questo caso unicamente presentando una richiesta per via telematica. Il Comune sta già ricevendo in queste ore moltissime domande di accesso ai buoni spesa, e la città è disponibile a erogarne altri in futuro, mettendo in campo altri fondi.

Anche il comune di Chieti non è da meno, e in questi giorni sta presentando le comunicazioni sulle disposizioni per accedere ai nuovi buoni spesa, a copertura delle necessità economiche dei cittadini più in difficoltà. Anche in questo caso la fascia ISEE di reddito è indispensabile per individuare i possibili percettori della misura di sostegno, e anche in questo caso verranno proposti i nomi dei negozi convenzionati.

Bonus INPS e bonus Natale: nuovi aiuti

Oltre ai buoni spesa, il Natale degli italiani verrà sostenuto anche da una misura rivolta ai pensionati. Si tratta del noto bonus Natale, di cui molto si parla. Il bonus INPS in questione garantisce un'erogazione aggiuntiva alla pensione per tutti i cittadini che recepiscono importi di pensione minima.

Questo significa che il mese di dicembre è caratterizzato da erogazioni di alto importo per i pensionati italiani, in particolar modo per chi riceve la pensione minima. Si tratta di 154,94 euro in più rispetto alla normale erogazione mensile, che vanno a sommarsi anche alle cifre che moltissimi riceveranno in aggiunta a causa della tredicesima.

Per chi è in pensione quindi, dicembre sarà un mese più ricco, e bisogna ricordare anche che moltissimi possono ancora chiedere la pensione in anticipo, per gli ultimi mesi di novembre, in base alle decisioni prese recentemente per l'emergenza sanitaria.

Il bonus Natale non è di per sé un nuovo aiuto, perché già esiste da tempo. Si tratta di un bonus aggiuntivo al Natale nato appositamente per chi riceve la pensione minima. Tuttavia non è l'unico sostegno aggiuntivo previsto per dicembre, con erogazione da parte dell'INPS.

Ancora per il mese di dicembre infatti viene garantito l'assegno unico temporaneo, e tutte le misure già presenti in precedenza che riguardano i neo genitori: dal bonus mamma ai diversi sostegni per le famiglie con figli, come le detrazioni fiscali per i figli a carico. Tuttavia dal 2022 questi bonus verranno sostituiti dall'assegno unico, che garantirà erogazioni mensili ai beneficiari, con figli fino al ventunesimo anno di età.

Infine va ricordato che recentemente è arrivata una novità anche per quanto riguarda i percettori del reddito di cittadinanza, che potranno beneficiare di un'erogazione aggiuntiva nel momento in cui decidono di avviare un'attività autonoma. Si tratta di un incentivo all'autoimprenditorialità di chi è senza lavoro, e che di fatto continua a percepire l'RdC.

L'erogazione aggiuntiva segue criteri specifici, ed è piuttosto interessante per chi desidera cimentarsi in un'attività autonoma. Tuttavia questo particolare bonus va richiesto entro e non oltre 12 mesi dall'inizio di ricezione del reddito di cittadinanza.