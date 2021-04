Nuovi bonus in arrivo dalle Regioni: per il mese di aprile sono previsti altri due ristori da 600 euro e da 1000 euro destinati ai lavoratori dello spettacolo, agli stagionali, ai lavoratori del settore turistico e alle Partite Iva che hanno risentito della crisi pandemica. Gli aiuti regionali sono previsti da appositi bandi: ecco i principali, a chi spettano e come si richiedono.

Sei un libero professionista e vorresti capire come investire in borsa per far crescere il tuo capitale? Clicca qui e scopri le 7 REGOLE SEGRETE che ti faranno arricchire investendo in azioni in borsa.

Aprile è un mese di nuovi bonus: oltre al Decreto Sostegni, approvato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che da piena attuazione a una serie di misure a sostegno di lavoratori e imprese, sono in arrivo anche ulteriori nuovi bonus da 600 e 1.000 euro dalle Regioni. In particolare, Lombardia e Lazio sono i due territori in pole per gli aiuti ai cittadini.

I bonus spettano a particolari settori produttivi colpiti duramente dalla crisi pandemica e vanno ad aggiungersi ai sostegni ricevuti a livello nazionale (al bonus collaboratori sportivi e al bonus da 2.400 euro per i lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo): per esempio, sono destinati ai lavoratori dello spettacolo, del turismo, lavoratori domestici e titolari di partita IVA.

Quali sono i nuovi bonus da 600 e 1.000 euro erogati dalle Regioni e a chi spettano? Dagli aiuti per i lavoratori autonomi e per le Partite Iva agli aiuti per il settore del turismo e dello spettacolo, fino al bonus baby sitter regionale e (in alcuni casi) al bonus per le badanti e le colf. Ecco tutte le misure che si possono richiedere a livello regionale.

Nuovi bonus 600 e 1.000 euro: quali Regioni riguardano

I nuovi bonus da 600 e 1.000 euro sono stati banditi a livello regionale e riguarda in particolare il Lazio e la Lombardia. Questi aiuti non si sostituiscono a quelli erogati a livello nazionale, ma vanno ad aggiungersi ad essi e sono ad essi compatibili.

Esistono dei termini massimi entro i quali richiedere i bonus da 600 e da 1.000 euro, oltre a una serie di requisiti da rispettare per effettuare le richieste: andiamo a vedere, nel dettaglio, quali sono gli aiuti, a chi spettano, come si richiedono e tutte le informazioni utili.

Nuovi bonus 600 e 1.000 euro: quali sono e a chi spettano?

Il Lazio ha stanziato 30 milioni di euro per finanziare una serie di bonus a livello regionale: le domande sono aperte dal 6 aprile e si possono inoltrare seguendo le istruzioni riportate sul sito della Regione.

Tra i bonus 600 euro banditi dal Lazio ci sono 5 aiuti destinati a cinque categorie produttive e lavoratori:

Colf e badanti;

Collaboratori sportivi;

Partite Iva;

Lavoratori della cultura e dello spettacolo;

Lavoratori del settore turistico.

La Regione Lombardia, invece, ha previsto un bonus 1.000 euro una tantum per i lavoratori autonomi privi di Partita Iva: la misura rientra nel pacchetto della Dote Unica Lavoro - Quarta Fase e amplia i beneficiari originariamente indicati nella dote. Il bonus è erogato al netto delle trattenute fiscali, in quanto equiparabile a un reddito da lavoro dipendente.

I destinatari del bonus 1.000 euro erogato dalla Regione Lombardia sono:

Lavoratori autonomi privi di Partita Iva con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d’autore;

Lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Bonus 600 euro Lazio: i dettagli e i requisiti per richiedere gli aiuti

Tutti i bonus sopra elencati spettano alle categorie di lavoratori indicate nei rispettivi bandi, che riportano anche una serie di requisiti da rispettare per poter richiedere gli aiuti.

Il bonus colf e badanti da 600 euro è riservato a tutti i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione di rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020;

lavoro settimanale pari ad almeno 10 ore o superiore;

riduzione dell’orario di lavoro o sospensione a causa della pandemia da Covid-19.

Il bonus per i lavoratori della cultura e dello spettacolo (in aggiunta al contributo da 2.400 euro a livello nazionale), sempre da 600 euro, invece, spetta alle seguenti categorie di lavoratori, che a causa della pandemia hanno dovuto sospendere la loro attività:

attività creative, artistiche e di intrattenimento;

attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

attività editoriali, fotografiche, di produzione cinematografica, video, registrazioni musicali e sonore;

interpreti della prosa e dell’audiovisivo.

Il bonus per i collaboratori sportivi (che si va ad aggiungere al contributo nazionale fino a 3.600 euro) è destinato ai lavoratori in possesso di un contratto di collaborazione (o altre tipologie e forme contrattuali) impiegati in:

federazioni sportive nazionali;

discipline sportive associate;

enti di promozione sportiva;

società e associazioni sportive dilettantistiche;

che a causa della pandemia di Covid-19 hanno ridotto o cessato la propria attività.

Il bonus per i lavoratori del settore turistico (sempre in aggiunta agli aiuti nazionali) da 600 euro è destinato alle seguenti categorie di lavoratori:

operatori impiegati in attività di alloggio, servizi e ristorazione;

agenzie di viaggio e tour operator;

attività di noleggio;

attività di servizio alla persona come benessere, bellezza, agenzie matrimoniali;

operatori del settore fieristico, congressuale e aereoportuale;

operatori dei servizi di animazione e tempo libero.

Infine, è previsto anche un contributo a fondo perduto fino a 600 euro per i lavoratori autonomi e le ditte individuali titolari di Partita Iva (attiva tuttora e prima del 23 febbraio 2020). I requisiti per accedere a questi aiuti sono i seguenti:

operatività della ditta o del lavoratore nel Lazio;

iscrizione alla Gestione separata dell’INPS o ad altre forme di cassa previdenziale;

reddito complessivo annuale non superiore a 26 mila euro (da considerare il reddito complessivo conseguito nel 2020).

Bonus 1.000 euro Lombardia: i dettagli e i requisiti per richiederlo

Il pacchetto di aiuti stanziato dalla Regione Lombardia si rivolge in particolare ai lavoratori autonomi privi di Partita Iva. Attraverso la Dote Unica Lavoro – Quarta fase, è possibile avere accesso a contributi a fondo perduto fino a 1.000 euro una tantum a titolo di indennità di partecipazione.

I destinatari, come detto sono tutti i lavoratori autonomi privi di Partita Iva con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti di autore, oltre a lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per tutte le informazioni aggiuntive e dettagliate sul progetto è possibile visitare il sito istituzionale della Regione.

Nuovi bonus 600 e 1.000 euro: come presentare la domanda e scadenze

Come precedentemente precisato, esistono delle scadenze e delle modalità attraverso le quali richiedere gli aiuti: alcune domande sono già state aperte e sono state previste scadenze precise. Ecco un piccolo schema che riassume tutte le date:

il bonus 600 euro colf e badanti Lazio si può richiedere dalle ore 9 del 6 aprile attraverso l’apposito sportello, previa registrazione;

attraverso l’apposito sportello, previa registrazione; il bonus 600 euro per i lavoratori della cultura e dello spettacolo della Regione Lazio si può richiedere dalle ore 9 del 7 aprile visitando questa pagina;

visitando questa pagina; il bonus 600 euro destinato ai collaboratori sportivi della Regione Lazio è richiedibile a partire dalle ore 9 dell’8 aprile su questa pagina;

su questa pagina; il bonus 600 euro destinato ai lavoratori del settore turistico si può richiedere dalle ore 9 dell’8 aprile su questa pagina;

su questa pagina; i contributi a fondo perduto destinati ai lavoratori autonomi e ditte individuali titolari di partiva Iva della Regione Lazio si possono richiedere dalle ore 10.00 dell’8 aprile e fino alle ore 18.00 di venerdì 7 maggio visitando questo sito.

Per quanto riguarda i bonus 1.000 euro una tantum previsti dalla Regione Lombardia, le scadenze da rispettare sono riportate sul sito istituzionale. In particolare, sono previste due fasi:

nella prima fase occorre presentare la domanda di Dote Unica Lavoro – aperta dall’11 dicembre 2020 e fino alle ore 12 del 30 aprile 2021 – per poter aderire a uno dei percorsi erogati. Tale domanda permette anche di partecipare a un programma di formazione;

di Dote Unica Lavoro – aperta dall’11 dicembre 2020 e – per poter aderire a uno dei percorsi erogati. Tale domanda permette anche di partecipare a un programma di formazione; nella seconda fase, invece, è possibile presentare la domanda per beneficiare dei contributi a fondo perduto. Le richieste sono aperte dall’11 febbraio 2021 e fino alle ore 12 del 30 giugno 2021. Si potrà presentare la domanda soltanto dopo aver svolto almeno 10 ore di attività formativa.

Per inviare le domande del bonus Lombardia è necessario accedere alla piattaforma dedicata e sfruttare una delle seguenti modalità di accesso:

credenziali personali SPID ;

; Tessera Sanitaria o Carta Nazionale dei Servizi con PIN dispositivo.

Bonus baby sitter dalle Regioni: quali sono e a chi spettano

Oltre ai bonus sopra elencati, alcune Regioni italiane hanno stanziato dei fondi per finanziare il bonus baby sitter destinato alle famiglie che rispettano determinate condizioni economiche e sociali, in attesa anche dell’arrivo dell’assegno unico per i figli 2021.

Ecco un rapido elenco delle Regioni e dei benefici che si possono richiedere: