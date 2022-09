Decreto aiuti ter: quali sono i nuovi bonus in arrivo per le famiglie? Non solo bonus 150 euro con ISEE sotto i 20.000 euro, ma anche nuovi sconti sulle bollette, e rifinanziamento di numerose agevolazioni in vigore: bonus tv, trasporti e psicologo. Ecco tutti i nuovi bonus in arrivo con il decreto aiuti ter: quali sono, a chi spettano e come funzionano.

Il Governo guidato da Mario Draghi – a pochi giorni dalle elezioni 2022 – ha approvato il nuovo decreto aiuti ter, un provvedimento che vale 14 miliardi di euro e che permette di contrastare nuovamente la crisi energetica e i rincari: quali sono i nuovi bonus in attivo?

Tutti parlano del nuovo bonus 150 euro per le famiglie con un ISEE sotto i 20.000 euro, ma sono stati introdotti anche nuovi aiuti per contrastare il caro bollette, oltre ad essere potenziate numerose agevolazioni già esistenti: per esempio, il bonus psicologo, il bonus tv e il bonus trasporti.

Ecco quindi tutti i nuovi bonus in arrivo con il decreto aiuti ter: le novità, le conferme e i nuovi finanziamenti per contrastare questa crisi energetica ed economica.

Nuovi bonus in arrivo con il decreto aiuti ter: le misure

I temi affrontati dal decreto aiuti ter appena approvato dal Governo sono tantissimi: a partire dal caro energia, con nuovi bonus e aiuti per le famiglie e le imprese, fino agli ultimi rincari del periodo sui generi alimentari e sui carburanti.

Ci sono alcuni nuovi bonus in arrivo per i cittadini: in primis un contributo una tantum da 150 euro per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro contro l’inflazione e il caro bollette; ma anche una nuova soglia ISEE per accedere al bonus bollette. E ancora: crediti di imposta per le imprese, i bar e i ristoranti; oltre al finanziamento di numerosi bonus già in vigore.

Sempre nel decreto aiuti ter sono confluiti gli stanziamenti per il Servizio Sanitario Nazionale, 400 milioni da distribuire alle Regioni e alle Province autonome per permettere di sostenere gli aumenti del costo dell’energia elettrica nelle strutture ospedaliere.

Non mancano i sostegni alle aziende agricole (190 milioni di euro) e nuovi finanziamenti per le scuole paritarie (10 milioni di euro).

Nuovi bonus in arrivo: 150 euro alle famiglie con ISEE sotto 20.000 euro

Ma partiamo da uno dei nuovi bonus in arrivo più discussi nelle ultime ore: che cos’è questo contributo una tantum da 150 euro che spetta solo alle famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro?

Il Governo ha deciso di finanziare un nuovo aiuto per le famiglie e per i pensionati, al pari del bonus 200 euro, ma restringendo la platea di beneficiari. Infatti, pare che il nuovo bonus 150 euro anti inflazione si rivolga a coloro che possiedono un ISEE sotto i 20.000 euro (anziché i 35.000 euro richiesti precedentemente), per includere una platea di circa 22 milioni di persone.

Non ci sono ancora particolari dettagli su questo nuovo bonus in arrivo, ma già sappiamo che i 150 euro dovrebbero essere pagati nel mese di novembre per coloro che ne hanno diritto. Seguiranno provvedimenti specifici per chiarire i requisiti, le modalità di richiesta e i tempi di pagamento.

Nuovi bonus in arrivo: novità e aiuti contro il caro bollette

Un’altra novità importante del decreto aiuti ter è l’estensione del bonus bollette, ovvero l’innalzamento della soglia ISEE che permette di accedere agli sconti su luce e gas.

Come anticipato da numerose agenzie, il Governo ha deciso di estendere lo sconto sulle utenze domestiche a un numero maggiore di famiglie: dopo il primo innalzamento dell’ISEE a 12.000 euro (con il decreto Ucraina), il decreto aiuti ter porta a 15.000 euro il limite di reddito utile per accedere al bonus luce e gas.

Non solo: viene data la possibilità di rateizzare il pagamento delle bollette fino a un massimo di sei mesi, per riuscire a contrastare la crisi energetica e andare incontro alle famiglie in difficoltà economica.

Per quanto riguarda il bonus bollette per i disabili, come ha chiarito la ministra Erika Stefani, è stato istituito un fondo apposito con 100 milioni di euro all’anno: in tal modo, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi che gestiscono servizi sociosanitari e sociali avranno modo di mitigare gli aumenti del costo dell’energia elettrica registrati nell’ultimo periodo.

Tutti i bonus potenziati dal decreto aiuti ter: psicologo, tv, trasporti

Infine, il decreto aiuti ter ha potenziato numerosi bonus attualmente in vigore: grazie ai nuovi stanziamenti di risorse si potranno ottenere aiuti maggiori per risparmiare su diverse spese.

Per esempio, sono stati stanziati altri 25 milioni di euro per potenziare il bonus psicologo: questo sostegno, introdotto dal decreto Milleproroghe, ha permesso alle famiglie con ISEE basso o alto di ottenere dei voucher da 200 a 600 euro da spendere per la prenotazione di sedute di terapie gratuite.

Sempre grazie a un nuovo finanziamento, anche il bonus tv per le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro viene potenziato: lo sconto sull’acquisto di un nuovo televisore o di un nuovo decoder passa da 30 a 50 euro. Restano invariati i requisiti e le modalità di presentazione della domanda.

Infine, anche il bonus trasporti è stato potenziato con ulteriori 10 milioni di euro: dopo la presentazione di un gran numero di domande (730 mila stando ai dati del Ministero del Lavoro) per ottenere il rimborso di 60 euro sull’abbonamento ai mezzi pubblici, il Governo ha confermato la possibilità di ottenere il bonus fino al 31 dicembre 2022.