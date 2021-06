Dalla RC auto gratis al bonus matrimoni, dal voucher per piscine e palestre ai tamponi gratis per richiedere il Green Pass: quali sono i nuovi bonus in arrivo per le famiglie? Ecco gli emendamenti presentati al decreto Sostegni bis e i possibili sostegni in arrivo per i cittadini.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Il Parlamento è al lavoro per l’introduzione di nuovi bonus per tutti: tra gli emendamenti al decreto Sostegni bis, oltre alla possibile esenzione dalla prima rata dell’Imu per i proprietari di immobili soggetti al blocco sfratti, rientrano anche moltissime agevolazioni per famiglie e cittadini.

A causa della pandemia le auto sono rimaste ferme in garage: ecco, dunque, l’idea di istituire una polizza RC auto gratis per due mesi! Avete in programma un matrimonio? Arriva la detrazione del 25% sulle spese per il banchetto fino a un massimo di 25 mila euro. E ancora: tamponi gratis per richiedere il Green Pass ed esonero per i bambini di 6 anni, voucher per l’attività sportiva e bonus sanitari.

Come riporta Il Messaggero:

a disposizione del Governo, per fronteggiare gli oltre 500 emendamenti presentati al decreto Sostegni bis, ci sono quasi 800 milioni di euro.

Dalle auto ai matrimoni, dalle piscine ai tamponi gratis: quali sono i nuovi bonus in arrivo per le famiglie? Esistono limiti ISEE o si possono richiedere senza un limite reddituale? Andiamo a scoprire quali sono i nuovi aiuti per le famiglie, a chi spettano e come si richiedono.

Decreto Sostegni bis, nuovi bonus in arrivo?

Grazie agli 800 milioni a disposizione del Parlamento, sono quasi 500 gli emendamenti proposti per l’introduzione di nuovi bonus e agevolazioni per le famiglie e i cittadini- Il Governo intende rafforzare le misure anti-Covid e per farlo ha proposto ulteriori emendamenti al decreto Sostegni bis.

Avevamo già parlato dell’esenzione Imu o dei ristori per i proprietari di immobili soggetti al blocco degli sfratti, ma non si tratta che di uno delle tante proposte in discussione alla Commissione Bilancio.

Tra le altre proposte vi sono nuovi bonus in arrivo per i cittadini: polizza Rc auto gratis, bonus matrimoni, tamponi gratis, assistenza psicologica, voucher piscine e persino la proroga del Superbonus 110% al 2023. Il Parlamento sta pensando anche a un rifinanziamento del bonus auto, in particolare degli incentivi per euro 6 diesel o benzina, andati a ruba: le risorse necessarie a tal fine sarebbero pari a 400 milioni di euro. Infine, si penserebbe anche a un rifinanziamento della cassa integrazione a fronte della proroga del blocco dei licenziamenti (sul quale non c’è ancora intesa nella maggioranza), ma questo capitolo è ancora tutto da scrivere.

Andiamo con ordine e identifichiamo le priorità del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tesoretto da 4 miliardi di euro

L’introduzione dei contributi a fondo perduto per le Partite Iva è stata un sostegno importante per una serie di lavoratori autonomi che hanno potuto ottenere opportuni ristori e sostegni da parte del Governo. Tuttavia, rispetto alle attese, sono stati “consumati”, ovvero erogati, contributi inferiori a quelli previsti. Il risparmio stimato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è di almeno 4 miliardi di euro. Un tesoretto che potrebbe essere impiegato per estendere gli aiuti e le misure anti-Covid-19.

È allo studio, infatti, la possibile estensione dei contributi a fondo perduto anche alle Partite Iva che abbiano registrato compensi superiori a 10 milioni di euro, ma entro i 15 milioni di euro. Un altro punto sul quale sta battendo il Parlamento e alcune forze politiche in particolare, è la sospensione dei versamenti di giugno per i soggetti Isa: si tratta delle rate Irpef, Ires e Irap.

Ma Il Ministero dell’Economia ha le idee chiare sullo sfruttamento del tesoretto: una buona parte andrà riservata al capitolo fiscale, con la previsione di una nuova sospensione delle cartelle esattoriali fino a settembre e la possibile estensione delle rate arretrate. Inoltre, si punta anche a un nuovo finanziamento della legge Sabatini, che riguarda la richiesta di finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese per rinnovare le attrezzature.

Superbonus 110%, prorogato al 2023?

Iniziando a parlare di bonus, è importante la discussione in corso tra le file del Governo in merito alla possibile proroga del Superbonus 110% fino al 2023. Se ne parla da mesi, ma un accordo ancora non c’è. Dal bipartisan arriva anche la proposta di estendere le detrazioni anche agli alberghi.

Il Movimento 5 stelle, invece, ha proposto l’introduzione di un Superbonus 110% per le imprese, ovvero la possibilità di cedere il credito di imposta approvato e poi cassato dalla Ragioneria di Stato per le coperture.

Un tema strettamente collegato è ancora il caro prezzi delle materie prime, a fronte del quale i partiti chiedono l’introduzione di opportune misure correttive.

Bonus affitti, estensione fino a fine anno?

Un altro tema di discussione è il bonus affitti, ovvero il credito di imposta destinato a tutte le attività che sono rimaste chiuse a causa del Covid e che perciò hanno registrato importanti cali di fatturato.

Il bonus affitti permette di ottenere una detrazione fiscale fino al 60% sul canone di locali adibiti ad uso commerciale. La misura era stata confermata dalla Legge di Bilancio 2021 fino al 30 aprile 2021, ma i beneficiari erano stati gradualmente esteso dai successivi decreti economici.

In particolare, i partiti hanno chiesto la proroga della detrazione fino a fine anno, o almeno fino al mese di settembre, oltre all’estensione del bonus affitti anche ai locali adibiti a ristorazione, quelli del comparto tessile e alle fiere.

Bonus matrimoni e altre agevolazioni

La Lega ha proposto, inoltre, l’introduzione di un bonus matrimoni, ovvero un’agevolazione che permette di recuperare il 25% delle spese sostenute per il banchetto e per l’organizzazione della festa, fino a un massimo di 25 mila euro. I matrimoni, come sappiamo, sono rimasti bloccati a causa del Covid e finalmente è possibile tornare a sposarsi nel rispetto di tutte le normative vigenti.

Anche gli altri partiti hanno chiesto l’introduzione di opportuni sostegni per il settore wedding, mentre alcuni chiedono l’erogazione di assegni appositi per il comparto.

Sempre la Lega ha proposto anche una detrazione per gli acquisti di opere derivanti da giovani artisti italiani. La riduzione sarebbe pari al 15% del reddito oppure una sorta di 5 per mille.

Polizza auto gratis, voucher per lo sport, riduzione delle tasse

Ulteriori misure allo studio sono l’introduzione di due mesi della Rc auto gratis per tutti i veicoli che sono rimasti fermi in garage nel corso del lockdown.

È allo studio della maggioranza anche l’introduzione di un buono da 300 euro per svolgere attività sportiva, per esempio nelle piscine o nelle palestre, colpite dall’emergenza Covid-19. Tra le tasse dovute, invece, spunta la proposta di riduzione del porto di fucile da caccia.

Per quanto riguarda i settori più colpiti dall’emergenza Covid, come il circo, il settore degli spettacoli viaggianti o le giostre, si pensa all’introduzione dell’Iva al 4% sul prezzo dei biglietti. Eventualmente si potrebbe pensare anche all’esenzione dal pagamento dei Vigili del Fuoco in presenza agli spettacoli.

Ci sono poi alcuni esponenti politici che puntano all’istituzione di appositi fondi dedicati alle discoteche, all’animazione nei villaggi, al settore pirotecnico o ai birrifici artigianali.

Green pass e tamponi gratis: la novità

Dal 1° luglio 2021 il Governo ha previsto l’arrivo del Green Pass europeo, il documento che permette di viaggiare anche oltre i confini nazionali e che verrà sfruttato anche per partecipare ai matrimoni. Per ottenerlo, però, è necessario:

essere guariti dal Covid-19;

dal Covid-19; aver eseguito la vaccinazione contro il Covid-19;

contro il Covid-19; aver eseguito un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti e aver ottenuto un risultato negativo.

Allo studio del Governo vi sarebbe la possibilità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni e la previsione di effettuare tamponi gratuiti per coloro che dovranno richiedere il Green Pass per viaggiare.

Ulteriori misure e bonus allo studio del Governo

In conclusione, c’è anche chi vorrebbe introdurre una sorta di “contributo di solidarietà” da detrarre ai compensi dei parlamenti o delle alte cariche dello Stato in favore delle attività chiuse a causa del Covid.

Per fronteggiare il caos e il traffico autostradale in Liguria, invece, si punta all’abolizione dei pedaggi; mentre per sovvertire gli effetti causati dal lockdown nella salute psichica e psicologica delle persone alcuni esponenti partitici puntano a sviluppare l’assistenza psicologica sia nelle scuole sia tra le fasce più deboli della popolazione.

Interessante la proposta di Lupi di istituire un fondo appositamente dedicato ai vedovi Covid, che garantisca un assegno da 800 euro al mese per coloro che non possiedo alcun altro sostegno economico. Diversi emendamenti propongono poi lo smaltimento delle liste di attesa per patologie non inerenti il coronavirus: la proposta di Mammì è l’introduzione di una detrazione fiscale pari al 50% per le spese per la procreazione assistita in caso di ritardo superiore a 6 mesi per l’assistenza.

I bonus in arrivo a luglio

Mentre si attende l’approvazione del decreto Sostegni bis e la sua conversione in legge (con eventuali novità su bonus e agevolazioni), sono in arrivo ulteriori nuovi bonus – questi sono ormai ufficiali – a luglio 2021.

Dal 1° luglio 2021, in particolare, le famiglie con figli fino a 18 anni a carico potranno richiedere l’assegno unico, la misura “ponte” in attesa dell’entrata a pieno regime del bonus per i figli da gennaio 2021. L’assegno unico per i figli ha un importo variabile al variare del reddito della famiglia e prevede importi maggiorati dal terzo figlio o in presenza di ragazzi con disabilità.

Sempre dal 1° luglio 2021 arriva anche l’aumento degli importi degli assegni al nucleo familiare: l’Inps ha già aggiornato le tabelle e ha aperto i rinnovi delle richieste.

Infine, da luglio 2021, parte (seppur in ritardo) il bonus sociale automatico che permette di ottenere uno sconto in bolletta sulla luce, sull’acqua e sul gas. I beneficiari sono i nuclei familiari che si trovano in condizioni di disagio economico o fisico e che possiedono i requisiti necessari previsti dalla legge.