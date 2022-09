Nuovi Bonus spesa pronti per essere richiesti da subito. Sono molti i Comuni italiani che hanno pubblicato sul proprio sito internet ufficiale il bando contenente le indicazioni per usufruire di una nuova tranche di buoni a settembre. Uno di questi garantisce alle famiglie residenti più di 500 euro presentando domanda entro il 6 ottobre 2022. Ecco chi sono i fortunati destinatari che potranno richiederlo solo con ISEE.

Uno di questi garantisce alle famiglie residenti più di 500 euro presentando domanda entro il 6 ottobre 2022. Vediamo subito chi sono i fortunati destinatari che potranno accedere al voucher solo con ISEE.

A settembre è ancora possibile richiedere al proprio Comune di residenza nuovi Bonus spesa. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo a tutte le famiglie in generale, soprattutto a quelle composte da più persone.

Mentre l’Italia pare avvertire il duro colpo della stangata sulle bollette attesa proprio a settembre e ad ottobre, alcuni nuclei familiari possono contare sull’aiuto economico offerto dai comuni per quanto concerne le spese di prima necessità.

L’importanza dei Bonus spesa ormai la conosciamo benissimo: grazie alla predisposizione di sostegni economici mirati ad agevolare le spese per l’acquisto di prodotti di prima necessità, ma non solo, le famiglie hanno potuto in qualche modo resistere alla crisi economica scatenata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Quasi superata la pandemia, però, le famiglie si sono trovate subito a dover fare i conti con un’altra emergenza, questa volta scaturita dal conflitto Russia Ucraina ancora in corso.

Gli ultimi mesi e quelli all’orizzonte non saranno sicuramente facili da superare, almeno fino a quando la guerra non arriverà ad una tregua che permetterà all’Europa tutta di ristabilire l’ordine economico ormai sfuggito di mano.

Prezzo del gas alle stelle, impennata dei prezzi dei beni di consumo e caro bollette stanno letteralmente mettendo in ginocchio gli italiani sempre più costretti a stringere la cinghia per arrivare a fine mese sani e salvi.

Anche i supermercati pagano il prezzo di una crisi economica che fa lievitare i prezzi dei beni di consumo: dai banconi agli scaffali, dal reparto frutta alla macelleria, tutto arriva a costare di più.

Terminati gli aiuti del Governo per fronteggiare la crisi dovuta alla pandemia ci pensano i Comuni a non interrompere il flusso dell’erogazione di nuovi Bonus spesa più che indispensabili in questo periodo di crisi.

Molte amministrazioni comunali hanno infatti dato l’ok alla distribuzione di nuovi Bonus spesa fino al 31 dicembre 2022.

Altri Comuni, invece, hanno di recente pubblicato sul proprio sito internet ufficiale l’apertura di una nuova finestra temporale deputata all’accoglimento delle domande per i nuovi Bonus spesa di settembre/ottobre 2022.

Un Comune in particolare garantisce ai suoi residenti Buoni spesa per più di 500 euro, prendendo in considerazione l’ISEE e la composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

Vediamo di quale si tratta, quali sono le soglie ISEE da rispettare e come presentare domanda entro il 6 ottobre.

Nuovi Bonus spesa al via, più di 500€ da subito solo con ISEE: domande fino al 30/09

Senza dilungarci troppo su altre cose, cerchiamo di dare una risposta al seguente quesito: qual è questo Comune italiano in cui si potranno presentare le domande per ottenere il riconoscimento dei nuovi Bonus spesa?

Da subito e fino al 6 ottobre 2022 è data la possibilità ai residenti nel Comune di Todi, in provincia di Perugia, di inoltrare la richiesta per partecipare al bando di concorso che mette a disposizione nuovi Bonus spesa per più di 500 euro.

Come la maggior parte dei Bonus spesa messi in campo dai Comuni italiani, anche il diritto al riconoscimento dei nuovi Bonus spesa offerti dal Comune di Lodi è vincolato al rispetto di specifiche soglie ISEE.

Nello specifico, i voucher di spesa verranno assegnati ai richiedenti sulla base dell’ultima dichiarazione ISEE o ISE corrente.

Nuovi Bonus spesa al via, più di 500 euro solo con ISEE: a chi spettano e tutti gli importi

Veniamo ora ai beneficiari. Stando a quanto riportato nell’avviso per la concessione del Buono Spesa (Delibera di Giunta Comunale n. 255 del 25 agosto 2022), possono presentare domanda di ammissione ai nuovi Bonus spesa per più di 500 euro tutte le famiglie residenti nel Comune di Todi, purché rientranti nei seguenti scaglioni ISEE:

Fino a 12.000 euro se la famiglia è composta da uno ad un massimo di tre componenti;

euro se la famiglia è composta da uno ad Fino a 15.000 euro se la famiglia conta al suo interno almeno 4 componenti;

euro se la famiglia conta al suo interno Fino a 20.000 euro per i nuclei familiari composti da 5 o più membri.

Detto questo, passiamo agli importi stabiliti ancora una volta in base alla composizione numerica della famiglia richiedente.

Nuovi Bonus spesa di 90 euro andranno alle famiglie composte da un solo membro, mentre una coppia potrà usufruire di un voucher di spesa di 180 euro.

All’aumentare del numero di componenti il nucleo familiare aumenta anche l’importo dei nuovi Bonus spesa offerti dal Comune di Todi per settembre/ottonbre 2022.

Una famiglia di 3 persone potrà fare richiesta per l’ottenimento di 270 euro di Bonus spesa. Dai 4 membri in poi il Bonus crescerà di 90 euro per ogni persona in più appartenente alla famiglia.

Cosa significa questo? Che i residenti nel Comune di Todi potranno ricevere più di 500 euro di Bonus spesa in base alla composizione del proprio nucleo familiare.

Come presentare domanda per accedere ai nuovi Bonus spesa 500 euro

Presentare domanda per beneficiare dei nuovi Bonus spesa messi a disposizione dal Comune di Todi è abbastanza semplice.

Le domande vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: comune.todi@postacert.umbria.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo dal Comune stesso.

La scadenza da osservare per la presentazione delle domande è fissata la 6 ottobre 2022.