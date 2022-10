È da poco arrivata la conferma di una nuova tranche di bonus spesa, che daranno la possibilità ai cittadini di risparmiare decine di euro sugli acquisti. Si tratta di un’iniziativa abbastanza particolare. Scopriamo dove e come richiedere l’agevolazione.

I bonus spesa possono a pieno titolo essere considerati tra le agevolazioni più apprezzate dagli italiani. Infatti, consentono di ottenere prodotti e beni di prima necessità con un forte taglio delle cifre previste, dato che i negozi convenzionati consentono di pagare gli importi per mezzo dei buoni in questione.

Questa tipologia di agevolazione ha avuto un ruolo fondamentale nel periodo della pandemia di Covid-19. Il Governo ha infatti concesso dei fondi straordinari per aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Ora che l’emergenza sembra essere finita, comunque, i Comuni continuano a confermare tale tipologia di bonus per sostenere i nuclei familiari residenti.

In quest’ottica, è di recente stato confermata una nuova tranche di buoni.

In arrivo nuovi bonus spesa, un regalo alle famiglie anche senza ISEE in questo Comune

Tra i Comuni che hanno confermato l’erogazione di nuovi bonus spesa entro la fine del 2022 abbiamo il Comune di Concordia sulla Secchia, in provincia di Modena.

Il piccolo Comune ha da poco reso pubblico il bando che prevede l’assegnazione di bonus spesa per le famiglie residenti. In questo modo, si prevede di agevolare non solo le famiglie, ma anche gli esercenti.

In realtà, iniziative simili vengono prorogate di anno in anno, da prima dell’avvento della pandemia. Nel 2012, infatti, Concordia fu colpito da eventi sismici dal 20 al 29 maggio. Dunque, nel tentativo di rilanciare l’economia del Comune, l’amministrazione di propone ogni anno di individuare quali imprese potranno entrare a far parte degli esercenti dove spendere i bonus spesa comunali.

Per quanto riguarda le famiglie, queste riceveranno i buoni indipendentemente dall’ISEE. Una volta ricevuti, non potranno essere spesi, in quanto si dovrà attendere il periodo natalizio per poterne fruire presso gli esercenti convenzionati. Non a caso, l’amministrazione comunale ha denominato la propria iniziativa “Concordia Natale 2022”.

Ogni famiglia residente entro i confini comunali riceverà due bonus spesa, ognuno dei quali ha un valore di 5 euro totali.

I voucher ricevuti potranno essere spesi presso gli esercenti selezionati dal Comune e aderenti al bando, ma solo a fronte di un limite di spesa ben stabilito: 15 euro minimi.

Il Comune di Concordia ha stanziato un fondo da 15.000 euro, tramite il quale salderà gli esercenti che aderiranno all’iniziativa.

Cosa prevede il bando pubblicato dal Comune

Entrando più nel dettaglio del bando bonus spesa del Comune di Concordia, è bene sottolineare che le limitazioni di cui abbiamo parlato si riferiscono ad un solo buono.

Sarà cioè possibile utilizzare un solo buono su una spesa minima da 15 euro, senza la possibilità di cumulare i due buoni ricevuti.

Secondo quanto disposto dal bando ufficiale, del quale è possibile prendere visione sul sito ufficiale comune.concordia.mo.it, i buoni potranno essere spesi solo in determinati esercizi commerciali, ossia:

negozi fisici di vendita al dettaglio;

artigiani che operano nei settori alimentari e non, ma anche chi offre servizi alla persona;

attività di pubblici esercizi.

Sono incluse, tra l’altro, anche le farmacie tra i negozi di vendita al dettaglio.

Ad ogni modo, l’elenco esatto degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa non è ancora noto. Il bando relativo ai commercianti è infatti ancora aperto: gli interessati hanno tempo fino al prossimo 17 ottobre 2022 per inviare al Comune la domanda di partecipazione per esercenti.

Procedura per richiedere i bonus spesa: ecco come le famiglie potranno averli

Per quanto riguarda la procedura di richiesta dei bonus spesa del Comune di Concordia sulla Secchia, i residenti non devono effettuare alcuna operazione, almeno per il momento.

L’amministrazione ha infatti stabilito che i residenti regolari entro i confini comunali potranno ricevere i due buoni previsti direttamente presso il proprio domicilio.

I bonus spesa verranno infatti spediti, in formato cartaceo a mezzo di posta ordinaria, durante i primi giorni del prossimo mese di dicembre 2022.

I buoni ricevuti potranno essere utilizzati per tutto il mese. L’amministrazione comunale di Concordia ha anche posto un termine ultimo per l’utilizzo dei bonus spesa di cui ci siamo occupati. Questi avranno validità solo fino al 31 dicembre 2022.

Prima di concludere, vogliamo fare una precisazione: i bonus spesa, come già accennato in apertura, sono gestiti a livello comunale. Dunque, anche i non residenti presso il Comune di Concordia potranno avere diritto ad ottenere i propri.

Solo per fare qualche esempio, sono attualmente attivi i bandi del Comune di Grottaglie e del Comune di Todi.

Basta verificare data di attivazione, requisiti e modalità di richiesta consultando il sito istituzionale del proprio Comune.

