Nuovo Bonus 1.000€ per queste famiglie con soli 3 requisiti e domande fino al 30 settembre

Nuovo Bonus 1.000 euro a famiglia pronto per essere richiesto. Una nuova chance da cogliere al volo è offerta ai nuclei familiari con figli a carico. Basta soddisfare solo 3 requisiti per beneficiare del contributo. Ecco quali sono e come presentare domanda entro il 30 settembre 2022.

Nuovo Bonus 1.000 euro a famiglia pronto per essere richiesto. Una nuova chance da cogliere al volo è offerta ai nuclei familiari con figli a carico. Basta soddisfare solo 3 requisiti per beneficiare del contributo. Ecco quali sono e come presentare domanda entro il 30 settembre 2022.

Una nuova misura va ad unirsi al variegato panorama dei contributi interamente dedicati alle famiglie italiane.

Se l’Assegno Unico ed Universale ha dato inizio ad una vera e propria rivoluzione nell’ambito delle agevolazioni in passato erogate ai nuclei familiari dall’INPS (Bonus Bebè, Bonus mamma domani, ANF e il pacchetto delle detrazioni fiscali per le famiglie con figli di età inferiore ai 21 anni) ora confluite tutte nell’AUU, è altrettanto vero che i Bonus indirizzati ai genitori non sono venuti meno nel 2022.

Che l’Assegno Unico e Universale abbia riscosso un grande successo è risaputo. L’aiuto concesso dal Governo Draghi ai genitori con figli a carico fino al ventunesimo anno di età si trova al secondo gradino delle misure più ambite, dopo il Reddito di Cittadinanza.

Non è però l’unica agevolazione a venire incontro alle difficoltà economiche degli italiani, negli ultimi mesi costretti a tirare la cinghia per far quadrare i conti e fronteggiare l’impennata dei prezzi del carburante e delle bollette di luce e gas.

Seppur il pacchetto dei Bonus famiglia 2022 è stato riformulato da cima a fondo, complice l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, c’è spazio per un ghiotto Bonus da 1.000 euro esclusivamente riservato alle famiglie con figli o ragazzi a carico di età compresa tra i 5 e i 18 anni.

Vediamo, dunque, di dare una definizione precisa del Bonus 1.000 euro dedicato alle famiglie, quali sono i 3 requisiti da rispettare per accedere al contributo e la modalità di presentazione delle domande entro il 30 settembre 2022.

Nuovo Bonus 1.000€ per queste famiglie con soli 3 requisiti e domande fino al 30 settembre

Pur trattandosi di un Bonus famiglia messo nero su bianco nella Legge di Bilancio 2022, la possibilità di ottenere i 1.000 euro impliciti nella misura non è riservata a tutte a tutti i nuclei familiari.

In altre parole, non tutte le famiglie potranno presentare le domande per beneficiare del contributo entro la scadenza fissata al 30 settembre 2022.

A questo punto, viene spontaneo chiedersi qual è la platea di beneficiari a cui il Bonus 1.000 euro di rivolge.

Partiamo dal primo dei tre requisiti richiesti. Il Bonus 1.000 euro finanzia il percorso musicale o di canto intrapreso dai figli fino ad un importo massimo di 1.000 euro. Non a caso la misura è passata alla ribalta sotto il nome di “Bonus musica”.

Il secondo è strettamente legato alla sfera personale dei beneficiari: il Bonus 1.000 euro abbraccia esclusivamente le famiglie con all’interno bambini desiderosi di intraprendere un percorso musicale, solo se la loro età anagrafica va dai 5 fino ai 18 anni.

L’ultimo requisito, invece, è prettamente economico e riguarda il reddito del richiedente. Nello specifico, potranno richiedere il Bonus 1.000 euro soltanto le famiglie con un ISEE sotto i 36.000 euro.

Un passo in avanti è stato fatto rispetto allo scorso anno quando l’accesso al contributo era vincolato ad un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di non oltre 36.000 euro.

Quali spese copre il Bonus 1.000 euro per le famiglie

Visti requisiti da rispettare e beneficiari della Bonus 1.000 euro in scadenza il 30 settembre 2022, spostiamo l’attenzione sulle spese coperte dalla misura dedicata alle famiglie.

Prima è necessario chiarire un aspetto: l’agevolazione non si sostanzia nell’erogazione ai beneficiari di una somma di denaro fino a 1.000 euro d’importo, ma in una detrazione fiscale del 19%.

In altre parole, le spese sostenute per l’iscrizione e la frequentazione dei figli al percorso musicale prescelto vengono portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi in misura pari al 19%.

Ma quali sono le spese coperte dal Bonus?

La risposta al quesito è fornita dal Decreto Rilancio. Il Bonus famiglia fino a 1.000 euro agevola le spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli alle bande musicali, alle scuole di musica, ai cori, ai conservatori, agli AFAM e ad altre istituzioni musicali opportunamente registrate.

Se vostro figlio risulta, dunque, iscritto a questi percorsi potete richiedere il Bonus 1.000 euro presentando domanda entro il 30 settembre 2022.

Come pagare le spese per beneficiare dei 1.000 euro di Bonus

Altro appunto sulle spese va fatto prendendo in considerazione la modalità di pagamento. I costi di iscrizione e di frequentazione da parte dei ragazzi di un’istituzione rientrante nell’elenco sopra indicato non vanno assolutamente saldati in denaro contante.

Le famiglie potranno beneficiare del Bonus 1.000 euro solo se le spese sono pagate con strumenti tracciabili (bancomat, carte di debito, carte di credito, bonifici postali o bancari). Diversamente, non si potrà presentare domanda entro la scadenza del 30 settembre 2022.

Ecco come averlo presentando domanda entro il 30 settembre 2022

Terminiamo la nostra disamina sul Bonus 1.000 euro analizzando la sua modalità di richiesta.

Questa volta non sarà l’INPS ad erogare il contributo alle famiglie, bensì l’Agenzia delle Entrate. All’Ente, infatti, vanno fatte pervenire le domande per ottenere il riconoscimento del contributo entro il 30 settembre 2022.

In verità, non esiste una vera e propria domanda da presentare. Essendo il Bonus 1.000 euro una detrazione fiscale, le spese sostenute per vanno inserite nella dichiarazione dei redditi.