Nuovo Bonus 200 euro al via. Una cerchia di famiglie, titolari di un ISEE basso, potrà presentare domanda per richiedere il contributo direttamente al Comune di residenza se si rispettano specifici requisiti. Vediamo subito a chi spetta e come funziona.

Nonostante i rincari e la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, resa ancora più latente per effetto della guerra Russia Ucraina, gli aiuti economici a sostegno dei nuclei familiari sempre più costretti a stringere la cinghia nell’ultimo periodo non mancano.

Oltre ai sostegni messi in campo dall’ormai ex Governo Draghi, spuntano una serie di contributi erogati dagli enti locali (Regioni e Province) per venire incontro alle famiglie in preda alle difficoltà economiche, soprattutto quelle con figli a carico in tenera età.

Chi si trova quotidianamente a dover sostenere cospicue spese per la cura e la crescita dei bambini non può assolutamente farsi sfuggire un nuovo Bonus 200 euro .

E l’occasione appare ghiotta soprattutto in questo periodo dominato dall’impennata dei prezzi di benzina e diesel, delle bollette di luce e gas e dei prezzi dei bendi di consumo. Ottenere, quindi, un aiuto economico, in un’epoca di nascite sempre più al lumicino, è assolutamente di primaria importanza.

Non tutti i nuclei familiari, però, potranno presentare domanda per il nuovo Bonus 200 euro da richiedere al proprio Comune di residenza, erogato dallo stesso tramite voucher spendibile nei negozi aderenti all’iniziativa.

Senza perdere altro tempo, vediamo subito chi sono queste famiglie che hanno diritto al contributo, quali sono i requisiti da possedere per beneficiare del contributo e come presentare domanda.

Ecco tutte le ultime novità e gli aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus 200 euro in regalo per queste famiglie a ISEE basso e domanda al Comune

Prima ancora di soffermarci sulla modalità di dimanda del Bonus 200 euro, occorre capire chi sono queste famiglie a ISEE basso che potranno accedere al contributo.

Il nuovo beneficio, conosciuto anche con il nome di Bonus prima infanzia, spetta ai nuclei familiari con figli a carico di età anagrafica non superiore ai 6 anni che necessitano di un sostegno economico per garantire una crescita adeguata ai propri figli.

Si tratta di una misura completamente sganciata dall’Assegno Unico e Universale entrato in vigore lo scorso gennaio anche se con esso compatibile. La differenza più rilevante si ravvisa nel soggetto erogatore dei due contributi.

Mentre l’Assegno Unico e Universale è pagato ogni mese dall’INPS, il nuovo Bonus 200 euro è completamente gestito dal Comune di residenza.

Essendo un Bonus locale, molto simile ai Bonus spesa , i requisiti richiesti alle famiglie per accedere al contributo possono variare da Comune a Comune, anche se nella maggior parte dei casi il Bonus 200 euro viene erogato ai nuclei familiari titolari di ISEE basso e che versano in condizioni di difficoltà economica.

Per quanto concerne la modalità di erogazione, invece, il Bonus 200 euro non si sostanzia nell’accredito della somma spettante tramite bonifico sul conto corrente delle famiglie richiedenti, piuttosto si concretizza in un voucher spendibile nell’acquisto di beni di prima necessità indispensabili per la crescita dei bambini da 0 a 6 anni, compresi i servizi sociali e educativi.

Il regalo spetta, dunque, alle famiglie in possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso indetto dal Comune di residenza. Per presentare domanda occorre consultare il sito internet istituzionale di riferimento e prendere visione delle condizioni decise dall’amministrazione comunale.

Nella maggior parte dei casi, il Bonus 200 euro entrerà nelle tasche delle famiglie italiane con figli a carico fino a 6 anni di età (molti fissano la soglia anagrafica da non oltrepassare a 6 anni), in possesso di un ISEE basso, variabile nell’importo da Comune a Comune, a seconda di quanto disposto nel bando.

Come funziona il Bonus 200 euro

Viste le famiglie beneficiarie del Bonus 200 euro e i requisiti da rispettare per poter accedere al sussidio per i figli a carico, è necessario soffermarsi sulla tipologia di acquisti da effettuare.

Iniziamo col dire che il voucher da 200 euro non può coprire altre spese se non quelle legate alla cura del bambino. Non può essere utilizzato quindi per acquistare prodotti utili per la casa o per pagare le utenze domestiche.

Attenzione, però, a non confondere il Bonus qui trattato con quello concesso per ammortizzare le rette di iscrizione dei figli all’asilo nido.

Il Bonus 200 euro può essere utilizzato dalle famiglie per saldare le spese legate alla frequenza dei centri estivi o di centri ricreativi, così come quelle sostenute per il baby parking e necessarie per garantire l’assistenza dei figli nei giorni festivi, quando uno o entrambi i genitori non possano farlo per motivi di lavoro.

Come presentare domanda al Comune per beneficiare del regalo da 200 euro

Il Bonus 200 euro prima infanzia può essere richiesto dalle famiglie interessare solo online, accedendo alla piattaforma appositamente pensata dal Comune di residenza per la misura.

Occhio, però, alla scadenza indicata nel bando oltrepassata la quale si rischia di non poter più richiedere il regalo.

In linea generale, i voucher fino a 200 euro vengono elargiti alle famiglie beneficiarie, ma non mancano i casi in cui le amministrazioni decidano di concedere il rimborso una volta sostenute le spese necessarie per la cura e l’assistenza dei propri figli.

Al momento, la domanda può essere presentata in alcuni Comuni in provincia di Sassari. Qui l’istanza può essere trasmessa entro il 31 ottobre 2022.

Per accedere alla piattaforma online serve le SPID, mentre alla domanda va allegata la certificazione ISEE 2022.