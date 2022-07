Ecco come richiedere immediatamente il nuovo bonus da 2.000€ per chi ha figli piccoli

Dal 18 luglio è possibile accedere ad un nuovo bonus da 2.000 euro, destinato alle famiglie con figli piccoli. Cerchiamo di capire a chi è riservato, perché purtroppo non tutti potranno accedere.

Ecco una nuova agevolazione destinata alle famiglie italiane, che si aggiunge alle moltissime misure attualmente attive.

Le famiglie con minori a carico, in effetti, sono quelle che possono godere del maggior numero di aiuti statali. Ma il bonus da 2.000 euro di cui ci occuperemo in questo articolo non viene gestito dal Governo Italiano.

Si tratta infatti di un contributo riservato ad una particolare categoria di madri, dato che è gestito da uno specifico ente.

Ma andiamo per ordine: scopriamo insieme tutti i dettagli in merito all’agevolazione in questione.

In cosa consiste la nuova agevolazione

Iniziamo con qualche dettaglio sul bonus da 2.000 euro, che si pone nell’ambito dei sostegni alla genitorialità.

La misura in questione viene gestita dall’ENPAM (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Medici). E tale agevolazione, che si configura come una sorta di bonus bebè, non è di certo l’unica che l’ENPAM ha messo in atto per tutelare le iscritte che diventeranno madri.

Per il finanziamento del contributo, l’Ente ha predisposto una dotazione economica pari a ben 4,5 milioni di euro per l’anno corrente.

Il bonus da 2.000 euro in questione è previsto alla nascita di un figlio. Potranno richiederlo regolarmente le madri regolarmente iscritte all’Ente in questione.

Il contributo può essere utilizzato, in generale, per l’accoglienza del neonato in famiglia e, soprattutto, per consentire alle madri di continuare il proprio lavoro nonostante il figlio appena nato.

Infatti, il bonus bebè ENPAM è stato concepito come un sostegno volto a coprire le spese che la neo-mamma dovrà affrontare nel primo anno di vita del minore, ad esempio, per pagare una baby sitter o un asilo nido.

In questo modo potrà riprendere la propria carriera lavorativa.

Il bonus in questione verrà concesso per ogni figlio appena nato nel suo primo anno di vita.

Questo significa che, nel caso in cui si abbiano due o più gemelli, il bonus potrà essere richiesto più volte, quanti sono i figli appena nati.

L’agevolazione, inoltre, spetta alle madri iscritte all’ENPAM che hanno deciso di adottare (o prendere in affidamento) un minore.

Leggi anche: Casalinghe ma anche uomini che non lavorano potranno avere questo speciale bonus da 500€.

Ecco come richiedere immediatamente il nuovo bonus da 2.000€ per chi ha figli piccoli

Cerchiamo adesso di comprendere come le aventi diritto possono inviare la propria richiesta per accedere al bonus da 2.000 euro in questione.

Le procedure di invio delle domande, come già accennato, sono già state avviate. È infatti possibile formalizzare la propria richiesta a partire dallo scorso 18 luglio 2022.

Per accedere all’istanza, le interessate dovranno collegarsi al sito ufficiale dell’Ente, ossia enpam.it, e procedere con l’autenticazione.

La procedura si svolge totalmente online e sarà disponibile fino al prossimo 4 ottobre 2022.

Ricordiamo che il contributo da 2.000 euro è perfettamente cumulabile con altri sostegni concessi in caso di maternità. Si può ad esempio richiedere anche se si intende fruire dell’indennità di maternità, o del bonus nido e forme di supporto presso la propria abitazione (che è di competenza dell’INPS).

Inoltre, anche se l’importo di base è stato fissato a 2.000 euro, c’è un’eccezione.

Nel caso in cui la richiedente eserciti in regime di libera professione, avrà diritto a richiedere un contributo doppio. Per le dottoresse libere professioniste, infatti, il bonus bebè ENPAM avrà importo massimo pari a 4.000 euro.

Platea dei beneficiari: chi può richiedere il contributo

Le aventi diritto che potranno avere accesso al bonus da 2.000 euro legato alla maternità sono state individuate nella delibera n.59 del 2022.

In tale delibera, l’ENPAM ha indicato come destinatarie sia le dottoresse iscritte all’Ordine, che siano in regola con i contributi previdenziali, sia le studentesse laureande iscritte all’ENPAM.

Tuttavia, è necessario che la richiedente non abbia già richiesto il contributo durante lo scorso anno, in quanto il bonus da 2.000 euro va richiesto solo una volta per ogni minore regolarmente a carico.

Possono presentare domanda le madri di figli nati o adottati dal 1° gennaio 2021 (se non hanno ancora richiesto il sussidio) fino al 4 ottobre 2022.

Al momento, il bonus da 2.000 euro non può essere richiesto dai padri, se non in vari casi particolari, ossia eventuale grave malattia o morte della madre. La richiesta è inoltre aperta per i padri se la madre ha abbandonato il bambino e/o qualora il padre detenga la custodia esclusiva del minore.

È molto probabile che, comunque, nei prossimi anni il sussidio verrà esteso anche ai padri senza eccezioni e senza considerare i vari casi particolari.

Si attendono comunque indicazioni ufficiali da parte dell’ENPAM circa la conferma di tale estensione in un prossimo futuro.

Sarà dunque necessario attendere il prossimo bando ufficiale per comprendere se la possibilità di ricevere un bonus da 2.000 euro per i figli verrà concessa anche ai padri iscritti all’ENPAM.

Leggi anche: Potrà avere sul conto un bonus da 400€ chi deciderà di affrontare questa particolare spesa.