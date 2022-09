Entro il 2/10 si può avere un bonus da 2.500€: come ottenerlo grazie a questo supermercato

C’è una nuova opportunità per le famiglie italiane, fruibile solo fino a 2 ottobre: un bonus da 2.500 euro, ma anche delle agevolazioni intermedie, che potranno essere utilizzati per contrastare il caro vita. Ecco come funziona la particolare iniziativa, ad opera di un famoso supermercato italiano.

Tra le agevolazioni attualmente attive, tra le più richieste ricordiamo sicuramente quelle legate al saldo delle utenze. I vari bonus per il pagamento delle bollette, tra l’altro, stanno diventando sempre più numerosi.

Il bonus sociale statale, in effetti, è stato affiancato da numerose iniziative locali, volte a sostenere le famiglie italiane in questo difficile momento, in cui i prezzi delle utenze sono alle stelle.

Oltre alle misure di sostegno statali e locali, possiamo anche contare su iniziative gestite da enti e aziende. Un esempio? Il bonus IREN, concesso solamente ai clienti del gestore in questione.

Ma c’è anche un nuovo bonus da 2.500 euro totali, che verrà erogato ai consumatori che fanno la spesa in uno specifico supermercato.

Ecco di cosa si tratta.

Come funziona il nuovo bonus da 2.500 euro: sono previste anche cifre intermedie

L’iniziativa in questione, che prevede l’assegnazione finale di un bonus da 2.500 euro totali, è gestita dalla rete Conad Nord Ovest.

La società cooperativa con sede ufficiale a Pistoia ha infatti pensato bene di indire una nuova iniziativa, pensata per i propri clienti più affezionati. In questo modo, anche la cooperativa in questione farà la sua parte nel sostenere le famiglie italiane vessate dall’aumento dei prezzi delle utenze.

L’iniziativa prende proprio il nome ufficiale di Bonus Bolletta – Concorso Conad, ed è stata introdotta per sostenere le famiglie italiane in questo particolare periodo di crisi.

La società ha messo a disposizione ben 625.000 euro per sostenere l’iniziativa in questione.

Oltre al premio finale da 2.500 euro, che Conad assegnerà ai fortunati vincitori mediante estrazione, sono previsti anche tanti bonus intermedi.

Ogni 50 euro spesi presso uno dei negozi della rete Conad Nord Ovest, i clienti riceveranno un codice PIN univoco, da utilizzare sulla piattaforma ufficiale bonusbolletta.conad.it per confermare la propria partecipazione.

Dopo l’inserimento del codice PIN ottenuto, il cliente Conad potrà sapere se ha diritto o no ad ottenere in omaggio una carta prepagata dal valore di 100 euro.

Tale carta, assegnata con un meccanismo InstantWin (ossia vincita istantanea tramite il PIN assegnato), potrà essere sfruttata per pagare i propri acquisti presso uno dei negozi Conad aderenti all’iniziativa.

La cooperativa ha previsto l’assegnazione di 5.000 premi iintermedi da 100 euro.

Entro il 2/10 si può avere un bonus da 2.500€: come ottenerlo grazie a questo supermercato

L’iniziativa Conad Nord Ovest è già attiva: l’assegnazione dei premi ha infatti preso avvio lo scorso 12 settembre. Si ha tempo fino al prossimo 2 ottobre per effettuare acquisti e ricevere i propri PIN per partecipare.

La ricezione del bonus da 2.500 euro sarà garantita mediante un’estrazione finale, durante la quale verranno assegnati un totale di 50 premi.

Anche in questo caso, il premio verrà erogato in forma di carte prepagate Conad: i vincitori ne riceveranno 25 da 100 euro ciascuna, per arrivare alla somma prevista pari a 2.500 euro.

Tra coloro che hanno partecipato, inserendo di volta in volta i PIN ricevuti, verranno dunque individuati 50 fortunati vincitori, che avranno diritto al bonus da 2.500 euro.

Attenzione al fatto che gli aventi diritto verranno individuati tra coloro che non sono riusciti ad ottenere nessuno dei bonus intermedi.

Dunque, i PIN vincenti estratti mediante procedura InstantWin, che hanno avuto cioè diritto all’ottenimento dei bonus intermedi da 100 euro, non potranno far parte dell’estrazione che darà diritto al bonus da 2.500 euro.

L’assegnazione del bonus finale da parte della cooperativa Conad avverrà entro il prossimo 22 ottobre 2022. Entro tale data, verranno estratti e assegnati anche eventuali premi non assegnati mediante il meccanismo InstantWin.

Chi potrà partecipare

Sfortunatamente, il nuovo bonus da 2.500 euro non potrà essere richiesto in tutta Italia. E questo vale anche per i premi intermedi.

L’iniziativa Conad è valida infatti solamente nelle aree in cui opera la rete Conad Nord Ovest, ossia nelle seguenti Regioni e Province:

Valle d’Aosta;

Piemonte;

Liguria;

Toscana;

Sardegna;

Province di Mantova, Bologna, Ferrara, Modena, Viterbo e Roma.

Tuttavia, non è necessario essere residenti in una delle Regioni o Province appena elencate. Possono infatti partecipare tutti i consumatori regolarmente residenti in Italia.

Per quanto riguarda, invece, i punti vendita dove verrà erogato il PIN per la partecipazione all’estrazione del bonus da 2.500 euro e dei premi intermedi, questi dovranno essere associati a Conad Nord Ovest.

Dunque, sarà possibile partecipare anche presso gli store Margherita Conad, Sapori&Dintorni e PetStore.

Ulteriori informazioni circa l’iniziativa possono essere ottenute tramite il bando ufficiale, disponibile sul sito dedicato, ossia bonusbolletta.conad.it.

