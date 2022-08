Nuovo Bonus 280€ per queste famiglie con figli e ISEE basso, incredibile regalo scuola

Nuovo Bonus da 280 euro pronto per entrare nelle tasche dei nuclei familiari con figli a carico frequentanti la scuola media o superiore. Solo presentando una domanda online si potrà fruire di questo incredibile regalo concepito come aiuto alle famiglie a ISEE basso da utilizzare per l’acquisto dei libri di testo. Ecco a chi spetta e come funziona.

Nuovo Bonus da 280 euro pronto per entrare nelle tasche dei nuclei familiari con figli a carico frequentanti la scuola media o superiore. Solo presentando la domanda online si potrà fruire di questo incredibile regalo concepito come aiuto alle famiglie a ISEE basso da utilizzare per l’acquisto dei libri di testo. Vediamo subito a chi spetta e come funziona.

Fra poco meno di qualche settimana ripartirà il nuovo anno scolastico 2022-23. Il suono della campanella si avvicina non solo per i docenti e gli alunni, ma anche per le famiglie che si trovano già da ora a fare i conti con una delle spese più odiate in assoluto: quella legata all’acquisto dei libri di testo.

Ancora di più allo stato attuale, in un contesto in cui i rincari sono all’ordine del giorno a causa della guerra Russia Ucraina e della crisi economica scaturita dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, far fronte ai costi necessari per garantire ai propri figli la frequentazione dignitosa del percorso scolastico risulta un vero problema in termini economici, soprattutto per le famiglie titolari di un reddito ISEE basso.

Fortunatamente, non mancano gli aiuti erogati in questo senso sia a livello centrale che locale. Proprio in ambito Comunale iniziano ad essere pubblicati i primi avvisi per il nuovo Bonus libri pensato per coprire la spesa per l’acquisto dei testi riferiti all’anno scolastico 2022-2023.

Un Comune in particolare mette a disposizione delle famiglie con figli iscritti alle scuole medie e superiori un incredibile contributo capace di assicurare la fornitura parzialmente gratuita dei libri di testo alle famiglie titolari di un ISEE basso con figli iscritti alla scuola media di primo e di secondo grado.

Più nello specifico, i nuclei familiari dovranno presentare domanda al Comune per poter beneficiare del nuovo Bonus 280 euro se in possesso di pochi ma specifici requisiti.

Vediamo subito di quali si tratta, chi sono queste famiglie che potranno accedere al regalo, qual è il Comune che eroga il nuovo Bonus Libri a seconda della classe di appartenenza e la modalità di richiesta della cedola libraria.

Ecco la novità e tutti gli aggiornamenti a riguardo.

Nuovo Bonus 280€ per le famiglie con ISEE basso: in cosa consiste

Prima di vedere chi sono queste famiglie beneficiarie del contributo e quale limite ISEE occorre rispettare per accedere all’incredibile regalo offerto dall’ente locale occorre capire in cosa consiste l’agevolazione sui libri scolastici e quale Comune ha messo in campo l’iniziativa.

Il nuovo Bonus 280 euro si concretizza in un aiuto economico concesso alle famiglie per garantire ai figli iscritti alla scuola media di primo o di secondo grado, nell’anno scolastico 2022/2023, la fornitura gratuita (per una parte) dei libri di testo.

Una volta presentata la domanda tramite piattaforma online appositamente pensata dal Comune, e risultati beneficiari del Bonus Libri, le famiglie titolari di ISEE basso e con figli a carico a cui viene riconosciuto il beneficio riceveranno una cedolare libraria in formato digitale, variabile nell’importo.

Sul fronte cifre nulla cambia rispetto allo scorso anno. Il Comune di Napoli, è questa l’amministrazione comunale promotrice dell’iniziativa, pagherà ai beneficiari dei Bonus che vanno da un minimo di 110 euro ad un massimo di 280 euro, in base alla classe frequentata dal proprio figlio.

Il Bonus scuola da 280 euro (tetto massimo) spetta agli studenti delle scuole secondarie di I Grado (medie) iscritti alla prima classe, mentre 110 euro andranno ai ragazzi frequentanti il secondo anno. Il tetto minimo di Bonus, pari a 125 euro, andrà invece a chi risulta iscritto alla terza classe.

Sulle modalità di presentazione delle domande online ci concentreremo nell’ultimo paragrafo. Ora vediamo chi sono queste famiglie beneficiarie del nuovo Bonus 280 euro e quali requisiti devono possedere beneficiare dello “sconto” sui libri di testo.

Leggi anche: Arrivano i Bonus libri per la fornitura gratis 2022/2023. Domande attive fino al 29 luglio

Nuovo Bonus 280€ per queste famiglie con figli e ISEE basso, incredibile regalo scuola

Veniamo subito al dunque rivelando quali sono queste famiglie che potranno godere dell’incredibile regalo messo a disposizione dal Comune di Napoli. Hanno diritto al nuovo Bonus 280 euro tutti i nuclei familiari in cui sono presenti figli iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado di Napoli.

Questo però non è l’unico requisito da rispettare per poter presentare domanda e beneficiare del contributo. Molto importante è il reddito ISEE del nucleo familiare richiedente.

Nello specifico, i beneficiari devono rispettare due soglie reddituali: la prima accessibile con ISEE non superiore a 10.633 euro, la seconda al di sotto dei 13.300 euro.

Priorità verrà data alle famiglie appartenenti alla prima fascia ISEE, mentre i rimanenti fondi stanziati a copertura del nuovo Bonus 280 euro andranno alla seconda fascia.

Leggi anche: Bonus libri a.s.2022/2023: nuove forniture in arrivo, qui anche senza Isee. Domande aperte

Come e quando presentare domanda per il nuovo Bonus 280 euro

Come anticipato in apertura di articolo, le famiglie con ISEE basso (in corso di validità) e in possesso dei requisiti stabiliti per l’accesso al Bonus Libri da 280 euro dovranno presentare domanda dalla piattaforma online del Comune di Napoli.

Basta accedere alla sezione “Aree tematiche”, cliccare prima su “Scuola ed Educazione” e poi su “Libri di testo”.

Per quanto concerne la modalità di erogazione, il Bonus 280 euro per i libri verrà distribuito alle famiglie beneficiarie in formato elettronico in modo da permettere il pagamento immediato presso le cartolibrerie accreditate al Comune.

Il nuovo Bonus fino a 280 euro si attiverà tramite codice PIN inviato all’indirizzo mail indicato dai richiedenti in fase di domanda.