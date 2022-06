Nuovo Bonus 460 euro attivo per tutto il 2022. Il Governo Draghi continua a dimostrare tutta la sua attenzione nei confronti delle famiglie con figli a carico, costrette a stringere la cinghia a causa delle conseguenze economiche della pandemia e dei recenti rincari delle bollette dovuti alla guerra Russia Ucraina. Arrivano così nuovi sostegni. Uno di questi è valido per tutto l’anno. A chi spetta e come funziona? Ecco le ultime.

Nuovo Bonus 460 euro attivo per tutto il 2022. Il Governo Draghi continua a dimostrare tutta la sua attenzione nei confronti delle famiglie con figli a carico, costrette a stringere la cinghia a causa delle conseguenze economiche della pandemia e dei recenti rincari delle bollette dovuti alla guerra Russia Ucraina. Arrivano così nuovi sostegni. Uno di questi è valido per tutto l’anno. A chi spetta e come funziona?

Di bonus in circolazione se ne contano a centinaia, ognuno dei quali risponde ad un bisogno specifico. Anche le forme di erogazione variano a seconda della tipologia di agevolazione richiesta. Alcuni prevedono l’accredito diretto di una somma di denaro sul conto corrente, altre ancora si sostanziano in una detrazione fiscale o in una serie di riduzioni da applicare a somme da corrispondere all’erario o a Enti.

Nell’elenco figura uno sconto bollette, assimilabile ad un Bonus 460 euro, valevole per tutto il 2022. Questo è l’importo decretato dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti), la società che stabilisce i prezzi di luce e gas per i clienti serviti in Maggior Tutela.

Ma vediamo subito quali sono i requisiti da possedere per beneficiare del nuovo Bonus 460 euro per tutto il 2022, come richiederlo e a chi spetta lo sconto in bolletta attivato dal Governo Draghi.

Nuovo Bonus 2022, 460 euro per tutto il 2022: a chi spetta e quali requisiti

Le ultime novità in tema di Bonus sociali risalgono al cambio di passo attuato dal Governo Draghi in merito alla soglia ISEE da non superare per accedere allo sconto in bolletta attivo per tutto il 2022 a favore delle famiglie con reddito basso.

In pratica, si è deciso di alzare l’asticella di alcune migliaia di euro. Mentre prima serviva in ISEE non superiore al limite di 8.265 euro, ora sale a 12.000 euro la soglia da rispettare per avere accesso ai Bonus sociali luce e gas 2022.

Tale regola, attiva già dal 1°aprile 2022, rimarrà in vigore per tutto il 2022.

Per meglio capire, grazie al Decreto Aiuti approvato lo scorso 5 maggio tutti gli interessati ad ottenere un Bonus bollette 460 euro non dovranno oltrepassare i 12.000 euro di ISEE.

Rispettata tale soglia, lo sconto sulle utenze domestiche verrà applicato automaticamente in bolletta, senza presentare alcuna domanda.

Diversa è invece la disciplina applicata alle famiglie con un numero di figli a carico dai quattro in su. In questo caso, il Bonus 460 euro spetta solo se non si oltrepassa il limite ISEE di 20.000 euro.

Anche i percettori del Reddito di Cittadinanza hanno diritto allo sconto automatico in bolletta, basta semplicemente disporre di un ISEE 2022 aggiornato.

Chi non ha provveduto al rinnovo ISEE può sempre farlo per usufruire del nuovo Bonus 460 euro che, dalle ultime notizie ufficializzate dal Governo, diventa anche retroattivo, dunque valevole per tutto il 2022.

Nuovo Bonus 460 euro, sconto per tutti: quando arriva il rimborso 2022? Ecco la data

Rispondere alla domanda su quando si potrà usufruire dello sconto in bolletta è abbastanza semplice. L’intenzione di ARERA è di rendere operativa la misura entro la fine di giugno 2022.

Prendendo in considerazione tale orizzonte temporale, il rimborso previsto dal nuovo Bonus da 460 euro potrebbe arrivare dopo tale data.

Queste sono le ultime novità emerse dal Decreto Aiuti approvato dal premier Draghi per contenere l’impennata dei costi delle materie prime energetiche, anche se i piani erano diversi.

Secondo indiscrezioni, la soglia ISEE si sarebbe dovuta innalzare fino ad arrivare ai 15.000 euro, allo scopo di ammettere quante più persone possibili al nuovo Bonus da 460 euro voluto per ammortizzare i costi in bolletta.

Le cose, però, sono andare diversamente. E’ stato raggiunto in un certo senso un compromesso: il limite ISEE da rispettare non deve andare oltre i 12.000 euro, in compenso si è accettato di rendere lo sconto retroattivo, applicabile a tutto il 2022.

Cosa accadrà alle famiglie che hanno provveduto al pagamento delle bollette riferite al primo trimestre 2022? Dal 30 giugno 2022 riceveranno i rimborsi automaticamente in bolletta.

Nuovo Bonus 460 euro, ok allo sconto in bolletta: come averlo per tutto il 2022

Chi ha già avuto la fortuna di usufruire del nuovo Bonus 460 euro ne è a conoscenza: lo sconto si applica direttamente in bolletta.

Essendo la platea dei beneficiari molto ampia, è possibile che molti potenziali beneficiari non conoscano perfettamente quali sono le regole da seguire per beneficiare del nuovo contributo. Per questo motivo, ci soffermeremo sul suo funzionamento.

Iniziamo col dire che il nuovo Bonus 460 euro attivo per tutto il 2022 non richiede la compilazione di alcuna domanda. La riduzione spettante si applica direttamente in bolletta, non appena si provvede ad aggiornare l’ISEE 2022.

Se il reddito non oltrepassa la soglia ISEE di 12.000 euro, si potrà godere del nuovo Bonus 460 euro automaticamente in bolletta.

Spetta all’INPS trasmettere le informazioni necessarie ad ARERA. Poiché la gestione del Bonus spetta all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, la verifica dell’ISEE può essere fatta accedendo all’area riservata del sito dell’Ente, tramite credenziali SPID, CNS o CIE.

Nuovo Bonus 460 euro per tutto il 2022: quali sono gli importi

In termini di cifre, l’ARERA ha previsto un importo ben definito per il Bonus bollette: lo sconto sarà pari a 460 euro, nell’arco di tempo fissato dal Governo Draghi, ossia tutto il 2022.

Ilsole14ore.com ha recentemente pubblicato le tabelle ARERA da cui risultano tutti gli sconti in bolletta applicati sulle forniture di luce e gas. Poiché si tratta di un importo medio, lo sconto potrebbe risultare ancor più alto.

Questo perché gli importi nel nuovo Bonus vengono modulati prendendo in considerazioni alcune caratteristiche riguardanti il nucleo familiare richiedente. Quali sono i principali indicatori?

Con riferimento al Bonus bollette luce, l’importo della riduzione dipende dalla composizione numerica della famiglia. Più il nucleo familiare è numeroso, maggiore sarà l’importo del Bonus.

Ancora di più sono le variabili che influenzano il Bonus gas 2022.

Oltre al numero di familiari di cui si compone la famiglia, occorre prendere in considerazione la fascia climatica di appartenenza e l’uso che se ne fa della risorsa (se il gas viene sfruttato per riscaldare l’acqua, per cuocere i cibi, etc.).

Nuovo Bonus 460 euro, sconto in bolletta per tutto il 2022: compatibile con altri Bonus. Ecco quali sono

Gli sconti in bolletta non si esauriscono qui. Alcuni cittadini possono beneficiare oltre che del nuovo Bonus 460 euro per le famiglie in stato di disagio economico, di un altro Bonus bollette legato alla necessità di utilizzare particolari dispositivi elettromedicali indispensabili per assicurare la sopravvivenza di un soggetto affetto da gravi patologie croniche.

Il riferimento è al Bonus elettrico per disagio fisico, che potrà essere richiesto anche se si beneficia del nuovo Bonus 460 euro per il solo disagio economico.

Entrambi attivi per tutto il 2022, si differenziano nella modalità di richiesta: per usufruire del Bonus bollette legato al disagio fisico occorre presentare domanda a differenza del Bonus 460 euro.

Inoltre, serve il certificato ASL attestante la grave patologia del paziente obbligato all’uso dei dispositivi medicali necessari.