Confermato da pochissime ore un nuovo bonus da 500 euro, pensato per sostenere le famiglie italiane. Verrà concesso solamente ai nuclei con figli a carico: ecco come funziona e chi potrà accedere.

La pesantissima situazione in cui versano i nuclei familiari italiani è ormai ben nota. I cittadini non sono solamente alle prese con gli attuali rincari su beni, bollette e carburante. La maggior parte degli italiani, infatti, sta attualmente risentendo ancora degli effetti avversi causati dalla pandemia.

Il Covid-19 ha infatti avuto impatto negativo sul benessere psico-fisico, soprattutto dei più giovani. Per tale ragione, il Governo ha introdotto il bonus psicologico per sostenere le spese legate al benessere mentale.

Tuttavia, quello statale non è l’unico contributo attualmente attivo pensato per sostenere questa tipologia di spese.

Da poche ore è stato in effetti confermato un nuovo bonus da 500 euro, su base locale, che servirà per saldare il supporto psicologico nei casi ove questo sia necessario.

Ecco quali famiglie potranno accedere al nuovo bonus da 500€: domande in questo Comune

Il nuovissimo bonus da 500 euro in questione è stato confermato da poche ore: il bando ufficiale è stato infatti pubblicato in data 29 settembre 2022.

Si tratta di un’agevolazione a livello locale, che va ad affiancarsi al bonus psicologico fino a 600 euro attivo a livello nazionale.

È stato il piccolo Comune di Lesmo, nella provincia di Monza e della Brianza, a farsi promotore di questa iniziativa, strettamente legata con la salute psicologica dei suoi abitanti.

L’amministrazione del piccolo Comune lombardo ha infatti registrato un aumento di circa il 25% di problematiche di tipo mentale. In particolare, stati d’ansia e depressione hanno influito soprattutto sui giovani residenti.

Ed è per questa ragione che il bonus da 500 euro verrà concesso alle famiglie con figli, ovviamente nel rispetto di alcuni requisiti.

Primo fra tutti, quello relativo alla composizione del nucleo familiare. Il bonus psicologico del Comune di Lesmo si rivolge infatti alla fascia di popolazione più colpita dagli effetti della pandemia: quella degli adolescenti, dagli undici ai diciotto anni.

Il Comune ha messo a disposizione un fondo da 5.000 euro, fondo che potrà contare sul 5 per mille degli scorsi anni.

Requisiti di accesso al bonus da 500 euro

Per ciò che concerne i requisiti di accesso al bonus da 500 euro confermato dal Comune di Lesmo, il primo è dunque quello che riguarda la presenza di un adolescente in famiglia.

Potranno cioè richiedere l’agevolazione solamente le famiglie lesmesi che contano, al loro interno, un giovane di età compresa tra gli undici ed i diciotto anni.

Importantissimo anche attestare regolare residenza presso il Comune.

La famiglia richiedente, infine, dovrà presentare un documento ISEE in corso di validità. L’ISEE in questione non potrà superare i 40.000 euro, pena l’esclusione dalla percezione del contributo.

Da sottolineare un dettaglio fondamentale, relativo alle incompatibilità del bonus da 500 euro. La misura locale non può essere richiesta se la famiglia ha già beneficiato del bonus psicologo nazionale.

Potranno cioè richiedere la nuova agevolazione solamente i nuclei che non hanno ancora percepito benefici analoghi.

Come richiedere l’agevolazione

Prima di concludere, cerchiamo di capire come inoltrare la propria domanda per ottenere il bonus da 500 euro per le spese psicologiche in favore degli adolescenti.

Il form ufficiale di domanda è già disponibile presso il sito ufficiale del Comune di Lesmo, ossia la piattaforma comune.lesmo.mb.it.

Il modulo va scaricato e compilato in ogni sua parte e andrà inviato insieme ad altra documentazione richiesta, ossia:

un preventivo , redatto dal terapeuta prescelto (che dovrà essere regolarmente iscritto all’Albo professionale degli Psicologi);

, redatto dal terapeuta prescelto (che dovrà essere regolarmente iscritto all’Albo professionale degli Psicologi); un documento ISEE in corso di validità.

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata dagli interessati esclusivamente per via telematica, inviando un’e-mail all’indirizzo ufficiale comune.lesmo@legalmail.it. C’è tempo fino al 28 aprile 2023 per inviare la propria richiesta, salvo ovviamente un preventivo esaurimento dei fondi stanziati.

La copertura delle spese psicologiche per gli adolescenti potrà essere totale o parziale, cosa che ovviamente dipenderà dal preventivo del professionista. Se tale preventivo sarà inferiore o pari a 500 euro, il bonus comunale coprirà l’intera somma.

Se, invece, il preventivo sarà più elevato, la famiglia potrà richiedere comunque la misura, facendosi però carico delle quote residue e saldando di tasca propria l’eventuale eccesso.

Specifichiamo, infine, che il bonus da 500 euro per le spese legate al benessere mentale verrà concesso in forma di rimborso.

La famiglia dovrà infatti presentare anche le fatture regolarmente rilasciate dal professionista e, dunque, dovrà preventivamente saldare le sedute. Le fatture ammesse dovranno riportare una data che va dal primo settembre 2022 al 31 maggio 2023.

