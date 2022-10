Confermato nuovo bonus da 600€: come presentare domanda fino al 3/11 con questi requisiti

C’è tempo fino al 3 novembre 2022 per ottenere il nuovo bonus da 600 euro confermato da qualche giorno. Lo concederà uno specifico Comune italiano per il saldo di alcune spese necessarie: scopriamo insieme tutti i dettagli.

I contributi ed i bonus che, al momento, sono necessari per aiutare gli italiani alle prese col caro vita non bastano mai.

Con gli aumenti dei prezzi di utenze e beni di prima necessità e gli stipendi che, al contrario, sono rimasti immutati, avere a disposizione dei contributi erogati da Stato e Regioni è fondamentale.

Gli italiani, per fortuna, possono contare non solo sugli aiuti messi a disposizione dal Governo italiano, ma anche sulle agevolazioni locali, che Regioni e Comuni erogano in favore dei residenti.

E, alle misure attualmente confermate a livello locale, possiamo aggiungere il nuovo bonus da 600 euro di cui ci occuperemo in questo articolo.

Ecco chi potrà averlo e per quali spese è stato introdotto.

Nuovo bonus da 600€: di cosa si tratta

Il bando ufficiale del nuovo bonus da 600 euro è stato pubblicato alla fine dello scorso mese di settembre.

È stato il Comune di Urbino a farsi promotore della nuova agevolazione, che consentirà ai residenti un aiuto economico per il pagamento di una spesa necessaria. Ci riferiamo a quella per saldare l’affitto mensile.

Il contributo in questione verrà erogato grazie ai contributi concessi dalla Regione, che il Comune di Urbino ha deciso di destinare per sostenere le famiglie residenti che, al momento, stanno riscontrando delle problematiche economiche tali da non consentire i regolari pagamenti del canone di affitto della propria abitazione.

Il contributo avrà importo massimo pari a 600 euro e potrà essere richiesto solo a fronte di un contratto regolarmente registrato. Tale contratto di affitto, inoltre, non dovrà avere un importo superiore al bonus da 600 euro stesso.

Dunque, nel caso in cui l’affitto mensile superi i 600 euro, la famiglia interessata non potrà purtroppo accedere all’agevolazione.

Confermato nuovo bonus da 600€: come presentare domanda fino al 3/11 con questi requisiti

Il regolare contratto d’affitto e l’importo massimo, da soli, non bastano per ottenere il bonus da 600 euro massimi.

Il Comune di Urbino ha infatti fissato anche altri requisiti che il nucleo familiare richiedente dovrà rispettare. Prima di tutto, ovviamente, bisognerà essere residenti entro i confini comunali. Possono accedere anche i cittadini stranieri, purché regolarmente soggiornanti in Italia per motivi lavorativi.

L’alloggio per cui si richiede il bonus da 600 euro, poi, deve coincidere con quello in cui si risiede regolarmente. Tale alloggio, per dare diritto al contributo, deve essere regolarmente iscritto al Nuovo Catasto Edilizio Urbano.

Sono esclusi dal bonus da 600 euro tutti gli alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Importantissimo requisito da rispettare, quello economico. La famiglia richiedente deve infatti presentare un ISEE non superiore ai 6.085,43 euro.

L’agevolazione è riconosciuta solamente nel caso in cui il nucleo familiare richiedente non risulti possessore di altro immobile in territorio italiano.

Possono accedere al contributo esclusivamente le famiglie in regola coi pagamenti mensili del canone di affitto.

C’è tempo fino al 3 di novembre per presentare la propria domanda. Il Comune ha fissato come termine ultimo tale data.

Come accedere al contributo per l’affitto: procedura di domanda

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande per il bonus da 600 euro, ci sono vari modi per consegnare la propria richiesta.

Innanzitutto, è necessario scaricare il modulo ufficiale, scaricabile sul sito comune.urbino.pu.it nella sezione Bandi, Avvisi e Concorsi.

Il modulo, appositamente compilato, può essere inviato tramite PEC all’indirizzo comune.urbino@emarche.it o consegnato presso gli uffici Servizi Sociali o Protocollo del Comune.

Alla propria domanda, oltre al suddetto modulo, bisognerà allegare apposita documentazione, comprensiva di:

copia dell’ISEE ordinario;

copia del contratto di affitto;

relative ricevute che attestino i pagamenti regolari dell’affitto (anno 2022);

copia del documento di riconoscimento del richiedente;

codice IBAN sul quale l’interessato intende ricevere l’accredito del bonus.

Nel caso di contratti di locazione con cedolare secca, inoltre, andrà consegnata anche una copia della ricevuta dell’imposta di registro relativa all’anno corrente.

Una volta conclusa la procedura di ricezione delle domande, il Comune di Urbino provvederà a stilare una graduatoria. L’elenco terrà conto dell’ISEE presentato: avranno precedenza tutti i richiedenti con ISEE più basso. In base alle domande ricevute verrà calcolato l’esatto importo del bonus da 600 euro massimi.

Infatti, nel caso di fondi residui, le eventuali eccedenze verranno ripartite a tutti i beneficiari presenti in graduatoria.

I richiedenti ammessi in graduatoria riceveranno il contributo, in soluzione unica, con accredito diretto sull’IBAN indicato in sede di domanda.

